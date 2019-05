Kasy fiskalne 2019: do dziś trzeba wywiązać się z nowych obowiązków

Od początku maja 2019 r. częściowo obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Jest ono skutkiem zmian, jakie ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT w zakresie kas on-line i Centralnego Repozytorium Kas. Rozporządzenie to określa m.in. zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, jak też warunki jej stosowania. Jest tutaj także nowy obowiązek, z którego muszą wywiązać się podatnicy.

Gdy kasę fiskalną obsługuje pracownik

podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. uwimages - Fotolia.com Pracownika należy zapoznać i obsłguą kasy fiskalnej Osoba, która ma obsługiwać kasę fiskalną, winna zostać zapoznana z zasadami jej działania oraz obowiązkami z tym związanymi. Obecnie ustawodawca wymaga dodatkowo, aby przedsiębiorca posiadał na piśmie potwierdzenie takiej osoby z zapoznaniem się z powyższymi obowiązkami.

Osoba taka natomiast – przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (ust. 4 przytoczonego przepisu). Zgodnie z par. 6 ust. 3 nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnychOsoba taka natomiast – przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (ust. 4 przytoczonego przepisu).

W przypadku nowo angażowanych osób do obsługi kasy fiskalnej , z informacją winny zapoznać się przed dopuszczeniem ich do obsługi kasy. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, które kasę obsługiwały jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia, oświadczenie takie winny one złożyć do dnia 31 maja 2019 r.

Co w informacji

Wzór informacji

Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.). Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)). Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza, że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury)

II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

Podatnicy prowadzący ewidencję przy pomocy kasy rejestrującej, winni wystawiać paragony fiskalne bez żądania nabywcy, dokumentujące nie tylko dokonaną sprzedaż, ale także otrzymane przedpłaty czy zaliczki. Po zakończeniu sprzedaży w danym dniu winni też wystawić raport dobowy, a po zakończeniu miesiąca – raport miesięczny (do 25 dnia miesiąca następnego).W przypadku, gdy urządzenia fiskalne obsługuje nie tylko przedsiębiorca, ale także jego pracownicy (bądź inne osoby), ci ostatni są zapoznawani z obsługą kasy. Do tej pory obowiązek taki nie wynikał z przepisów, niemniej był w zasadzie nieodzownym elementem szkolenia pracownika – wszak musi on wiedzieć jak prawidłowo wywiązywać się ze swoich obowiązków. Obecnie jednakże ustawodawca wymaga potwierdzenia na piśmie „takiego przeszkolenia”.Oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden pozostaje u przedsiębiorcy, a drugi otrzymuje przeszkolona osoba.Warto przy tym podkreślić, że dla ustawodawcy nie ma znaczenia forma oraz sposób zatrudnienia. Z informacją na temat obsługi kasy ma się zapoznać każdy, kto będzie używał tego urządzenia, a dopilnować tego obowiązku musi przedsiębiorca. Informację winieni zatem podpisać nie tylko pracownik, ale też osoba pracująca na podstawie umowy cywilno-prawnej , pomocnik w postaci członka rodziny czy inna osoba.Ustawodawca określił jednoznacznie, co w informacji o zasadach ewidencji winno się znaleźć (podobnie zresztą jak w oświadczeniu). Jej wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.I. Informacja o zasadach ewidencjitj. NIP podatnika, jego nazwa (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, nazwisko i pierwsze imię (w przypadku osób fizycznych).nazwisko i pierwsze imię, numer PESEL.Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.