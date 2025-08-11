eGospodarka.pl
Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026

2025-08-11 07:40

Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026

Nadchodzą nowe limity odliczeń podatkowych dla aut firmowych © Freepik

Nowe regulacje podatkowe uderzą w 94% rynku nowych aut, a przedsiębiorcy leasingujący pojazdy spalinowe stracą średnio 7 tys. zł na odliczeniach - donosi serwis Superauto.pl. Jednocześnie niemal wszystkie popularne modele elektryków mają zmieścić się w limicie 225 tys. zł, co wraz z dopłatami, spadającymi cenami i rosnącą liczbą ładowarek może przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Eksperci przewidują, że część firm zmieni napęd na zeroemisyjny szybciej aniżeli było to planowane.

Przeczytaj także: Leasing samochodu osobowego w 2022 roku mniej popularny?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Na czym polega zmiana limitów odliczeń podatkowych dla aut firmowych od 2026 roku?
  • Jakie skutki finansowe zmiana przepisów przyniesie przedsiębiorcom leasingującym auta spalinowe?
  • Dlaczego niemal wszystkie samochody elektryczne będą mogły korzystać z pełnego odliczenia?
  • Jakie czynniki, oprócz nowych przepisów, napędzają rozwój elektromobilności w Polsce?

Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Istotnie zmieni się – już i tak mocno oderwany od realiów rynkowych – limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne odliczenie wydatków na zakup czy też leasing lub wynajem aut spalinowych. Nowością jest uzależnienie tych odliczeń od ilości emitowanego przez samochód CO2 – czytamy w raporcie Superauto.pl. Tylko dla pojazdów emitujących mniej niż 50g CO2/km utrzymany zostanie obecny limit wynoszący 150 tys. zł. Dla pozostałych aut emitujących spaliny, będzie on zmniejszony do 100 tys. zł, a więc aż o jedną trzecią. Tylko pojazdy elektryczne i napędzane wodorem zachowają obecny limit, wynoszący 225 tys. zł.

Limit oderwany od realiów


To radykalna zmiana, która dotknie większość przedsiębiorców. Korzyści podatkowe z użytkowania firmie auta z tradycyjnym napędem spadną – informuje Aleksander Mazan, dyrektor. ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl, wiodącej platformie sprzedającej samochody przez internet.
Zwraca uwagę, że obowiązujący dziś limit w wysokości 150 tys. zł już i tak jest mocno oderwany od realiów rynkowych. Średnia cena sprzedażny nowego auta wyniosła w czerwcu wg danych IBRM Samar 186 tys. zł.

Zaskakująca zmiana


Piotr Juszczyk, doradca podatkowy firmy InFakt, przypomina, że zmiany zostały wprowadzone w 2021 r. nowelizacją Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i mają na celu dostosowanie polskich regulacji do wymogów unijnych.
Wielu przedsiębiorców nie wiedziało o tej dość nietypowej ścieżce zmian przepisów o podatku dochodowym i dziś są zaskoczeni – ocenia ekspert.

94% rynku


Jak dużą część rynku dotkną zmian? Eksperci Superauto.pl sprawdzili to na podstawie danych o rejestracjach nowych aut w I półroczu 2025 r. Samochody osobowe, które zostaną objęte nowym limitem 100 tys. zł stanowią aż 94,2% zarejestrowanych w tym okresie pojazdów. Z obecnego limitu, tj. 150 tys. zł, mogliby skorzystać nabywcy lub leasingobiorcy zaledwie 0,7% nowych aut. W I półroczu zarejestrowano bowiem jedynie 2 035 emitujących poniżej 50 g/km CO2.
Ile aut kwalifikuje się do nowych limitów podatkowych?
fot. mat. prasowe

Ile aut kwalifikuje się do nowych limitów podatkowych?

Samochody osobowe, które zostaną objęte nowym limitem 100 tys. zł stanowią aż 94,2% zarejestrowanych w tym okresie pojazdów

Amortyzacja pod ochroną


Nowe limity będą obowiązywać od stycznia 2026 r. Zakup samochodu spalinowego do końca tego roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych limitów. W przypadku leasingu czy wynajmu auta zakupionego w tym roku, trzeba będzie od stycznia 2026 r. stosować proporcję, jeśli cena zakupu auta jest wyższa niż 100 tys. zł – informuje doradca podatkowy Piotr Juszczyk.
Proporcję, określającą, jaką część wydatków na z auto można rozliczyć w kosztach, oblicza się dzieląc limit przez cenę zakupu. W przypadku przedsiębiorców wykorzystujących samochód firmowy również na cele prywatne, jest to cena netto powiększona o 50% VAT. Piotr Juszczyk przypomina, że proporcję należy zastosować do części kapitałowej raty leasingu, ubezpieczenia GAP i AC. Nie stosuje się jej do ubezpieczenia OC, a także do wydatków eksploatacyjnych (serwisowanie, opony, paliwo).

Jaki efekt zmian w podatkach?


Eksperci Superauto sprawdzili, jak zmiana limitów wpływanie na rzeczywistą wysokość odliczeń. Zbadali to na przykładzie jednego z najpopularniejszych obecnie modeli aut – Hyundaia Tucsona.

W przypadku wersji 1.6 T GDI HEV Smart 2WD, kosztującej obecnie niespełna 161 tys. zł brutto z rabatem, która dziś mieści się w limicie umożliwiającym odliczenie 100% wydatków, od 2026 r. możliwe będzie odliczenie jedynie 69% wydatków. W efekcie suma odliczeń, jakich przedsiębiorca mógłby dokonać w okresie 5 lat leasingu, zmniejszy się o ponad 7 tys. zł. Przyjęto, że przedsiębiorca użytkuje auta w tzw. trybie mieszanym oraz, że rozlicza się wg 19-proc. podatku liniowego.
Symulacja odliczeń z tytułu leasingu w KUP
fot. mat. prasowe

Symulacja odliczeń z tytułu leasingu w KUP

Suma odliczeń, jakich przedsiębiorca mógłby dokonać w okresie 5 lat leasingu, zmniejszy się o ponad 7 tys. zł

Niemal 100% oferty elektryków z atrakcyjnym limitem


Kwota 7 tysięcy złotych w okresie 5 lat, czyli 117 zł miesięcznie, nie jest może jakimś kolosalnym uszczerbkiem w odliczeniach podatkowych, niemniej spodziewam się, że część przedsiębiorców zainteresuje się z tego powodu autem elektrycznym, dla którego limit wynosi aż 225 tys. zł. Niemal 100% ofert sprzedaży elektryków prezentowanych obecnie na stronie Sperauto.pl mieści się w tej cenie, co oznacza, że wybór aut umożliwiających pełne odliczenie wydatków związanych z leasingiem pojazdu elektrycznego, jest na rynku naprawdę bardzo duży - informuje Aleksander Mazan. – Szkoda jednak, że twórcy nowych regulacji skupili się jedynie na pojazdach bezemisyjnych, a nie zdecydowali się na wprowadzenie zachęt do zakupu aut, które również można uznać za ekologiczne, czyli hybryd oraz samochodów spełniających normy emisji 6D lub nowsze – ocenia ekspert Superauto.pl.

Impuls dla elektromobilności


Według Grigoriya Grigorieva, szefa Powerdot w Polsce, jednego z największych operatorów stacji ładowania, zmiany podatkowe będą kolejnym impulsem do rozwoju elektromobilności. – Mamy obecnie wiele czynników pozytywnie wpływających na sprzedaż elektryków. Są to obniżki cen samochodów, atrakcyjne formy finansowania, sprowadzające czynsz za elektryka do nawet kilkuset złotych miesięcznie, dotacje z programu NaszEauto, a także dynamiczny rozwój infrastruktury w ostatnich latach, dzięki któremu po Polsce można już komfortowo podróżować elektrykiem – wylicza Grigoriy Grigoriev. Zwraca on uwagę, że dla flot korporacyjnych, które nie mogą korzystać z dotacji, wysoki limit odliczeń podatkowych jest obecnie kluczową zachętą do inwestycji w auta zeroemisyjne.

Przeczytaj także: Samochód osobowy w leasingu: dwa limity w podatku dochodowym Samochód osobowy w leasingu: dwa limity w podatku dochodowym

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy, NaszEauto, samochody elektryczne, elektromobilność

