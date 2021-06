Wynajem wielu nieruchomości poza działalnością gospodarczą?

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 maja 2021 r. wydał uchwałę, w której ostatecznie rozstrzygnął, w jaki sposób rozliczać przychody z najmu (sygn. akt II FPS 1/21). Do uchwały wprawdzie nie sporządzono jeszcze pisemnego uzasadnienia, niemniej wynika z niej, że to sam wynajmujący decyduje o tym, w jaki sposób podatek będzie rozliczał i do którego źródła przychodów najem zaliczy.

"Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej." - tak orzekł NSA we wspomnianej uchwale.



Jest to odpowiedź na pytanie: "Czy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) o zakwalifikowaniu przychodów z najmu składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą do wymienionego w tym przepisie źródła przychodów decydują kryteria przedmiotowe czy też zamiar (decyzja) podatnika ?"

O co toczył się spór?

najem będący odrębnym źródłem przychodów od pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) i

pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

To podatnik decyduje o tym, czy przychody z najmu rozlicza prywatnie czy w ramach działalności gospodarczej (poprzez zaliczenie ich do środków trwałych firmy). Intensywność podejmowanych działań w obydwu wariantach wynajmowania nieruchomości jest taka sama, w związku z czym odwoływanie się do kryteriów działalności gospodarczej jest bezcelowe.

„(…) Należy podkreślić, że praktyka gospodarcza wskazuje, że wynajmowanie nieruchomości może mieć charakter działalności prowadzonej w ramach zarządu majątkiem osoby fizycznej. Wówczas przedmiotem najmu są składniki majtku nabyte w celu lokowania posiadanych zasobów pieniężnych. W rozpoznanej sprawie Sąd pierwszej instancji prawidłowo stwierdził, że w przypadku najmu prywatnego nieruchomości, stanowiącego formę zarządu majątkiem osoby fizycznej i wynajmu tych samych nieruchomości w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tę samą osobę w obu tych przypadkach występują cechy działalności gospodarczej, które wskazane są w art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. Prawidłowo w zaskarżonym wyroku wskazano też, że najem nieruchomości wykonywany poza działalnością gospodarczą w ramach zarządu majątkiem osoby fizycznej ma charakter zarobkowej działalności usługowej wykonywanej w sposób zorganizowany i we własnym imieniu wynajmującego. Trafnie w zaskarżonym wyroku podkreślono, że spełnienie kryterium zorganizowanego charakteru działalności, przy najmie nieruchomości wykonywanym w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną nie musi polegać na podjęciu specjalnych działań organizacyjnych, którymi charakteryzują się inne rodzaje działalności gospodarczej jak np. zorganizowania specjalistycznej bazy technicznej, zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach czy też zarządzania właściwego dla przedsiębiorstw. W zakresie pozostałych cech działalności gospodarczej, które wymienione są art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. ich występowanie w obu omawianych rodzajach najmu nieruchomości nie budzi wątpliwości.



Trafnie sąd pierwszej instancji wskazał, że ta tożsamość jest konsekwencją regulacji umowy najmu zawartych w kodeksie cywilnym. Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w powołanym przez Sąd pierwszej instancji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 379/14 oraz w wyrokach z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1078/17 i z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1940/15. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym sprawę poglądy wyrażone w tych wyrokach w pełni podziela. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku najmu prywatnego nieruchomości przez osobę fizyczną i prowadzenia przez tę osobę działalności gospodarczej polegającej wyłącznie na wynajmie tych samych nieruchomości, natężenie występowania przedmiotowych cech może być jednakowe i zazwyczaj jest jednakowe. (…)



W takiej sytuacji brak jest, określonych przez przepisy prawa podatkowego kryteriów pozwalających na różne potraktowanie tych rodzajów najmu w zakresie skutków podatkowych przychodów uzyskiwanych w ramach tych działalności.



Jak już wskazano w przypadku czynności, które mogą stanowić działalność gospodarczą oraz być zaliczone do innych źródeł przychodów o kwalifikacja czynności do tych źródeł przychodu decydować powinna ocena intensywności występowania cech działalności gospodarczej, które wskazane są w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. W sytuacji, gdy intensywność ta w obydwu analizowanych wariantach wynajmowania nieruchomości jest taka sama, odwoływanie się do kryteriów działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 jest bezcelowe. W rozważanej sytuacji, wobec braku innych ustawowych kryteriów różnego podatkowego potraktowania tych rodzajów najmu, prawidłowe jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, według którego o zaliczeniu przychodów z najmu do źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 u.p.d.o.f. decyduje sam podatnik, którym może sam zadecydować o tym czy najem nieruchomości wykonywać będzie jako wskazaną w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. pozarolniczą działalność gospodarczą, czy jako najem wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. (…)”

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa źródła przychodów, w ramach których można rozliczać najem, podnajem, dzierżawę i inne umowy o podobnym charakterze. Są to:Jak nietrudno się domyślić, spór z fiskusem dotyczył pierwszego z wymienionych źródeł, tym bardziej, że do końca 2020 r. najem nieruchomości w ramach działalności gospodarczej pozbawiał przedsiębiorcę prawa do tej formy opodatkowania (od 2021 r. to się zmieniło; szerzej pisaliśmy na ten temat m.in. w artykule Ryczałt z najmu w 2021 r. po nowemu ).Jak zatem rozróżnić, kiedy mamy do czynienia z najmem prywatnym a kiedy w ramach działalności gospodarczej? Niestety nie ma tutaj prostej odpowiedzi, tym bardziej że kryteria przyporządkowania do konkretnego źródła przychodu są bardzo nieostre i ogólne. Definicja działalności gospodarczej w ustawie o PIT jest tak szeroka, że bez problemu obejmuje swym zakresem każdy najem czy dzierżawę. A zarówno fiskus jak i sądy administracyjne nie wypracowały w tej materii jednolitego stanowiska.I tak o ile wynajem jednego, dwóch czy trzech mieszkań przez podatnika niemającego firmy nie był kwestionowany przy rozliczaniu go poza działalnością gospodarczą (o czym pisaliśmy m.in. w artykułach: Najem 5 mieszkań może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym Ryczałt ewidencjonowany: wynajem 4 mieszkań to nie działalność ), czy nawet łączenie takiego najmu z prowadzoną firmą (o czym pisaliśmy chociażby w artykule Najem prywatny i w ramach prowadzonej firmy ), tak wynajem większej ilości mieszkań powodował już sporo dyskusji. Sytuacja komplikowała się jeszcze bardziej, gdy przedsiębiorca postanowił żonglować swoim majątkiem firmowym i prywatnym (czyli przenosić nieruchomości firmowe do majątku prywatnego, z którego następnie miały być wynajmowane).Przykładem jest wyrok NSA z 25.10.2017 r., sygn. akt II FSK 1487/17, w którym to sąd uznał, żeWyrok dotyczył przedsiębiorcy, który miał trzy zabudowane działki oraz trzy lokale, które wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. Po pewnym czasie postanowił wycofać je z firmy i rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtu ewidencjonowanego.W podobnym tonie wypowiedział się NSA w wyroku z 22 października 2019 r., sygn. akt II FSK 1581/18 (dotyczącym podatnika posiadającego kilkadziesiąt mieszkań i lokali niemieszkalnych).Na drugim biegunie pojawił się zaś chociażby wyrok NSA z 22 sierpnia 2019 r.,sygn. akt II FSK 3175/17, w którym sąd orzekłNSA w uchwale z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21, przychylił się do tego właśnie stanowiska.