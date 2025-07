Rzeczywisty właściciel w podatku u źródła - kluczowe objaśnienia MF po latach oczekiwania

Ministerstwo Finansów opublikowało finalną wersję objaśnień podatkowych dotyczących klauzuli rzeczywistego właściciela w podatku u źródła. To długo wyczekiwany dokument, kończący część trwającej ponad sześć lat niepewności interpretacyjnej.

Koniec wieloletniej niepewności

Ochrona podatkowa dzięki finalnym wytycznym

Kim jest rzeczywisty właściciel?

Otrzymywać należność dla własnej korzyści, mając swobodę decydowania o jej przeznaczeniu, ponosząc ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części

Nie działać jako pośrednik lub inny podmiot zobowiązany do przekazania całości lub części środków innemu podmiotowi

Prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej siedziby, posiadając przy tym odpowiedni substrat osobowo-majątkowy adekwatny do profilu działalności.

Pośrednik: definicja i przykładowe przesłanki

Weryfikacja ograniczona do płatności pasywnych

Inny standard dla podmiotów powiązanych

Look through approach – warunkowa akceptacja

Wnioski dla przedsiębiorców i możliwe następstwa

Jest to istotna wiadomość przede wszystkim dla podmiotów dokonujących za granicę tzw. płatności pasywnych, to jest w szczególności dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, które resort określa jako szczególnie podatne na wykorzystywanie w celach erozji podstawy opodatkowania i przesuwania dochodu.Objaśnienia dotyczą wyłącznie stosowania tzw. klauzuli rzeczywistego właściciela dla celów podatku u źródła. Stosowanie należytej staranności w podatku u źródła nie zostało w żaden sposób ujęte w finalnej wersji objaśnień.Objaśnienia w pewien sposób domykają okres ciągłych zmian i zawieszeń przepisów, w tym między innymi obowiązywania tzw. mechanizmu pay and refund, który formalnie miał wejść w życie już 1 stycznia 2019 r. Przewiduje on obowiązek poboru podatku u źródła według krajowej stawki, gdy suma wypłat przekracza 2 mln zł rocznie, z możliwością ubiegania się o jego zwrot po spełnieniu określonych warunków.Faktyczne wdrożenie przepisów zostało przesunięte aż do 1 stycznia 2022 r. z równoczesną zmianą ich brzmienia, która dla podatników była akurat korzystna (pierwotnie mechanizmem objęte były wszelkie płatności podlegające podatkowi u źródła, ostatecznie zostały nim objęte wyłącznie płatności pasywne do podmiotów powiązanych).Nowością, istotną z punktu widzenia polskiego płatnika, jest to, że finalna wersja objaśnień (w odróżnieniu od wcześniejszych projektów) wiąże się z tzw. ochroną podatkową, wynikającą z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że podatnicy postępujący zgodnie z objaśnieniami mogą liczyć na ochronę w razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.Największą uwagę objaśnienia poświęcają doprecyzowaniu pojęcia rzeczywistego właściciela (beneficial owner) . To właśnie do rzeczywistego właściciela, powinny być kierowane wypłaty objęte preferencjami w podatku u źródła.Aby uznać odbiorcę płatności za jej rzeczywistego właściciela, musi on przede wszystkim łącznie spełnić następujące warunki:Warto przy tym podkreślić, że przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej powinna być badana w kontekście konkretnej płatności. W przypadku spółek holdingowych wymagania powinny być nieco łagodniejsze niż wobec podmiotów prowadzących działalność operacyjną, jednak nawet w ich przypadku niezbędne jest wykazanie obecności istotnych funkcji, np. posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej, czy posiadanie odpowiedniego zaplecza kapitałowego. Ministerstwo dopuszcza również tzw. dzielony substrat, czyli możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów w grupie, pod warunkiem że mają one odpowiednią rezydencję podatkową.Objaśnienia wskazują także, kiedy podmiot może zostać uznany za pośrednika, czyli kogoś, kto nie może być traktowany jako rzeczywisty właściciel. Wskazane są przykładowe sygnały ostrzegawcze, takie jak brak przychodu podatkowego, znikoma marża, brak reinwestycji czy szybkie przekazywanie należności dalej. Ministerstwo zaznacza jednak wyraźnie, że każdą sytuację należy analizować indywidualnie, uwzględniając pełen kontekst gospodarczy.Istotne jest również jednoznaczne wskazanie, że obowiązek weryfikacji statusu rzeczywistego właściciela dotyczy wyłącznie tzw. płatności pasywnych, na przykład dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Płatności za usługi niematerialne (takie jak doradztwo, zarządzanie czy usługi IT) nie powinny podlegać takiej weryfikacji.Zróżnicowano również zakres wymaganej weryfikacji w zależności od tego, czy odbiorca płatności jest podmiotem powiązanym, czy też nie. W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi fiskus wymaga znacznie wyższego poziomu udokumentowania statusu rzeczywistego właściciela. Sama dokumentacja formalna, w postaci certyfikatu rezydencji i standardowego oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania preferencji, jest w takich przypadkach niewystarczająca. Płatnik zobowiązany jest do zgromadzenia dodatkowych materiałów potwierdzających rzeczywiste funkcjonowanie kontrahenta, takich jak: umowy zawarte w ramach grupy, sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne, opisy procesów decyzyjnych oraz inne dowody prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.Ministerstwo Finansów uzasadnia tę odmienność zwiększonym ryzykiem nadużyć w relacjach między podmiotami powiązanymi, w szczególności tworzenia sztucznych struktur i przekazywanie płatności do krajów o korzystnym reżimie podatkowym, bez ekonomicznego uzasadnienia. Dlatego, zgodnie z objaśnieniami, organy podatkowe mają prawo oczekiwać szerszego zestawu informacji, który pozwoli potwierdzić, że odbiorca płatności rzeczywiście pełni funkcję rzeczywistego właściciela, a nie jest jedynie pośrednikiem przekazującym środki dalej.W relacjach z podmiotami niepowiązanymi zakres obowiązków dokumentacyjnych jest uproszczony – co do zasady wystarczające są certyfikat rezydencji oraz stosowne oświadczenie. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku dochowania należytej staranności. Również w tych przypadkach płatnik powinien być w stanie wykazać, że podjął odpowiednie kroki weryfikacyjne, dostosowane do skali i charakteru transakcji, w tym analizę reputacji odbiorcy, kontekstu ekonomicznego wypłaty czy zgodności formalnych dokumentów z rzeczywistością operacyjną danego podmiotu.Ministerstwo zmieniło również swoje wcześniejsze podejście do tzw. koncepcji look through approach (LTA) . W finalnych objaśnieniach dopuszczono możliwość jej stosowania, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Istotne jest m.in. wykazanie, że rzeczywisty właściciel – znajdujący się „głębiej” w strukturze – rzeczywiście uzyskuje przychód z należności, otrzymuje płatności tego samego rodzaju i spełnia warunki przewidziane w odpowiedniej dyrektywie lub umowie.Co istotne, dopuszczono również możliwość „hipotetycznego” podejścia – gdy nie ma pewności, czy należność została przekazana dalej, ale można wykazać, że jej dalszy odbiorca (jeśli istnieje) spełnia wszystkie warunki korzystania z preferencji.Warto odnotować, że Ministerstwo w objaśnieniach podkreśla, że stosowanie koncepcji LTA to przywilej płatnika, a nie obowiązek organu podatkowego. Takie sformułowanie może prowadzić do powstania sporów na tym tle.Publikacja finalnych objaśnień stanowi ważny punkt odniesienia dla praktyki biznesowej. Płatnicy dokonujący wypłat za granicę muszą nie tylko zadbać o formalności, ale również rzeczywiście zbadać, do kogo trafiają środki i czy ich odbiorca może zostać uznany za rzeczywistego właściciela. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podmiotów powiązanych, gdzie wymogi dokumentacyjne są znacznie bardziej rygorystyczne.W praktyce konieczne może okazać się przeprowadzenie wewnętrznych przeglądów struktur oraz aktualizacji procedur weryfikacyjnych. Firmy, które wcześniej opierały się jedynie na certyfikatach rezydencji, powinny rozważyć uzupełnienie dokumentacji o dodatkowe dowody – np. analizy biznesowe, umowy, sprawozdania i schematy organizacyjne.Brak dochowania należytej staranności może bowiem skutkować odmową zastosowania preferencyjnych stawek i koniecznością zapłaty podatku według stawek krajowych.