Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia
2025-10-27 14:09
Z tego artykułu dowiesz się:
- Od 2026 roku bilety autostradowe, parkingowe i komunikacyjne nie będą dokumentami wprowadzanymi do KSeF
- Dokumenty te traktowane są jako faktury uproszczone, lecz z powodu masowości i automatyzacji nie będą przesyłane do KSeF
- Kierowcy i przedsiębiorcy nadal mogą rozliczać koszty na podstawie papierowych lub elektronicznych biletów
- Operatorzy dróg i parkingów nie będą objęci obowiązkiem wystawiania e-faktur w systemie KSeF
Wraz ze zbliżającym się obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2026 roku, przedsiębiorcy coraz częściej pytają, czy wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki - w tym bilety za autostrady, parkingi czy przejazdy komunikacją - będą musiały trafiać do systemu. Jak wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, tego typu bilety pozostaną poza zakresem KSeF, mimo że formalnie mogą pełnić funkcję faktury.
- Bilety autostradowe, parkingowe czy kolejowe są dokumentami potwierdzającymi zakup usługi, które w świetle przepisów spełniają kryteria faktury uproszczonej. Jednak z uwagi na ich masowy i zautomatyzowany charakter nie będą przesyłane do KSeF – komentuje Beata Tęgowska. Jak dodaje, operatorzy dróg i parkingów nie zostaną objęci obowiązkiem wystawiania e-faktur w systemie, nawet jeśli na bilecie znajduje się NIP nabywcy.
Ekspertka podkreśla, że w praktyce oznacza to brak zmian dla kierowców i przedsiębiorców korzystających z takich usług. - Nie trzeba będzie pobierać e-faktury z KSeF ani dodatkowo rejestrować tych transakcji. Wystarczy zachować oryginał biletu papierowego lub elektronicznego, który nadal będzie podstawą do ujęcia wydatku w kosztach – zauważa ekspertka.
Jak dodaje, przepisy stawiają w tym zakresie na zdrowy rozsądek. - KSeF ma porządkować i cyfryzować obrót fakturami, ale nie utrudniać życia podatnikom drobnymi opłatami, które już dziś są odpowiednio udokumentowane.
Bilety jednorazowe – autostradowe, parkingowe, komunikacyjne czy kolejowe – nie będą trafiały do KSeF, choć w sensie podatkowym mogą być traktowane jak faktury uproszczone. To praktyczne rozwiązanie, które ogranicza biurokrację i pozwala firmom skupić się na rzeczywistych obowiązkach związanych z e-fakturowaniem.
- Warto jednak pamiętać, że inne dokumenty potwierdzające transakcje między firmami – w tym faktury elektroniczne – już wkrótce obowiązkowo znajdą się w KSeF i warto już dzisiaj się do tego przygotować – podsumowuje ekspertka Systim.pl.
oprac. : eGospodarka.pl
