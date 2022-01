Terapia śmiechem w szpitalach - jak uśmiech pomaga w powrocie do zdrowia

Artykuł sponsorowany Dotlenia, odpręża, poprawia odporność, łagodzi napięcia - to jedne z licznych, dobroczynnych właściwości śmiechu. To właśnie za jego pomocą wolontariusze Fundacji Dr Clown pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia prowadząc w szpitalach terapię śmiechem. Dotlenia, odpręża, poprawia odporność, łagodzi napięcia - to jedne z licznych, dobroczynnych właściwości śmiechu. To właśnie za jego pomocą wolontariusze Fundacji Dr Clown pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia prowadząc w szpitalach terapię śmiechem.

Doktorzy Clowni wspierają w walce z chorobą Poprzez zabawę, wolontariusze likwidują stres i napięcia spowodowane często bardzo trudną sytuacją chorego dziecka. Celem każdego Doktora Clowna jest to, by żaden mały pacjent nie kojarzył pobytu w szpitalu z cierpieniem i bólem.

Jak wyglądają wizyty Doktorów Clownów na szpitalnym oddziale

Wizyta pełna uśmiechu i dobrego humoru Doktorzy Clowni wspierają dzieci, a także ich rodziców, poprzez prowadzenie terapii śmiechem z wykorzystaniem elementów z arteterapii, klaunady, żonglerki.

Terapia śmiechem w procesie leczenia

Śmiechofon, czyli wirtualne wizyty wolontariuszy W odpowiedzi na obostrzenia spowodowane sytuacją epidemiczną, Fundacja Dr Clown uruchomiła bezpłatną usługę umożliwiającą wirtualne spotkania z Doktorami Clownami - Śmiechofon.

1% przekaż na uśmiech

Przekaż 1% podatku Fundacji Dr Clown i spraw, by mali pacjenci znów poczuli radość! Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność. Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach. Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online. KRS 0000024181

Wsparcie małego pacjenta w powrocie do zdrowia Nie tylko poprzez zabawę, ale również wspierające rozmowy i bliskość, wolontariusze przywracają pacjentom poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.

Oddział pediatryczny. W sali leży mały Kacper. Chłopiec jest przygnębiony, odwrócony buzią do ściany. Na każdą osobę wchodzącą do środka reaguje płaczem. Boi się, tęskni za domem i bliskimi. Nagle na korytarzu słychać wesołe głosy. Na salę wchodzą Doktorzy Clowni. Przedstawiają się Kacprowi, który nieśmiało zerka na nich przez ramię. Dr Gapa macha na powitania. Dr Kolorowanka robi zabawną minę. Twarz chłopca rozjaśnia się, pojawia się na niej pierwszy uśmiech. Dr Czupryna widząc to, rozpoczyna pokaz sztuczek. Po chwili Kacper śmieje się i prosi o kolejne.Wolontariusze przed wejściem na szpitalną salę zawsze oceniają stan zdrowia pacjenta oraz jego samopoczucie – wyczulenie na emocje dziecka pozwala odpowiednio przygotować się do wizyty. Dziecko w szpitalu doświadcza wielu trudnych emocji, dlatego jego reakcja na pojawienie się Doktorów Clownów nie zawsze jest od razu pozytywna. Zdarza się, że dzieci potrzebują czasu, aby oswoić się z wolontariuszami.Każdy wolontariusz ma swoją postać, unikalne imię, fantazyjny strój, dlatego po wejściu na szpitalny oddział, Doktorzy Clowni przedstawiają się dzieciom, opowiadają o sobie, nawiązują przyjacielski kontakt z pacjentem. Następnie poprzez zabawę starają się odwrócić uwagę dziecka od szpitalnej rzeczywistości. Działania te, oparte na elementach klaunady, iluzji czy żonglerki, mają prosty cel –Wizyty Doktorów Clownów sprawiają, że mali pacjenci zapominają o szarej rzeczywistości szpitala i cierpieniach spowodowanych chorobą. Uśmiech dodaje im energii i wzmacnia motywację do walki z chorobą i trudnościami, co z kolei przekłada się na efektywną rehabilitację i pozwala skrócić czas rekonwalescencji.Fundacja Dr Clown jest pierwszą polską organizacją, która wprowadziła terapię śmiechem na szpitalne oddziały, nawiązując do działalności Huntera Doherty’ego „Patcha” Adamsa, amerykańskiego lekarza i aktywisty, który w przebraniu clowna rozśmieszał swoich pacjentów.– mówi Agata Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji Dr Clown.– tłumaczy Agata Bednarek.Odwiedziny wolontariuszy pomagają przetrwać trudny czas leczenie oraz złagodzić napięcia spowodowane trudną sytuacją pacjentów. Dzięki środkom z 1% podatku, Doktorzy Clowni mogą realizować program terapii śmiechem w szpitalach i placówkach specjalnych w całej Polsce i dotrzeć z uśmiechem wszędzie tam, gdzie go brakuje.Wpłaty przeznaczane są m.in. na rozwój działalności 20 oddziałów Fundacji Dr Clown w Polsce, na zakup materiałów plastycznych i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia animacji przez Doktorów Clownów, a także na upominki dla dzieci w szpitalach. Ponadto środki z 1% pozwolą na rozwój umożliwiającej spotkania online z wolontariuszami.