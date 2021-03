Doktorzy Clowni śmiech biorą na poważnie!

Artykuł sponsorowany Wielkie serca, mnóstwo pozytywnej energii i szerokie, promienne uśmiechy - to Doktorzy Clowni! Wolontariusze Fundacji "Dr Clown" wykorzystując dobroczynne właściwości uśmiechu wspierają pacjentów w powrocie do zdrowia. Wielkie serca, mnóstwo pozytywnej energii i szerokie, promienne uśmiechy - to Doktorzy Clowni! Wolontariusze Fundacji "Dr Clown" wykorzystując dobroczynne właściwości uśmiechu wspierają pacjentów w powrocie do zdrowia.

Doktorzy Clowni - kim są? Doktorzy Clowni podczas wizyt w szpitalu przebrani są w fantazyjne, różnobarwne stroje i aby odwrócić uwagę chorych od szpitalnej rzeczywistości wykorzystują interaktywne zabawy, animacje, ale także wspierające rozmowy. W wyniku tych spotkań zostaje wzmocniona motywacja do walki z chorobą oraz zminimalizowane napięcie i stres spowodowane trudną sytuacją chorego.

Doktorzy Clowni leczą uśmiechem Uśmiech dodaje pacjentom energii i wzmacnia motywację do walki z chorobą i trudnościami., co z kolei przekłada się na efektywną rehabilitację i pozwala skrócić czas rekonwalescencji.

1% podatku = 100% uśmiechu chorych dzieci

Kolorowe noski to znak rozpoznawczy każdego Doktora Clowna Charakterystyczne kolorowe noski Doktorów Clownów w połączeniu z całą gamą kolorowych i zabawnych akcesoriów pozwalają na tworzenie wciągających i rozweselających programów artystycznych, które łączone są z elementami jogi śmiechu i arteterapii. Dzięki temu pacjenci choć na chwilę zapominają o szarej rzeczywistości szpitala i cierpieniach spowodowanych chorobą.

Doktorzy Clowni wchodząc na szpitalne korytarze rozdają uśmiechy i dzielą się pozytywną energią. Dzięki ich obecności mali pacjenci mogą na chwile zapomnieć o chorobie i przenieść się w świat radości i spontanicznej zabawy. A codzienność hospitalizowanych dzieci to dużo stresu, monotonia, rozłąka z najbliższymi i strach przed bolesnymi zabiegami. Nietypowi doktorzy w ramach unikalnego programu „terapii śmiechem” prowadzą zabawy, śpiewają piosenki, wykonują „magiczne” sztuczki, ale również wspierają rozmową i dobrym słowem.– opowiada jedna z wolontariuszek z krakowskiego oddziału Fundacji „Dr Clown”.Dziecko w szpitalu doświadcza wielu trudnych emocji i w związku z tym jego reakcja na pojawienie się Doktorów Clownów nie zawsze jest od razu pozytywna, nie zawsze od razu pojawia się uśmiech na nasz widok i chęć do zabawy. Zdarza się, że dzieci potrzebują czasu, żeby się oswoić z wolontariuszami.– podkreśla wolontariuszka.Wizyty na szpitalnych oddziałach dają wiele nie tylko pacjentom, ale też samym wolontariuszom.– opowiada długoletnia wolontariuszka z oddziału w Lublinie.Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” regularnie odwiedzają podopiecznych w 150 szpitalach i różnego typu placówkach w ponad 100 miastach w całej Polsce. Oprócz szpitali są to takie placówki jak hospicja, domy dziecka, szkoły i przedszkola specjalne, placówki socjoterapeutyczne.Celem działań Fundacji „Dr Clown” jest wywoływanie uśmiechu na twarzach chorych dzieci, seniorów, a misją przekonanie, że smutek można leczyć. Odwiedziny wolontariuszy pomagają przetrwać trudny czas leczenie oraz złagodzić napięcia spowodowane trudną sytuacją osób zmagających się z chorobą. Dzięki środkom z 1% podatku Doktorzy Clowni mogą realizować program „terapii śmiechem” w szpitalach i placówkach specjalnych w całej Polsce i dotrzeć z uśmiechem wszędzie tam, gdzie go brakuje. Wpłaty przeznaczane są na rozwój działalności 20 oddziałów Fundacji „Dr Clown” w kraju, na zakup materiałów plastycznych i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia animacji przez Doktorów Clownów, a także na upominki dla dzieci w szpitalach. Ponadto środki z 1% pozwolą na rozwój usługi Śmiechofon umożliwiającej spotkania online z wolontariuszami.