Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

Energia elektryczna w Polsce jest coraz droższa. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się instalacje fotowoltaiczne, czyli przydomowe elektrownie prądu. Do budowy takiej instalacji zachęca też państwo. Można bowiem uzyskać dotację w wysokości 5.000 zł a nawet skorzystać z ulgi w podatku dochodowym.

Jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z omawianego odliczenia.



Ulga obejmuje wyłącznie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Oczywiście budynek musi mieć status budynku mieszkalnego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ikonoklast_hh - Fotolia.com Instalacja fotowoltaiczna tańsza nawet o 30% Prąd ze słońca coraz bardziej się opłaca m.in. dzięki dotacjom i ulgom podatkowym. Obecnie Państwo dopłaca do domowej instalacji 5.000 zł. Nadto jej wykonanie można rozliczyć także w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Skorzystanie z odliczenia wymaga jednak spełnienia określonych warunków.

Odliczenie ulgi

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne!

Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego..

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH



1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.



2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Nie tylko na budynku mieszkalnym

Uwaga!

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Poniżej zajmiemy się ostatnią z wymienionych form wsparcia. Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest w ramach obowiązującej od tego roku ulgi termomodernizacyjnej . Prawo do niej mają opodatkowani skalą podatkową, stawką liniową czy ryczałtem ewidencjonowanym. Jest tutaj oczywiście dodatkowy warunek w postaci bycia właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Tylko bowiem w stosunku do nich z ulgi można skorzystać.Drugi haczyk to limit odliczenia – kwota odliczenia w ramach ulgi nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.Okres przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego również jest limitowany: zakończone musi nastąpić w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.Odliczeniu podlegają jedynie wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc takiego, którego celem jest:Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.Oczywiście wydając na dane przedsięwzięcie przykładowo 30 tys. zł nie możemy liczyć na zwrot całej tej kwoty w postaci niższego podatku. Ulga termomodernizacyjna jest bowiem odliczeniem od dochodu (przychodu u ryczałtowców). W rezultacie na podatku zaoszczędza się iloczyn stosowanej stawki podatku oraz wartości poniesionych wydatków.Ulga dotyczy określonych czynności związanych z termomodernizacją posiadanego budynku mieszkalnego. Fiskus potwierdza przy tym, że dane prace niekoniecznie muszą być wykonane na samym budynku. Muszą jednak tego budynku dotyczyć.I tak przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.274.2019.2.KK wyjaśnił, że istotne jestOrgan w interpretacji przyznał, że ulgą objęta jest też instalacja fotowoltaiczna wykonana nie na budynku mieszkalnym, a na dachu garażu wolnostojącego usytuowanego w pobliżu domu.Odliczeniu podlegają także instalacje wykonane na gruncie – o ile mają służyć budynkowi mieszkalnemu. Ulgę rozlicza się w rocznym PIT.