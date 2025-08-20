Nowa ordynacja podatkowa: mniej logiki, więcej ryzyka?

Uproszczenia czy większe ryzyko? Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej usuwa część biurokratycznych barier, ale jednocześnie wprowadza przepisy, które mogą pogorszyć warunki prowadzenia biznesu. Wydłużenie terminów przedawnienia, dodatkowe mechanizmy zawieszania oraz zmiany w KKS budzą sprzeciw przedsiębiorców. Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan, prawo powinno zwiększać przewidywalność, a nie mnożyć wątpliwości.

Zmiany korzystne dla przedsiębiorców

usunięcie obowiązku raportowania tzw. schematów krajowych (w skrócie MDR) i innych szczególnych cech rozpoznawczych oraz ogólnych cech rozpoznawczych niewystępujących w dyrektywie DAC6. Tu należy zaznaczyć, iż obecnie obowiązujące krajowe regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej dyrektywy DAC6, mają jednak znacznie szerszy zakres niż przewiduje to wskazana dyrektywa. Polski ustawodawca bowiem znacznie poszerzył stosowanie przepisów MDR o schematy krajowe oraz podatki inne niż bezpośrednie (np. w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy);

możliwość podpisywania informacji MDR-3 również przez pełnomocnika;

; dostosowanie obowiązków podmiotów obowiązanych do raportowania informacji o schematach podatkowych do zakresu określonego w dyrektywie;

zmiana mechanizmów raportowania przez promotorów (w tym promotorów wykonujących czynności wspomagające) oraz korzystających w tym precyzyjne określenie rozpoczęcia terminów do raportowania dla każdego podmiotu;

usunięcie podmiotu „wspomagającego" (pozostawienie jedynie dwóch podmiotów: „promotora" i „korzystającego" – na wzór regulacji w dyrektywie);

likwidacja obowiązku przekazywania zawiadomień (MDR-2);

; obniżenie kar za niewykonanie obowiązków raportowych z 720 do 240 stawek dziennych.

To krok we właściwym kierunku. Zmiany w zakresie raportowania MDR wprowadzą spójność z regulacjami unijnymi i ułatwią przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków podatkowych. Zmniejszą też ryzyko nadmiernych sankcji – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zmiany, które budzą spore wątpliwości

Największe zastrzeżenia budzą:

Uważamy tą propozycję za nieuzasadnioną i szkodliwą – organy podatkowe już dziś dysponują odpowiednimi narzędziami do weryfikacji takich korekt, także po upływie przedawnienia. Wydłużenie okresów kontroli oznaczałoby w praktyce zwiększenie o 20% okresu niepewności rozliczeń dla przedsiębiorców, przechowywania dokumentów itp. Wątpliwości budzi również brak jednoznacznego powiązania propozycji wydłużenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym. Brak doprecyzowania może prowadzić do sprzecznych interpretacji i dodatkowych sporów podatkowych – podkreśla Anna Słomińska – Wernik.

Zmiany w Ordynacji podatkowej muszą wzmacniać pewność prawa, a nie ją osłabiać. Apelujemy o tworzenie przepisów, które będą usprawniać system podatkowy kompleksowo, a nie wybiórczo oraz mnożyć ryzyka i obowiązki dla przedsiębiorców – dodaje Anna Słomińska – Wernik.