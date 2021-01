Fundacja "Dr Clown" uśmiech leczy na poważnie!

Artykuł sponsorowany Śmiech towarzyszy nam w radosnych chwilach, ale mało kto wie o jego wyjątkowych cechach zdrowotnych i terapeutycznych. Jest to nie tylko uniwersalna forma kontaktu, zrozumiała nawet na drugim końcu świata, ale także naturalne lekarstwo, które ma korzystny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Dobroczynne właściwości uśmiechu już od ponad 20 lat wykorzystuje w swoich działaniach Fundacja "Dr Clown" prowadząc w szpitalach i placówkach specjalnych program "terapii śmiechem". Śmiech towarzyszy nam w radosnych chwilach, ale mało kto wie o jego wyjątkowych cechach zdrowotnych i terapeutycznych. Jest to nie tylko uniwersalna forma kontaktu, zrozumiała nawet na drugim końcu świata, ale także naturalne lekarstwo, które ma korzystny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Dobroczynne właściwości uśmiechu już od ponad 20 lat wykorzystuje w swoich działaniach Fundacja "Dr Clown" prowadząc w szpitalach i placówkach specjalnych program "terapii śmiechem".

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fundacja "Dr Clown" Doktorzy Clowni zawsze z uśmiechem! Doktorzy Clowni, zawsze ubrani w fantazyjne stroje oraz wyposażeni w magiczny rekwizyt - kolorowy nosek, którzy rozśmieszają i bawią pacjentów w szpitalach oraz podopiecznych w placówkach specjalnych i domach pomocy społecznej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kolorowi „Doktorzy Clowni”

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fundacja "Dr Clown" Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” Aktualnie ponad 600 przeszkolonych wolontariuszy odwiedza regularnie z „terapią śmiechem” ponad 60 000 podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 100 miastach w całej Polsce. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Uśmiech dla każdego pacjenta

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fundacja "Dr Clown" Śmiechofon - wirtualne wizyty Doktorów Clownów Spotkania w ramach Śmiechofonu są darmowe i dostępne dla wszystkich dzieci, zarówno tych, które odbywają leczenie w szpitalach, jak i dzieci z placówek opiekuńczych, grup przedszkolaków, oraz dzieci, które nudzą się w domach! Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Działania w dobie pandemii

1% przekaż na uśmiech

… to przysłowie ma podstawy naukowe! Badania dowiodły, że śmiech przyspiesza krążenie krwi powodując obniżenie poziomu cholesterolu i ciśnienia. Podczas śmiechu masowane są narządy wewnętrzne na skutek czego pogłębia się oddech i dotlenia mózg. Częsty chichot wpływa również pozytywnie na układ odpornościowy m.in. zwiększając w organizmie stężenie ciał odpornościowych np. immunoglobuliny A. Śmiech mobilizuje organizm do walki z chorobą i przyspiesza rekonwalescencję. Śmiech działa też leczniczo i łagodząco na objawy wielu chorób oraz dolegliwości psychosomatycznych, takich jak: migreny, ataki astmy, alergie, bezsenność, reumatoidalne zapalenia stawów, wrzody żołądka i dwunastnicy. Śmiech poprawia także wygląd i kondycję – rozluźnia mięśnie twarzy, pobudza przemianę materii i przyspiesza trawienie. Obliczono, że kwadrans śmiechu o umiarkowanym natężeniu pozwala spalić od 15 do 50 kilokalorii! Ponadto spontaniczny śmiech pomaga odreagować frustrację spowodowaną trudną sytuacją życiową, a także pozytywnie wpływa na postrzeganie świata i poprawę relacji międzyludzkich pomagając w nawiązywaniu kontaktów. Śmiech działa również bardzo relaksująco i odprężająco – minuta szczerego śmiechu zapewnia do 45 minut późniejszego rozluźnienia!Te niezwykłe właściwości śmiechu z powodzeniem wykorzystuje Fundacja „Dr Clown”, która prowadzi w szpitalach i placówkach specjalnych program „terapii śmiechem” mający na celu pobudzenie chęci do walki o zdrowie oraz wsparcie procesów leczenia.Różnobarwne stroje, fantazyjne peruki i obowiązkowo kolorowy nosek na twarzy. Do tego wielkie serca, mnóstwo humoru i promiennych uśmiechów! Tak w skrócie można opisać wolontariuszy, którzy wchodząc na szpitalne korytarze, momentalnie zarażają pozytywną energią. Dzięki nim pacjenci mogą na chwile zapomnieć o chorobie i przenieść się w świat radości i spontanicznej zabawy, bo codzienność hospitalizowanych dzieci to lęk przed bolesnymi zabiegami, rozłąka z najbliższymi, monotonia i stres. Nietypowi doktorzy w ramach „terapii śmiechem” prowadzą animacje, zabawy, śpiewają piosenki, wykonują „magiczne” sztuczki, ale również wspierają rozmową. Cele są dwa – wywołać uśmiech na twarzy i wzmocnić motywację do zdrowienia.– opowiada jedna z wolontariuszek z pomorskiego oddziału Fundacji „Dr Clown”.– opowiada długoletnia wolontariuszka w łódzkim oddziale Fundacji „Dr Clown”.Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” regularnie odwiedzają podopiecznych w 150 szpitalach i różnego typu placówkach. Oprócz szpitali są to przede wszystkim domy dziecka, szkoły i przedszkola specjalne, placówki socjoterapeutyczne. W sumie kilkuset wolontariuszy realizuje program „terapii śmiechem” w ponad 100 miastach w całej Polsce docierając do prawie 60 000 potrzebujących.Nie tylko mali pacjenci potrzebują przyjaznego uśmiechu. Szpitalna rzeczywistość powoduje przygnębienie również u osób dorosłych. Ból, strach przed operacją, samotność, to tylko niektóre z emocji, które im wtedy często towarzyszą. W takich chwilach nic tak nie pomaga jak słowa otuchy, uwaga i empatia.– mówi Agata Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji „Dr Clown”. –– dodaje.Z powodu pandemii wizyty wolontariuszy na szpitalnych oddziałach zostały wstrzymane, ale już w czerwcu 2020 r. Fundacja „Dr Clown” uruchomiła bezpłatną usługę „ ” umożliwiającą spotkania online z wolontariuszami. Podczas wirtualnych wizyt Doktorzy Clowni stosują te same techniki animacyjne, które były wykorzystywane podczas odwiedzin w szpitalach czy placówkach – nawiązują interakcje z dziećmi, żartują, śpiewają piosenki, prezentują elementy iluzji czy klaunady. To wszystko ma na celu nie tylko poprawę samopoczucia dziecka, ale również złagodzenie napięć spowodowanych stresującą sytuacją, dzięki czemu dziecko będzie zrelaksowane i bardziej otwarte. Spotkania online w ramach Śmiechofonu skierowane są do wszystkich dzieci zarówno tych, które odbywają leczenie w szpitalach, jak i dzieci z placówek opiekuńczych, grupy przedszkolaków, oraz dla dzieci, które po prostu nudzą się w domach.– mówi Agata Bednarek.– dodaje.Celem działań Fundacji „Dr Clown” jest wywoływanie uśmiechu na twarzach chorych dzieci, seniorów, a misją przekonanie, że smutek można leczyć. Odwiedziny wolontariuszy pomagają przetrwać trudny czas leczenie oraz złagodzić napięcia spowodowane trudną sytuacją osób zmagających się z chorobą. Dzięki środkom z 1% podatku Doktorzy Clowni mogą realizować program „terapii śmiechem” w szpitalach i placówkach specjalnych w całej Polsce i dotrzeć z uśmiechem wszędzie tam, gdzie go brakuje. Wpłaty przeznaczane są na rozwój działalności 23 oddziałów Fundacji „Dr Clown” w kraju, na zakup materiałów plastycznych i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia animacji przez Doktorów Clownów, a także na upominki dla dzieci w szpitalach. Ponadto środki z 1% pozwolą na rozwój usługi Śmiechofon umożliwiającej spotkania online z wolontariuszami.