Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Od 2026 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF) radykalnie zmieni sposób wystawiania i rozliczania faktur w Polsce, w tym tych dokumentujących transakcje zagraniczne. Jak wyjaśniają eksperci, kluczowe jest tutaj rozróżnienie, kto jest wystawcą faktury - polski podatnik czy zagraniczny kontrahent - to determinuje, czy dokument musi trafić do systemu KSeF.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest Krajowy System e-Faktur (KSeF) i jak zmieni się fakturowanie od 2026 roku.

Kiedy polska firma musi przesyłać faktury zagraniczne do KSeF.

Jak prawidłowo rozliczać faktury wystawione przez zagranicznych kontrahentów.

Dlaczego potrzebne są zintegrowane systemy finansowo-księgowe dla obsługi KSeF i fakturowania międzynarodowego.

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) już wkrótce całkowicie zmieni sposób wystawiania faktur w Polsce. Przedsiębiorcy przygotowują się do nowego modelu rozliczeń, w którym każda faktura będzie trafiać do centralnej bazy Ministerstwa Finansów. Najwięcej pytań dotyczy jednak faktur zagranicznych - czyli sytuacji, gdy w transakcji bierze udział kontrahent spoza Polski.Reforma KSeF to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym ostatnich lat. Od 2026 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania faktur w postaci ustrukturyzowanego pliku XML, który automatycznie trafia do systemu. Nowe zasady mają zwiększyć transparentność obrotu gospodarczego i uprościć kontrole podatkowe.Jak zaznacza Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, praktyczne wątpliwości pojawiają się głównie w przypadku transakcji międzynarodowych, w których uczestniczą podmioty nieobjęte polskimi regulacjami VAT.Zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek korzystania z KSeF dotyczy podatników posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski. Jak zauważa Tęgowska, oznacza to, żeW sytuacji, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent, który nie posiada polskiego NIP i nie prowadzi działalności w Polsce, nie ma on obowiązku korzystania z KSeF.– podkreśla ekspertka.W takim przypadku, jak wyjaśnia BeataTęgowska, faktura musi zostać wystawiona i przesłana do KSeF, niezależnie od tego, czy nabywca pochodzi z Polski, z Unii Europejskiej, czy spoza niej.Jak zauważa ekspertka Systim.pl, w praktyce oznacza to konieczność funkcjonowania w dwóch równoległych obiegach – krajowym (objętym KSeF) i międzynarodowym (poza systemem). Dlatego szczególnie ważne staje się korzystanie z jednego zintegrowanego programu finansowo-księgowego, który obsługuje zarówno KSeF, jak i tradycyjne fakturowanie zagraniczne.Kluczowe przy rozliczaniu faktur zagranicznych w kontekście KSeF jest. Jeśli jest to polski podatnik VAT – faktura musi trafić do KSeF. Jeśli wystawcą jest zagraniczny kontrahent – dokument rozlicza się poza systemem.– podsumowuje Beata Tęgowska.