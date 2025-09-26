Samochód w jednoosobowej działalności - jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania

Samochód w JDG: jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania © wygenerowane przez AI

Samochód w działalności gospodarczej to nie tylko środek transportu, ale istotne narzędzie pracy, które wymaga odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne formy finansowania - od zakupu za gotówkę, poprzez kredyt, aż po leasing operacyjny i finansowy. Artykuł przedstawia kluczowe zasady odliczeń VAT, amortyzacji oraz rozliczania kosztów eksploatacji pojazdu, pomagając zrozumieć, jak optymalnie korzystać z auta w firmie.

Z tego artykułu dowiesz się:

jak różne formy zakupu samochodu (gotówka, leasing, kredyt) wpływają na podatki i koszty w firmie,

kiedy i jak można odliczyć podatek VAT od auta używanego w działalności gospodarczej,

jak rozliczać wydatki związane z eksploatacją samochodu firmowego i prywatnego,

jakie obowiązki dotyczą ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania amortyzacji pojazdu,

jak postępować przy sprzedaży samochodu firmowego i związane z tym konsekwencje podatkowe.

Wydatki związane z zakupem auta

Należy pamiętać, że forma zakupu oraz jego przeznaczenie wpływa na możliwość amortyzowania pojazdu czy odliczania podatku VAT, ma także znaczenie dla ujmowania odsetek i innych kosztów kredytowych w księgowości.



Przykładowo przy leasingu operacyjnym auto nie podlega amortyzacji i to rata jest kosztem. Natomiast w leasingu finansowym wydatki poniesione na odsetki oraz amortyzację można wliczyć w koszty - podkreśla Anna Krawczyńska, Księgowa Prowadząca i Ekspert Księgowy z CashDirector S.A.

Kupno nowego lub używanego auta za środki własne

udokumentowania transakcji fakturą lub w przypadku auta kupionego od osoby prywatnej umową kupna-sprzedaży,

wykazania związku pomiędzy prowadzeniem działalności a koniecznością korzystania z auta.

Odliczenie VAT przy zakupie samochodu

zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,

prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu,

ustanowienie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie.

Samochód na kredyt

zapłaconych odsetek – w dacie ich faktycznej zapłaty, na podstawie harmonogramu spłat oraz potwierdzenia

prowizji,

opłat bankowych,

składek ubezpieczeniowych związanych z udzieleniem kredytu, o ile zakup pojazdu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Leasing operacyjny lub finansowy

pełne raty leasingowe z uwzględnieniem limitu (część kapitałowa i odsetki),

opłatę wstępną,

dodatkowe ubezpieczenia,

koszty rejestracji.

odpisy amortyzacyjne (z uwzględnieniem limitu),

część odsetkową raty (100%).

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej i rozliczany stopniowo. Natomiast w przypadku leasingu finansowego cały VAT naliczany jest z góry, przy wystawieniu faktury za zakup samochodu.



Co istotne, leasing operacyjny traktowany jest jako usługa i podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT. Z kolei leasing finansowy uznawany jest bardziej za kredyt lub pożyczkę, co również wiąże się z 23% stawką, ale tylko na fakturze za zakup pojazdu, a odsetki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ są odsetkami od pożyczki. Dlatego u podatnika rozliczającego się ryczałtem z VAT odliczeniu będzie podlegał jedynie podatek VAT z faktury za zakup samochodu, a późniejsze raty już nie będą miały wpływu na wynik finansowy – wyjaśnia Anna Krawczyńska.

Wydatki związane z użytkowaniem samochodu

100% wydatków eksploatacyjnych (np. paliwo, naprawy, serwis, myjnia, opony) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu,

można odliczyć 100% VAT od tych wydatków.

do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć 75% poniesionych wydatków eksploatacyjnych,

można odliczyć 50% VAT od tych wydatków.

Samochód prywatny w firmie

Ubezpieczenie samochodu

Sprzedaż samochodu firmowego