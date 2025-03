Jak prowadzić pełną księgowość w spółce z o.o.?

Artykuł sponsorowany Zakładając spółkę z o.o., trzeba przygotować się na wiele formalności i obowiązków. Jednym z najważniejszych wyzwań, wynikających z przepisów prawa, jest prowadzenie księgowości w pełnej formie. Z jakimi wymogami się to wiąże? Czy spółka może prowadzić pełne księgi samodzielnie? Zakładając spółkę z o.o., trzeba przygotować się na wiele formalności i obowiązków. Jednym z najważniejszych wyzwań, wynikających z przepisów prawa, jest prowadzenie księgowości w pełnej formie. Z jakimi wymogami się to wiąże? Czy spółka może prowadzić pełne księgi samodzielnie?

Czy spółka z o.o. wymaga pełnej księgowości?

Jeśli chodzi o obowiązki związane z prowadzeniem pełnej księgowości, spółka z o.o. musi dopilnować prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania i archiwizowania faktur, rozliczania podatków, sporządzania sprawozdań i składania wymaganych dokumentów do urzędu skarbowego.

Organizacja ksiąg rachunkowych

Dziennik - jest to chronologiczny zapis wszystkich operacji gospodarczych. Księga główna - zestawienie kont księgowych i ich sald, w niej znajdują się zapisy dotyczące rodzajów przychodów, kosztów, aktywów, pasywów. Jest ona elementem niezbędnym do stworzenia rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu. Księgi pomocnicze - szczegółowa ewidencja dotycząca środków trwałych czy rozrachunków, która uzupełnia księgę główną, umożliwia śledzenie operacji finansowych w szczegółowy sposób. Sprawozdania finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Bilans zawiera informacje o aktywach i pasywach spółki. Rachunek zysków i strat ukazuje wynik finansowy spółki za dany okres. Przepływy pieniężne sporządza z podziałem na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową - nie są one konieczne w przypadku mniejszych spółek.

Jakie obowiązki podatkowe ma spółka z o.o.?

Sprawozdania finansowe i audyt

W przypadku przekroczenia określonego progu przychodu (5 mln netto), spółka musi dodatkowo przeprowadzić audyt sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Obowiązek audytu dotyczy również sytuacji, gdy firma zatrudnia co najmniej 50 osób czy suma bilansowa wynosi min. 2,5 mln euro.

Pełna księgowość w spółce - samodzielnie czy korzystając z usług księgowego?

Jak wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, spółka z o.o., niezależnie od przypadku, jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości z potrzeby przejrzystego monitorowania operacji finansowych firmy. Spółki najczęściej realizują różne operacje o dużych wartościach, a ich zapisywanie wymaga precyzyjnej dokumentacji. Pełna księgowość sprawia, że spółka z o.o. może zachować transparentność finansów, która jest istotna zarówno dla zarządu, jak i dla zewnętrznych podmiotów, np. inwestorów czy kontrahentów.Pełna księgowość dla spółki z o.o. opiera się na prowadzaniu ksiąg rachunkowych. W nich możemy wyróżnić kilka najistotniejszych elementów, które są wymagane:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowi odprowadzania składek na podatek CIT, VAT i PIT.Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ma standardową stawkę 19% lub obniżoną 9%. Ta druga dotyczy małych podatników i spółek rozpoczynających działalność gospodarczą.Firmy obracające towarami lub świadczące usługi objęte VAT-em, muszą dokonać rejestracji i prowadzić ewidencję VAT oraz składać stosowne deklaracje.PIT z kolei dotyczy spółek, które zatrudniają pracowników, obowiązuje również od wypłaconych dywidend (stawka 19% PIT).Na koniec każdego roku spółka z o.o. musi dopilnować obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. W nim muszą znaleźć się bilans (zestawienie aktywów i pasywów), rachunek zysków i strat (określający wynik finansowy firmy) oraz informacja dodatkowa (wyjaśniającą przyjęte zasady).Wiele spółek zadaje sobie to pytanie: Czy prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest możliwe? Jak najbardziej, jednak warto przy tym pamiętać, jak ważne w tym kontekście są kompetencje i doświadczenie. Pełna księgowość jest skomplikowana i bez wątpienia wymaga o wiele więcej czasu niż w przypadku firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Nic więc dziwnego, że większość spółek decyduje się na zatrudnienie biura rachunkowego. To właśnie ono w profesjonalny sposób dba o to, aby nie powstały żadne błędy w ewidencji czy rozliczeniach.