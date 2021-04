Tego na pewno nie wiedziałeś o uśmiechu! Doktorzy Clowni zdradzają kilka niezwykłych ciekawostek

Artykuł sponsorowany Uśmiechamy się by wyrazić szczęście i rozbawienie, by powitać przyjaciela, ale uśmiech może też być wyrazem przeprosin lub rozczarowania. To najbardziej uniwersalny język świata, który od zawsze służył porozumiewaniu się i rozrywce. Doktorzy Clowni, wolontariusze Fundacji Dr Clown, są ekspertami od uśmiechu i znają na jego temat wiele ciekawostek. Uśmiechamy się by wyrazić szczęście i rozbawienie, by powitać przyjaciela, ale uśmiech może też być wyrazem przeprosin lub rozczarowania. To najbardziej uniwersalny język świata, który od zawsze służył porozumiewaniu się i rozrywce. Doktorzy Clowni, wolontariusze Fundacji Dr Clown, są ekspertami od uśmiechu i znają na jego temat wiele ciekawostek.

Uśmiech to nie tylko najbardziej uniwersalny, ale i najstarszy język. Początkowo ludzie porozumiewali się za pomocą gestów, spojrzeń, grymasów twarzy, w tym także uśmiechów.

W VII/VIII w. p.n.e. Likurg (według tradycji starożytnej prawodawca i twórca ustroju Sparty) zauważył, że przyjemna atmosfera wpływa dobrze na trawienie i w konsekwencji na zdrowie.

Starożytni Grecy kochali śmiech i humor. Uważali uśmiech za jeden z najlepszych sposób na odpędzenie trosk i myśli o przemijaniu. Hipokrates zalecał wesołość zarówno lekarzom, jak i pacjentom, a Arystoteles traktował śmiech jak ćwiczenia fizyczne.

W średniowieczu na królewskich dworach pojawiły się błazny. Charakteryzowali się kolorowymi strojami i specjalnym berłem z wyrzeźbioną głową na końcu. Specjalizowali się w żonglerce, muzyce, zagadkach, rozśmieszaniu dworu. Najsłynniejszym błaznem w Polsce był Stańczyk, zwany też Stasiem Gąską, znany z ostrego dowcipu, a także z… obrazu Jana Matejki.

Aż do XVIII wieku wędrowni kuglarze i błazny byli traktowani jako ochrona przeciwko zarazie i otaczani szacunkiem. Pracowali razem z wędrownymi „dentystami” odpowiadającymi za znieczulanie przy wyrywaniu zębów.

W XIX w. francuski lekarz Guillaume Duchenne jako pierwszy opisał dwa typy uśmiechu. Pierwszy z nich „Uśmiech Duchenne’a” wymaga napięcia zarówno mięśni jarzmowych, czyli tych podnoszących kąciki ust, jak i mięśni okrężnych oka, to jest tych podnoszących policzki i tworzących zmarszczki wokół oczu. Drugi rodzaj uśmiechu „Pan Am” wymaga użycia jedynie mięśni jarzmowych. Uśmiech Duchenne'a jest uważany za bardziej szczery, z racji tego, że większość ludzi nie potrafi świadomie kontrolować dobrze mięśni okrężnych oka.

Prawdopodobnie najstarszą księgą żartów jest anonimowy zbiór dowcipów „Philogelos” („gelo” w języku greckim oznacza „śmiech”). Znajduje się w nim 265 kawałów.

Jednym najsłynniejszych uśmiechów w historii ludzkości jest tajemniczy uśmiech Mona Lisy z obrazu Leondarda da Vinci. Obraz przedstawiający żonę florenckiego kupca od zawsze cieszył się wielkim zainteresowanie. Po dziś dzień zastanawiamy się czy to uśmiech zalotny, nieśmiały, a może arogancki i nieszczery?

Od 1987 r. gelontologia, czyli terapia śmiechem jest uznaną formą terapii, w której wykorzystuje się prozdrowotne właściwości uśmiechu.

Dziś już wiemy, że śmiech jest nie tylko najstarszym sposobem porozumiewania się, ale pomaga łagodzić napięcia i korzystanie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Zdrowotne właściwości śmiechu z powodzeniem wykorzystuje Fundacja Dr Clown prowadząc „terapię śmiechem" (geloterapię), której zadaniem jest rozładowanie napięć emocjonalnych i wsparcie pacjentów w szybkim powrocie do zdrowia oraz w rehabilitacji i rekonwalescencji. Doktorzy Clowni przebrani w fantazyjne stroje i z kolorowymi noskami na twarzach, za pomocą klaunady, iluzji, interaktywnych zabaw i empatycznych rozmów niosą uśmiech i wspierają proces zdrowienia. Co roku wolontariusze Fundacji „Dr Clown" docierają w ten sposób do ponad 60 000 podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 100 miastach w całej Polsce.