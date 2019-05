Ryczałt ewidencjonowany: ważne zapisy umowy najmu

Skoro obowiązanym do ponoszenia opłat za media jest wynajmujący, który następnie pieniądze te otrzyma od najemcy, to przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem będzie cała otrzymana z najmu kwota, a więc zarówno sam czynsz najmu jak i opłaty za media – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.05.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.112.2019.2.PSZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Umowa njamu: decyzja stron wywołuje skutki w podatkach Strony umowy cywilnoprawnej, w postaci umowy najmu, mogą w zasadzie w dowolny sposób określać poszczególne warunki tej umowy. Należy jednak pamiętać, że w zależności od tego, co w umowie zostanie zapisane, różne będą tego konsekwencje podatkowe. I tak gdy w umowie zostanie zastrzeżone, że to wynajmujący jest obowiązany do płacenia za media, otrzymywane na ten cel pieniądze od najemcy będą stanowiły jego przychód.

Wnioskodawczyni jest właścicielką mieszkania, które zamierza wynająć. Z tego tytułu chce opłacać ryczałt ewidencjonowany . Miesięczna otrzymywana kwota najmu będzie wynosić ok. 2.000 zł, z czego 1.600 zł to czynsz najmu , a 400 zł to zaliczki na opłaty na media (prąd, gaz, woda, telewizja, internet). W umowie najmu zostanie zapisane, że to zainteresowana płaci za wszystkie media (nie występuje tutaj w roli pośrednika między najemcą a uprawnionymi podmiotami).Wnioskodawczyni zadała pytanie, jaką kwotę winna przyjąć jako przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów