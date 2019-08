Innowacyjność obniża podatki czyli czym jest ulga IP Box?

Ministerstwo Finansów, coraz przychylniej patrzy w stronę działalności badawczo - rozwojowej, wprowadzając kolejny przywilej - ulgę IP Box. Przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, po spełnieniu określonych warunków, będą mogli w odniesieniu do tych dochodów zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5%.

Ulga IP Box zasady obowiązywania

Wprowadzona ulga dotyczy zarówno podatku PIT jak i CIT. Przedsiębiorca, któremu przysługuje preferencyjna stawka podatku w wysokości 5% w odniesieniu do dochodu uzyskanego z kwalifikowanego IP, będzie mógł ją zastosować dopiero w zeznaniu rocznym natomiast w trakcie roku dochody te są opodatkowane bez uwzględnienia preferencji.

prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej,

wytworzenie w ramach tej działalności kwalifikowanego IP,

prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z IP.

Działalność badawczo - rozwojowa w kontekście IP Box

Zgodnie z art. 5a, pkt. 38 ustawy o PIT i art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, za działalność badawczo - rozwojową należy rozumieć (...) działalność twórczą obejmującą badania naukowe (pkt. 39 w/w ustawy) lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (...).

Pojęcie kwalifikowanego IP Box

prawo ochronne na wzór użytkowy,

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

autorskie prawo do programu komputerowego.

Szczegółowe definicje powyższych praw zostały wskazane w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgłoszenie wytworzonego IP do urzędu patentowego podlega kontroli merytorycznej. W przypadku prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz autorskiego prawo do programu komputerowego, dokonywana jest jedynie ocena formalna (nie dokonuje się kontroli merytorycznej).

Wytworzenie kwalifikowanego IP i udzielenie w ramach podpisanej umowy, wyłącznych do niego praw, nie wyklucza możliwości zastosowania preferencji podatkowej w odniesieniu do dochodów z niego uzyskiwanych.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box

jednoosobowe działalności gospodarcze,

przedsiębiorstwa w spadku,

wspólnicy spółki cywilnej,

wspólnicy spółki jawnej,

wspólnicy spółki partnerskiej,

wspólnicy spółki komandytowej

oraz

oraz osoby prawne,

spółki kapitałowe w organizacji,

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami),

spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,

podatkowe grupy kapitałowe,

spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z ulgi IP Box nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy uzyskujący dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.

Stosowanie ulgi IP Box a ewidencja zdarzeń gospodarczych

opisu projektu,

datę rozpoczęcia i zakończenia,

wykazu osób uczestniczących w danym projekcie,

wykaz wszystkich stworzonych prac w ramach danego projektu z imiennym wyszczególnieniem osób je wykonujących..

W przypadku podatników prowadzących działalność badawczo - rozwojową, którzy wytworzyli, rozwinęli lub ulepszyli kwalifikowane IP, ale koszty z tym związane ponieśli przed 1 stycznia 2019 r. i nie jest możliwe ustalenie ich faktycznej wysokości z uwagi na brak prowadzonej ewidencji, mogą przyjąć wysokość poniesionych kosztów po 31 grudnia 2018 r. W przypadku, gdy po 31 grudnia 2018 r. koszty nie są już ponoszone, można uwzględnić koszty poniesione w latach poprzednich (jeśli nie zostały pierwotnie ujęte w kosztach uzyskania przychodów), z ograniczeniem do 1 stycznia 2013 r.

