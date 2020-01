Przebudowa i sprzedaż nieruchomości wspólników spółki cywilnej

Nakłady poniesione przez wspólników spółki cywilnej na przebudowę i rozbudowę nieruchomości stanowiącej ich własność nie mogą zostać uznane za inwestycję w obcym środku trwałym. Wydatki te, jako pośrednio związane z przychodami, powinny zostać zaliczone zatem do kosztów uzyskania przychodów wspólników spółki w dacie ich poniesienia. Późniejsza sprzedaż takiej nieruchomości winna też być rozliczana w ramach majątku prywatnego a nie firmowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.12.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.412.2019.3.DJD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jürgen Fälchle - Fotolia.com Hotel w spółce cywilnej Inwestycją w obcym środku trwałym mogą być jedynie te nakłady, które ponoszone są na składnik majątku należący do innego podmiotu. Z taką inwestycją nie mamy zatem do czynienia, gdy wspólnicy spółki cywilnej ponoszą nakłady na należący do nich składnik majątku, a wniesiony do spółki do używania.

W grudniu 2008 r. wnioskodawca wraz z synem nabyli do majątku prywatnego grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym . Wnioskodawca posiadał 60% udziałów własności a jego syn 40%.Wnioskodawca z synem prowadzą spółkę cywilną , w której każdy ma udział w zyskach i stratach po 50%. W 2010 r. wspólnicy podjęli próbę wniesienia nieruchomości aportem do spółki, niemniej z uwagi na fakt, że zrobiono to w zwykłej formie pisemnej a nie aktem notarialnym, czynność okazała się nieważną z mocy prawa. W efekcie od 2010 r. spółka bezumownie korzystała z nieruchomości.W latach 2011-2014 spółka poniosła nakłady modernizacyjne na tę nieruchomość, w wyniku których zmienione zostało jej przeznaczenie z mieszkaniowego na nieruchomość hotelową. Po zakończeniu prac modernizacyjnych całość nakładów (4,6 mln zł) została oddana do użytkowania, wprowadzona do ewidencji środków trwałych jako inwestycja w obcym środku trwałym i od tego momentu nieruchomość funkcjonuje jako hotel, a poniesione nakłady były amortyzowane (od 2015 roku). Blisko 60% tych nakładów zostało sfinansowane środkami z dotacji, a reszta ze środków finansowych spółki.W czerwcu 2019 r. wspólnicy sprzedali nieruchomość na rzecz firmy X, a spółka dokonała odrębnej sprzedaży poniesionych nakładów.Zainteresowany zadał pytanie, czy jako wspólnik spółki cywilnej miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych poniesionych nakładów na obcy środek trwały? Czy niezamortyzowane nakłady mogą stanowić koszt w momencie ich sprzedaży? Czy dochód ze sprzedaży tej nieruchomości należy zaliczyć do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: