Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026

Nowe regulacje podatkowe uderzą w 94% rynku nowych aut, a przedsiębiorcy leasingujący pojazdy spalinowe stracą średnio 7 tys. zł na odliczeniach - donosi serwis Superauto.pl. Jednocześnie niemal wszystkie popularne modele elektryków mają zmieścić się w limicie 225 tys. zł, co wraz z dopłatami, spadającymi cenami i rosnącą liczbą ładowarek może przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Eksperci przewidują, że część firm zmieni napęd na zeroemisyjny szybciej aniżeli było to planowane.

Limit oderwany od realiów

To radykalna zmiana, która dotknie większość przedsiębiorców. Korzyści podatkowe z użytkowania firmie auta z tradycyjnym napędem spadną – informuje Aleksander Mazan, dyrektor. ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl, wiodącej platformie sprzedającej samochody przez internet.

Zaskakująca zmiana

Wielu przedsiębiorców nie wiedziało o tej dość nietypowej ścieżce zmian przepisów o podatku dochodowym i dziś są zaskoczeni – ocenia ekspert.

94% rynku

Samochody osobowe, które zostaną objęte nowym limitem 100 tys. zł stanowią aż 94,2% zarejestrowanych w tym okresie pojazdów

Amortyzacja pod ochroną

Nowe limity będą obowiązywać od stycznia 2026 r. Zakup samochodu spalinowego do końca tego roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych limitów. W przypadku leasingu czy wynajmu auta zakupionego w tym roku, trzeba będzie od stycznia 2026 r. stosować proporcję, jeśli cena zakupu auta jest wyższa niż 100 tys. zł – informuje doradca podatkowy Piotr Juszczyk.

Jaki efekt zmian w podatkach?

Suma odliczeń, jakich przedsiębiorca mógłby dokonać w okresie 5 lat leasingu, zmniejszy się o ponad 7 tys. zł

Niemal 100% oferty elektryków z atrakcyjnym limitem

Kwota 7 tysięcy złotych w okresie 5 lat, czyli 117 zł miesięcznie, nie jest może jakimś kolosalnym uszczerbkiem w odliczeniach podatkowych, niemniej spodziewam się, że część przedsiębiorców zainteresuje się z tego powodu autem elektrycznym, dla którego limit wynosi aż 225 tys. zł. Niemal 100% ofert sprzedaży elektryków prezentowanych obecnie na stronie Sperauto.pl mieści się w tej cenie, co oznacza, że wybór aut umożliwiających pełne odliczenie wydatków związanych z leasingiem pojazdu elektrycznego, jest na rynku naprawdę bardzo duży - informuje Aleksander Mazan. – Szkoda jednak, że twórcy nowych regulacji skupili się jedynie na pojazdach bezemisyjnych, a nie zdecydowali się na wprowadzenie zachęt do zakupu aut, które również można uznać za ekologiczne, czyli hybryd oraz samochodów spełniających normy emisji 6D lub nowsze – ocenia ekspert Superauto.pl.

Impuls dla elektromobilności