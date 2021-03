Darowizna maseczek jako koszty podatkowe czy odliczenie od dochodu?

Przekazane w darowiźnie szpitalowi maseczek spółka może zarówno zaliczyć do kosztów podatkowych jak i jako odliczenie od dochodu - stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 01.03.2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.541.2020.1.MZA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

spółka darowała szpitalowi maseczki, a szpital oświadczył, że przedmiotową darowiznę przyjął; strony umowy oświadczyły, że maseczki będące przedmiotem darowizny przeznaczone są i będą wykorzystywane przez szpital na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W marcu 2020 r. spółka kupiła w Chinach maseczki, które następnie darowała w kwietniu 2020 r. szpitalowi. Na dzień dokonania darowizny szpital był oraz aktualnie w dalszym ciągu jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19). Spółka podpisała ze szpitalem umowę darowizny maseczek, zgodnie z którą:W umowie została też wskazana wartość darowizny w cenie rynkowej na dzień jej dokonania, która była wyższa od ceny nabycia maseczek z uwagi na zmieniającą się w tym czasie (rosnącą) ich cenę.Zadano następujące pytania:1. Czy spółka uprawniona jest odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT darowiznę na rzecz szpitala?2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy odliczeniu od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT podlegać będzie 200% Wartości Maseczek na Dzień Darowizny, czy też odliczeniu od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT podlegać będzie 200% Ceny Nabycia Maseczek?3. Czy spółka uprawniona jest zaliczyć wydatki na nabycie Maseczek do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 38r ustawy CIT?4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz 3, spółka wnosi o potwierdzenie, czy w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie Maseczek do kosztów uzyskania przychodów, spółka równocześnie uprawniona będzie odliczyć wartość darowizny od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: