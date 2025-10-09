eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweFaktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

2025-10-09 14:12

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać? © wygenerowane przez AI

Od 2026 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF) radykalnie zmieni sposób wystawiania i rozliczania faktur w Polsce, w tym tych dokumentujących transakcje zagraniczne. Jak wyjaśniają eksperci, kluczowe jest tutaj rozróżnienie, kto jest wystawcą faktury - polski podatnik czy zagraniczny kontrahent - to determinuje, czy dokument musi trafić do systemu KSeF.

Przeczytaj także: Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co to jest Krajowy System e-Faktur (KSeF) i jak zmieni się fakturowanie od 2026 roku.
  • Kiedy polska firma musi przesyłać faktury zagraniczne do KSeF.
  • Jak prawidłowo rozliczać faktury wystawione przez zagranicznych kontrahentów.
  • Dlaczego potrzebne są zintegrowane systemy finansowo-księgowe dla obsługi KSeF i fakturowania międzynarodowego.

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) już wkrótce całkowicie zmieni sposób wystawiania faktur w Polsce. Przedsiębiorcy przygotowują się do nowego modelu rozliczeń, w którym każda faktura będzie trafiać do centralnej bazy Ministerstwa Finansów. Najwięcej pytań dotyczy jednak faktur zagranicznych - czyli sytuacji, gdy w transakcji bierze udział kontrahent spoza Polski.

Reforma KSeF to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym ostatnich lat. Od 2026 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania faktur w postaci ustrukturyzowanego pliku XML, który automatycznie trafia do systemu. Nowe zasady mają zwiększyć transparentność obrotu gospodarczego i uprościć kontrole podatkowe.

Jak zaznacza Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, praktyczne wątpliwości pojawiają się głównie w przypadku transakcji międzynarodowych, w których uczestniczą podmioty nieobjęte polskimi regulacjami VAT.

Zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek korzystania z KSeF dotyczy podatników posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski. Jak zauważa Tęgowska, oznacza to, że system obejmuje wyłącznie polskie podmioty zarejestrowane dla celów VAT.

W sytuacji, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent, który nie posiada polskiego NIP i nie prowadzi działalności w Polsce, nie ma on obowiązku korzystania z KSeF. - Taka faktura nie pojawi się w systemie i nie trzeba jej tam ręcznie wprowadzać – funkcjonuje ona w tradycyjnym obiegu, w formie elektronicznej lub papierowej – podkreśla ekspertka.

Inaczej jest, gdy to polska firma wystawia fakturę dla kontrahenta zagranicznego. W takim przypadku, jak wyjaśnia BeataTęgowska, faktura musi zostać wystawiona i przesłana do KSeF, niezależnie od tego, czy nabywca pochodzi z Polski, z Unii Europejskiej, czy spoza niej.

- KSeF obejmuje wszystkie faktury sprzedażowe polskich podatników, również te dokumentujące eksport czy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Choć zagraniczny odbiorca nie ma dostępu do systemu, sprzedawca jest zobowiązany przekazać mu dokument w uzgodnionej formie – najczęściej jako plik PDF lub wizualizację faktury z kodem QR umożliwiającym weryfikację danych – dodaje ekspertka.

Jak zauważa ekspertka Systim.pl, w praktyce oznacza to konieczność funkcjonowania w dwóch równoległych obiegach – krajowym (objętym KSeF) i międzynarodowym (poza systemem). Dlatego szczególnie ważne staje się korzystanie z jednego zintegrowanego programu finansowo-księgowego, który obsługuje zarówno KSeF, jak i tradycyjne fakturowanie zagraniczne.

Kluczowe przy rozliczaniu faktur zagranicznych w kontekście KSeF jest ustalenie, kto jest wystawcą dokumentu. Jeśli jest to polski podatnik VAT – faktura musi trafić do KSeF. Jeśli wystawcą jest zagraniczny kontrahent – dokument rozlicza się poza systemem. - Zrozumienie tej różnicy pozwoli przedsiębiorcom uniknąć nieporozumień i właściwie przygotować się do nowych zasad, które już wkrótce staną się obowiązkiem każdego polskiego przedsiębiorcy – podsumowuje Beata Tęgowska.
Przeczytaj także: KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja? KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: kontrahent zagraniczny, faktura zagraniczna, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, faktura kosztowa, sprzedaż za granicę, elektroniczne faktury, e-faktura, Krajowy System e-Faktur, e-faktury, KSeF, rok 2026

Przeczytaj także

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

KSeF odroczony, ale nieunikniony - jak przygotować firmę i biuro rachunkowe?

KSeF odroczony, ale nieunikniony - jak przygotować firmę i biuro rachunkowe?

Zmiany w KSeF: niższe kary dla firm, nowy harmonogram wdrożenia

Zmiany w KSeF: niższe kary dla firm, nowy harmonogram wdrożenia

Projekt ustawy o KSeF opublikowany

Projekt ustawy o KSeF opublikowany

Wszystko o KSeF. Od kiedy będzie obowiązkowy i jak z niego korzystać?

Wszystko o KSeF. Od kiedy będzie obowiązkowy i jak z niego korzystać?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Najnowsze w serwisie

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Jak kupuje pokolenie Alfa? Nowe nawyki i trendy wśród najmłodszych konsumentów

Jak kupuje pokolenie Alfa? Nowe nawyki i trendy wśród najmłodszych konsumentów

Nowe europejskie badanie przedsiębiorstw: większość popiera ścisłe zasady zrównoważonego rozwoju w firmach

Nowe europejskie badanie przedsiębiorstw: większość popiera ścisłe zasady zrównoważonego rozwoju w firmach

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: