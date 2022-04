Doktorzy Clowni przywracają radość cierpiącym dzieciom. Także tym z Ukrainy

Ogromny strach i niepewność, to uczucia, które towarzyszą rodzinom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Chcemy, aby mamy i dzieci chociaż na chwilę zapomniały o dramatycznych doświadczeniach, dlatego w miejscach, w których jest organizowana dla nich pomoc, organizujemy wizyty naszych wolontariuszy.

Wolontariusze Fundacji Dr Clown organizują wesołe tańce by przywrócić uśmiech.

Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność.

Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach.

Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online.

KRS 0000024181