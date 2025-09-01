Zmiany w fundacjach rodzinnych - kontrowersyjny projekt Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów tuż przed końcem wakacji opublikowało projekt zmian w ustawie o fundacjach rodzinnych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. i mogą diametralnie zmienić zasady funkcjonowania tej instytucji. Najwięcej emocji budzi zapis o tzw. okresie karencji, który w praktyce może działać wstecz.

Co się zmieni?

Art. 24 a (podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej) art. 24 f (podatek od niezrealizowanych zysków) ustawy o CIT

przychodów osiąganych przez fundację rodzinną z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest budynek mieszkalny, budynek o funkcji mieszanej w części dotyczącej funkcji mieszkalnej, lokal mieszkalny lub ich część, chyba że są wynajmowane bezpośrednio przez fundację rodzinną wyłącznie na cele mieszkaniowe, przy czym:

zwolnienie to nie obejmuje w szczególności przychodów z tytułu świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55), ciężar dowodu, że ten budynek, lokal lub ich część są wynajmowane bezpośrednio wyłącznie na cele mieszkaniowe spoczywa na fundacji rodzinnej;

z udziału w spółce niebędącej osobą prawną albo w funduszu, spółdzielni lub podmiocie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej, prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo korzystają ze zwolnienia z opodatkowania takim podatkiem od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, przy czym do przychodów tych przepis art. 5 stosuje się odpowiednio

ze zbycia mienia wniesionego lub przekazanego nieodpłatnie do fundacji rodzinnej lub nabytego przez fundację rodzinną od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, jeżeli zbycie to nastąpiło przed upływem 36 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło to wniesienie, przekazanie lub nabycie;

poszerzono katalog ukrytych zysków poprzez objęcie pożyczek udzielonych przez fundację rodzinną na rzecz dodatkowo oprócz beneficjentów – fundatorów lub osób fizycznych będących podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną

dodano jako ukryty zysk wartość umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne należności z tytułu pożyczki udzielonej przez fundację rodzinną beneficjentowi, fundatorowi lub osobie fizycznej będącej podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną

Co istotne, zrezygnowano ostatecznie z wcześniej dyskutowanej daniny solidarnościowej (4% od nadwyżki powyżej 1 mln zł rocznie) od wypłat na rzecz beneficjentów.

Problem z art. 2 projektu

Co to oznacza w praktyce?

Aktywa wniesione do fundacji do 31 sierpnia 2025 → korzystać będą z dotychczasowych starych zasad i zwolnienia z CIT

Aktywa wniesione po tej dacie - w przypadku sprzedaży w 2026 → obejma je nowe mniej korzystne przepisy

Aktywa wniesione po 31 sierpnia 2025 r i sprzedane przed 2026 r → tutaj wydaje się, że podejście będzie jak dotychczas.

Dlaczego ten projekt jest ciekawy?