Ulga prorodzinna gdy ojciec nie mieszka dzieckiem

Ulga na dzieci po rozwodzie

Ojciec dziecka, który po rozwodzie czynnie uczestniczy w jego życiu i wychowaniu oraz łoży na jego utrzymanie, czy faktycznie sprawuje władzę rodzicielską - jest uprawniony do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Gdy nie może dojść do porozumienia z matką dziecka co do podziału ulgi, jest uprawniony do jej odliczenia w wysokości 50%.