Paynow dostępne również dla klientów korporacyjnych. Zalety nowoczesnych płatności

Paynow to nowoczesny wybór dla nowoczesnych przedsiębiorców. Bramka płatności została stworzona z myślą o działaniach mobilnych w e-commerce. To doskonałe rozwiązanie również dla klientów korporacyjnych, którzy mogą z niego korzystać w ramach bankowości mobilnej mBanku. Dlaczego warto sięgnąć po Paynow i czym różni się ta bramka od innych?

Zmiany w płatnościach online w 2020 roku

Paynow dla klientów korporacyjnych

Poprawa konwersji; Zwiększenie wartości koszyka dzięki ratom; Dostęp do programu mOkazje; Płynność w płatnościach – nawet przy znacznie zwiększonym natężeniu klientów; Oszczędność czasu – szybka i prosta integracja ze sklepem internetowym; Bezpieczeństwo gwarantowane przez mBank.

Jaki będzie e-commerce po pandemii?

Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkich. Co ciekawe, są jednak biznesy, które sporo na niej zyskały. Mowa oczywiście o sektorze e-commerce, który w roku 2020 odnotował spore zyski. Wynika to z chęci respektowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym trudnym czasie. Pandemia sprawiła, że aż 73% polskich internautów robi zakupy online. To wzrost aż o 11% w stosunku do roku 2019 [1]. Kupowanie w sieci daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala uniknąć wychodzenia z domu w czasie lockdownu i obostrzeń.Co ciekawe, w najmłodszej grupie ankietowanych (15-24 lata) to telefon jest narzędziem, za pomocą którego najczęściej robi się zakupy. Aż 92% badanych w tej grupie wiekowej wskazało swój smartfon jako urządzenie pierwszego wyboru zakupowego. Ale wynik ten nie jest dużo niższy również w starszych grupach. Na pierwszym miejscu w zestawieniu jest co prawda laptop – aż 80% badanych robi na nim zakupy, ale smartfon z wynikiem 69% znajduje się już na drugiej pozycji [2].Zakupy online wymagają specjalnych, przemyślanych rozwiązań, które pozwolą klientom bez problemów korzystać z usług dostępnych w sklepie internetowym. Jedną z najistotniejszych kwestii jest odpowiednia bramka płatności. Powinna ona umożliwiać wybór preferowanej metody płatności, być wygodna i prosta w obsłudze oraz świetnie działać na urządzeniach mobilnych. Paynow to idealne rozwiązanie zarówno dla niewielkich biznesów e-commerce, jak również dla dużych klientów korporacyjnych. Tę nowoczesną metodę płatności mBank udostępnił najpierw klientom z sektora MSP. Obecnie mogą z niej korzystać również korporacje, dla których Paynow to nie tylko nowoczesna bramka płatności, ale również platforma dystrybucji unikatowych usług mBanku.Dla klientów korporacyjnych Paynow to świetny sposób na wprowadzenie jeszcze bardziej zaawansowanych usprawnień. Jakie są zalety korzystania z tej bramki płatności?Paynow gwarantuje metody płatności w postaci pay-by-link, BLIK oraz kart płatniczych. Każdy klient może więc znaleźć sposób idealny dla siebie.Paynow to pierwsza w Polsce bramka płatnicza funkcjonująca w chmurze. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy w danym okresie Twoje przedsiębiorstwo przyjmie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy wpłat od klientów, bramka płatnicza będzie funkcjonować dokładnie tak samo. To wszystko dzięki elastyczności modelu chmurowego i możliwości zwiększania mocy obliczeniowej bez konieczności inwestycji w rozwój infrastruktury sprzętowej.Pandemia to okres intensywnego wzrostu e-commerce. Ale wzrost ten nie zahamuje się wraz z końcem epidemii koronawirusa. Przewidywania wskazują, że rynek online wciąż będzie się rozwijał. Mając to na uwadze, warto zadbać, by nasz biznes dotrzymywał kroku rosnącym wymaganiom klientów. W obliczu ogromnej konkurencji dobra bramka płatności może być czynnikiem, który zadecyduje o naszym sukcesie.Klienci powinni mieć dostęp do jak największej liczby metod opłacenia zamówienia. To niedostosowana do ich potrzeb bramka często jest przyczyną porzucenia koszyka. Badania pokazują, że duża część osób, które wciąż nie kupują w sieci, mogłaby zmienić zdanie, gdyby bramki płatności gwarantowały im maksymalne bezpieczeństwo zakupów [3]. Możemy więc zyskać nie tylko tych klientów, którzy już są w sklepach online, ale również zdobyć zaufanie nowych konsumentów – takich, dla których zakupy w sieci są dzisiaj zbyt ryzykowne.Wprowadzając Paynow unikniemy błędów i zapewnimy swoim klientom maksymalną wygodę, komfort i, co ważne, bezpieczeństwo. Sobie natomiast wciąż rosnące zyski w kwitnącym biznesie online. Współpraca z mBankiem to gwarancja usług na najwyższym poziomie. I taka jest też bramka Paynow.