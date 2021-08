TSUE: stawka VAT na usługę gastronomiczną a sprzedaż żywności

W wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się tematem stosowania odpowiedniej stawki VAT w przypadku różnych schematów gastronomicznych. Sprawa została skierowana do TSUE przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 1290/18).

Czego dotyczy problem?

Pytania NSA

Czy w zakresie definicji pojęcia „usługi restauracyjnej” mieści się sprzedaż dań gotowych, jeżeli sprzedawca: udostępnia kupującym infrastrukturę, klient ma ograniczone możliwości personalizacji zamówienia, nie występuje serwis w ścisłym znaczeniu, brak jest wyspecjalizowanej obsługi kelnerskiej, proces zamówień jest uproszczony i częściowo zautomatyzowany.

Czy istotny dla definicji usługi gastronomicznej jest sposób przygotowania dań, w szczególności poddawanie obróbce termicznej niektórych z półproduktów?

Czy istotne jest, aby klient miał potencjalną możliwość skorzystania z oferowanej infrastruktury?

Stanowisko TSUE

Komentarz

Krajowe przepisy umożliwiają zastosowanie do tego typu świadczeń dwóch stawek 5% (uznając wydanie gotowego posiłku lub dania jako dostawę towarów) albo 8% (w przypadku usług związanych z wyżywieniem). Rozróżnienie tych dwóch kategorii jest bardzo problematyczne, na co już wcześniej zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów.W interpretacji ogólnej z dnia 1 lipca 2016 r. nr PT1.050.3.2016.156 Minister Finansów stwierdził, że sprzedawcy gotowych dań powinni stosować 8% stawkę VAT zamiast 5%, ponieważ sprzedaż gotowego dania dokonywana jest w zapakowanych pojemnikach bądź w formie mrożonej z przeznaczeniem do późniejszego spożycia. Bez znaczenia było spożycie na miejscu bądź na wynos czy kwestie związane z infrastrukturą gastronomiczną udostępnioną klientowi jak np. obecność stolików, krzeseł, sztućców, naczyń, toalety czy szatni. Interpretacja ogólna była następnie przyczyną wszczęcia postępowań podatkowych i kwestionowania wcześniejszych rozliczeń.W związku z takim podejściem Ministerstwa Finansów stanowisko organów podatkowych w zakresie kwalifikacji sprzedaży dań gotowych było co do zasady negatywne i prowadziło do licznych sporów z fiskusem.W ramach sprawy o sygn. akt I FSK 1290/18 w dniu 6 czerwca 2019 r. postanowieniem NSA skierował do TSUE w ramach pytania prejudycjalnego następujące kwestie:TSUE w omawianym wyroku stwierdził, żePonadto TSUE wskazał, że w przypadku klienta podejmującego decyzję o spożyciu jedzenia poza lokalem i niekorzystania z usług wspomagających należy uznać zakup dania na wynos jako odpłatną dostawę towarów, co zasadniczo daje możliwość skorzystania z 5% stawki podatku VAT.Ponadto TSUE pozostawił krajowemu sądowi administracyjnemu ustalenie katalogu okoliczności wpływających na określenie, że usługa obejmuje podawanie posiłków w sposób zorganizowany, udostępniając zasoby materialne i ludzkie.Stanowisko TSUE daje podatnikom nowe argumenty w dyskusji z fiskusem odnośnie do możliwości zastosowania obniżonej stawki 5% dla sprzedaży w lokalach gastronomicznych dań na wynos, w szczególności, jeżeli nie zamierzają oni udostępniać infrastruktury.W niektórych przypadkach stanowisko TSUE otworzy możliwość do odzyskania przez podatników części VAT należnego naliczonego w ramach postępowania wymiarowego według zawyżonej stawki.Należy jednak zwrócić uwagę, że TSUE nie rozstrzyga ostatecznie o opodatkowaniu usług gastronomicznych fast food. Dużą swobodę pozostawiono w szczególności krajowemu sądowi na określenie przesłanek stosowania niższej stawki VAT. W związku z tym wyrok należy uznać za pewnego rodzaju rozczarowanie i pozostaje czekać na jednoznaczne, pozytywne stanowisko NSA w tej kwestii.