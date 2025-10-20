eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweKSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów?

KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów?

2025-10-20 12:55

KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów?

KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów? © wygenerowane przez AI

Wraz z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) księgowi będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami - w tym z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za błędy popełnione przez klientów. Eksperci ostrzegają, że wystawianie faktur w imieniu przedsiębiorcy to nie tylko pomoc w formalnościach, ale także potencjalne konsekwencje karno-skarbowe.

Przeczytaj także: Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Jak trwoga to do…. księgowych


Do KSeF będą musieli przystąpić zarówno korporacyjni giganci, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Każdy z tych podmiotów będzie zobowiązany do wystawienia faktury w systemie stworzonym przez resort finansów. Będzie to wymagało reorganizacji działów w większych firmach, jak również zmiany obiegu dokumentów między podmiotami gospodarczymi a biurami rachunkowymi.
Do tej pory proces wystawiania i doręczania faktur był różnorodny. Jedni korzystali z zaawansowanych narzędzi, inni wystawiali fakturę w formie papierowej lub w excelu. W obliczu wejścia w życie KseF firmy mogą mieć zatem problem z dostosowaniem się do zmiany.

Z pewnością przedsiębiorcy będą od księgowych oczekiwać rozwiązania problemu, a być może nawet fakturowania za nich dokonanych transakcji. Warto zatem, aby księgowi mieli świadomość czy jest to zgodne z prawem i z jakimi konsekwencjami się wiąże – podkreśla Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl

Gdzie kończy się księgowość, a zaczyna odpowiedzialność za biznes?


Księgowi należą do najlepiej zorientowanych w przepisach prawno-podatkowych osób w firmie. To oni biorą na barki trudy wprowadzania nowelizacji ustaw podatkowych w przedsiębiorstwach. Zapewne takie same oczekiwania mogą mieć w stosunku do nich klienci w przypadku wprowadzenia KseF.
Z teoretycznego punktu widzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to księgowy wystawiał faktury w imieniu klienta, o ile otrzyma stosowne uprawnienia. Jednak zanim księgowi zgodzą się na taki rodzaj współpracy, należy się zastanowić, na ile są oni gotowi odpowiadać i ręczyć za biznes klienta.

W przypadku prowadzenia księgowości dla klienta biuro wykonuje na jego rzecz usługi związane z rachunkowością i rozliczeniami podatkowymi. Natomiast wystawienie faktury w imieniu klienta oznacza już potwierdzenie dokonania konkretnej transakcji.

Za wystawioną fakturę odpowiada zawsze ten, kto ją wystawił. Po wejściu w życie KSeF będzie to osoba wprowadzająca fakturę do systemu. Księgowy godząc się na wystawienie faktury w imieniu swojego klienta przenosi na siebie odpowiedzialność nie tylko za błędy wynikające z jego pomyłki lub przeoczenia. Osoba wystawiająca fakturę może w ten sposób zostać pociągnięta do odpowiedzialności karno-skarbowej z wielu tytułów.

Nieprawidłowości mogą dotyczyć przyjęcia nieprawidłowej stawki VAT, zawyżenia ceny wykonanej usługi czy sprzedanego towaru, a nawet wystawienia tzw. pustej faktury lub udziału w bardziej skomplikowanym procederze wyłudzenia podatku – przestrzega Monika Piatkowska.

Warto pamiętać, że w prawie podatkowym to podatnik – czyli osoba lub firma zobowiązana do zapłaty podatku – ponosi główną odpowiedzialność. W prawie karno-skarbowym zasada jest jednak inna. Tutaj odpowiada konkretna osoba fizyczna, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje w firmie. Oznacza to, że jeśli księgowy decyduje się wystawiać faktury w imieniu klienta, bierze na siebie osobistą odpowiedzialność za ich prawidłowość i zgodność z rzeczywistością.

Podsumowując: choć prawo nie zabrania takiej formy współpracy, warto dobrze się zastanowić, czy zaufanie do klienta jest na tyle duże, by ryzykować odpowiedzialność karną za jego działania.
Przeczytaj także: KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: księgowy, księgowość w firmie, odpowiedzialność karna skarbowa, Krajowy System e-Faktur, system podatkowy, KSeF, e-faktury, e-faktura, elektroniczne faktury, rok 2026

Przeczytaj także

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

KSeF odroczony, ale nieunikniony - jak przygotować firmę i biuro rachunkowe?

KSeF odroczony, ale nieunikniony - jak przygotować firmę i biuro rachunkowe?

Zmiany w KSeF: niższe kary dla firm, nowy harmonogram wdrożenia

Zmiany w KSeF: niższe kary dla firm, nowy harmonogram wdrożenia

Projekt ustawy o KSeF opublikowany

Projekt ustawy o KSeF opublikowany

Wszystko o KSeF. Od kiedy będzie obowiązkowy i jak z niego korzystać?

Wszystko o KSeF. Od kiedy będzie obowiązkowy i jak z niego korzystać?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Najnowsze w serwisie

Transformacja rynku pracy IT a wynagrodzenia - jak zmieniają się płace w Polsce

Transformacja rynku pracy IT a wynagrodzenia - jak zmieniają się płace w Polsce

Test CUPRA Leon ST VZ 333 - dyskretne kombi z mocą 333 KM

Test CUPRA Leon ST VZ 333 - dyskretne kombi z mocą 333 KM

HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT

HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT

Auta elektryczne, car sharing, mikromobilność. Pokolenie Z zmienia flotę firmową

Auta elektryczne, car sharing, mikromobilność. Pokolenie Z zmienia flotę firmową

Zdolność kredytowa wyższa o 1/4, a kredyty hipoteczne oprocentowane na niewiele ponad 6%

Zdolność kredytowa wyższa o 1/4, a kredyty hipoteczne oprocentowane na niewiele ponad 6%

Wnętrza Polaków pod lupą: kolory, style i praktyczne porady aranżacyjne

Wnętrza Polaków pod lupą: kolory, style i praktyczne porady aranżacyjne

AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: