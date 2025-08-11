Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026
2025-08-11 07:40
Nadchodzą nowe limity odliczeń podatkowych dla aut firmowych © Freepik
Przeczytaj także: Leasing samochodu osobowego w 2022 roku mniej popularny?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Na czym polega zmiana limitów odliczeń podatkowych dla aut firmowych od 2026 roku?
- Jakie skutki finansowe zmiana przepisów przyniesie przedsiębiorcom leasingującym auta spalinowe?
- Dlaczego niemal wszystkie samochody elektryczne będą mogły korzystać z pełnego odliczenia?
- Jakie czynniki, oprócz nowych przepisów, napędzają rozwój elektromobilności w Polsce?
Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Istotnie zmieni się – już i tak mocno oderwany od realiów rynkowych – limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne odliczenie wydatków na zakup czy też leasing lub wynajem aut spalinowych. Nowością jest uzależnienie tych odliczeń od ilości emitowanego przez samochód CO2 – czytamy w raporcie Superauto.pl. Tylko dla pojazdów emitujących mniej niż 50g CO2/km utrzymany zostanie obecny limit wynoszący 150 tys. zł. Dla pozostałych aut emitujących spaliny, będzie on zmniejszony do 100 tys. zł, a więc aż o jedną trzecią. Tylko pojazdy elektryczne i napędzane wodorem zachowają obecny limit, wynoszący 225 tys. zł.
Limit oderwany od realiów
To radykalna zmiana, która dotknie większość przedsiębiorców. Korzyści podatkowe z użytkowania firmie auta z tradycyjnym napędem spadną – informuje Aleksander Mazan, dyrektor. ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl, wiodącej platformie sprzedającej samochody przez internet.Zwraca uwagę, że obowiązujący dziś limit w wysokości 150 tys. zł już i tak jest mocno oderwany od realiów rynkowych. Średnia cena sprzedażny nowego auta wyniosła w czerwcu wg danych IBRM Samar 186 tys. zł.
Zaskakująca zmiana
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy firmy InFakt, przypomina, że zmiany zostały wprowadzone w 2021 r. nowelizacją Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i mają na celu dostosowanie polskich regulacji do wymogów unijnych.
Wielu przedsiębiorców nie wiedziało o tej dość nietypowej ścieżce zmian przepisów o podatku dochodowym i dziś są zaskoczeni – ocenia ekspert.
94% rynku
Jak dużą część rynku dotkną zmian? Eksperci Superauto.pl sprawdzili to na podstawie danych o rejestracjach nowych aut w I półroczu 2025 r. Samochody osobowe, które zostaną objęte nowym limitem 100 tys. zł stanowią aż 94,2% zarejestrowanych w tym okresie pojazdów. Z obecnego limitu, tj. 150 tys. zł, mogliby skorzystać nabywcy lub leasingobiorcy zaledwie 0,7% nowych aut. W I półroczu zarejestrowano bowiem jedynie 2 035 emitujących poniżej 50 g/km CO2.
fot. mat. prasowe
Ile aut kwalifikuje się do nowych limitów podatkowych?
Amortyzacja pod ochroną
Nowe limity będą obowiązywać od stycznia 2026 r. Zakup samochodu spalinowego do końca tego roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych limitów. W przypadku leasingu czy wynajmu auta zakupionego w tym roku, trzeba będzie od stycznia 2026 r. stosować proporcję, jeśli cena zakupu auta jest wyższa niż 100 tys. zł – informuje doradca podatkowy Piotr Juszczyk.Proporcję, określającą, jaką część wydatków na z auto można rozliczyć w kosztach, oblicza się dzieląc limit przez cenę zakupu. W przypadku przedsiębiorców wykorzystujących samochód firmowy również na cele prywatne, jest to cena netto powiększona o 50% VAT. Piotr Juszczyk przypomina, że proporcję należy zastosować do części kapitałowej raty leasingu, ubezpieczenia GAP i AC. Nie stosuje się jej do ubezpieczenia OC, a także do wydatków eksploatacyjnych (serwisowanie, opony, paliwo).
Jaki efekt zmian w podatkach?
Eksperci Superauto sprawdzili, jak zmiana limitów wpływanie na rzeczywistą wysokość odliczeń. Zbadali to na przykładzie jednego z najpopularniejszych obecnie modeli aut – Hyundaia Tucsona.
W przypadku wersji 1.6 T GDI HEV Smart 2WD, kosztującej obecnie niespełna 161 tys. zł brutto z rabatem, która dziś mieści się w limicie umożliwiającym odliczenie 100% wydatków, od 2026 r. możliwe będzie odliczenie jedynie 69% wydatków. W efekcie suma odliczeń, jakich przedsiębiorca mógłby dokonać w okresie 5 lat leasingu, zmniejszy się o ponad 7 tys. zł. Przyjęto, że przedsiębiorca użytkuje auta w tzw. trybie mieszanym oraz, że rozlicza się wg 19-proc. podatku liniowego.
fot. mat. prasowe
Symulacja odliczeń z tytułu leasingu w KUP
Niemal 100% oferty elektryków z atrakcyjnym limitem
Kwota 7 tysięcy złotych w okresie 5 lat, czyli 117 zł miesięcznie, nie jest może jakimś kolosalnym uszczerbkiem w odliczeniach podatkowych, niemniej spodziewam się, że część przedsiębiorców zainteresuje się z tego powodu autem elektrycznym, dla którego limit wynosi aż 225 tys. zł. Niemal 100% ofert sprzedaży elektryków prezentowanych obecnie na stronie Sperauto.pl mieści się w tej cenie, co oznacza, że wybór aut umożliwiających pełne odliczenie wydatków związanych z leasingiem pojazdu elektrycznego, jest na rynku naprawdę bardzo duży - informuje Aleksander Mazan. – Szkoda jednak, że twórcy nowych regulacji skupili się jedynie na pojazdach bezemisyjnych, a nie zdecydowali się na wprowadzenie zachęt do zakupu aut, które również można uznać za ekologiczne, czyli hybryd oraz samochodów spełniających normy emisji 6D lub nowsze – ocenia ekspert Superauto.pl.
Impuls dla elektromobilności
Według Grigoriya Grigorieva, szefa Powerdot w Polsce, jednego z największych operatorów stacji ładowania, zmiany podatkowe będą kolejnym impulsem do rozwoju elektromobilności. – Mamy obecnie wiele czynników pozytywnie wpływających na sprzedaż elektryków. Są to obniżki cen samochodów, atrakcyjne formy finansowania, sprowadzające czynsz za elektryka do nawet kilkuset złotych miesięcznie, dotacje z programu NaszEauto, a także dynamiczny rozwój infrastruktury w ostatnich latach, dzięki któremu po Polsce można już komfortowo podróżować elektrykiem – wylicza Grigoriy Grigoriev. Zwraca on uwagę, że dla flot korporacyjnych, które nie mogą korzystać z dotacji, wysoki limit odliczeń podatkowych jest obecnie kluczową zachętą do inwestycji w auta zeroemisyjne.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Podatki
-
Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026
-
TSUE: nie można automatycznie wykreślać firm z VAT bez dokładnego zbadania nieprawidłowości
-
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w budownictwie? Nowe możliwości po wyroku TSUE
-
Fundacja rodzinna: rewolucja w sukcesji czy narzędzie do unikania podatków?