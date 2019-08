Centralny Rejestr Faktur już w 2020 roku

W Polsce coraz prężniej wprowadzana jest informatyzacja zarówno w strefach obsługiwanych przez przedsiębiorców, którzy konstruują rozmaite systemy usprawniające efektywność pracy lub efektywność sprzedaży jak i w działalności związanej ze sprawnym funkcjonowaniem państwa. Zgodnie z tym trendem sprawy związane z administracją publiczną możemy załatwiać już obecnie przez e-puap.

JPK_VAT (ewidencja VAT sprzedaży i zakupów)

JPK_FA (faktury sprzedaży VAT)

JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

JPK_EWP (ewidencja przychodów)

JPK_MAG (magazyn)

JPK_WB (wyciąg bankowy)

JPK_KR (księgi rachunkowe).

Cyfryzacja rozliczeń fiskalnych jest coraz większa. W przyszłym roku resort finansów zamierza wdrożyć centralny rejestr faktur, który będzie tworzony na podstawie nowej struktury JPK_VDEK – zastępującej JPK_VAT. Narzędzie to z całą pewnością ułatwi pracę urzędnikom i w jeszcze większym stopniu będzie eliminować obrót pustymi fakturami.

Organy skarbowe też nie pozostają w tyle i nakłaniają podatników do funkcjonowania w świecie cyfrowym. Narzędzia informatyczne sprzyjają przejrzystości rozliczeń obywateli z urzędami skarbowymi. Przedsiębiorcy korzystają już z systemu JPK na tym jednak nie koniec. Częścią polityki uszczelniania systemu podatkowego w tym VAT jest postępująca informatyzacja systemu gromadzenia i przekazywania danych podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy przekazują dane już w formach 7 struktur logicznych JPK:Kolejnym planowanym przez Ministerstwo Finansów etapem prac ma być stworzenie Centralnego Rejestru Faktur w skrócie CRF, który będzie stworzony na podstawie przekazywanych przez przedsiębiorców danych w nowej strukturze JPK_VDEK, która ma zastąpić istniejące JPK_VAT oraz deklaracje VAT_7 i VAT_7K. Przepisy zgodnie z nowelizowaną ustawą wejdą w życie dla największych przedsiębiorców już od nowego roku a dla pozostałych od 1 lipca 2020.Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów informacje przekazywane do systemu mają pozwolić na śledzenie danych dotyczących wszystkich faktur wystawianych przez podmioty. CRF ma być narzędziem wykorzystywanym do wykrywania przestępstw podatkowych i innych celowych nadużyć, np. w podatku VAT poprzez eliminowanie wystawiania „pustych faktur”.Wydaje się, że wprowadzenie rejestru nie będzie obciążało podatników i nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Natomiast wprowadzenie tego narzędzia na pewno usprawni procedury kontrolne po stronie urzędników, co być może przełoży się na zwiększona liczbę wszczynanych przez nich kontroli. Uwidocznione w systemie nieprawidłowości podatnicy będą mogli korygować bez konsekwencji w terminie 14 dni od dnia otrzymania upomnienia od Naczelnika Urzędu Skarbowego. Ci którzy do upomnienia się nie zastosują będą mogli być ukarani mandatami, których wysokość ma sięgać 500 zł.Początkowo CRF miał być wprowadzony od 1 lipca 2019 r. jednakże z uwagi na przesunięcie wprowadzenia _VDEK i pozostawienia do końca roku 2019 r. istniejących JPK_VAT oraz deklaracji VAT_7 i VAT_7K plany dotyczące rejestru zostały odłożone w czasie. Nowy planowany termin wdrożenia Centralnego Rejestru Faktur został wyznaczony na przyszły rok. Kiedy ostatecznie zostanie uruchomiony? Czas pokaże.Z ustawami tekstami ustaw można się zapoznać pod adresami: