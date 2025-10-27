Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

Od 2026 roku w Polsce obowiązkowe stanie się korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jednak bilety autostradowe, parkingowe i za przejazdy komunikacją nie zostaną objęte tym systemem. Jak podkreśla ekspertka Systim.pl, Beata Tęgowska, dokumenty te - choć spełniają kryteria faktury uproszczonej - nie będą przesyłane do KSeF ze względu na ich masowy charakter i automatyzację. Przedsiębiorcy i kierowcy nie muszą jednak obawiać się dodatkowej biurokracji - wystarczy zachować oryginał biletu papierowego lub elektronicznego, który nadal będzie podstawą do ujęcia wydatku w kosztach.

Z tego artykułu dowiesz się:

Od 2026 roku bilety autostradowe, parkingowe i komunikacyjne nie będą dokumentami wprowadzanymi do KSeF

Dokumenty te traktowane są jako faktury uproszczone, lecz z powodu masowości i automatyzacji nie będą przesyłane do KSeF

Kierowcy i przedsiębiorcy nadal mogą rozliczać koszty na podstawie papierowych lub elektronicznych biletów

Operatorzy dróg i parkingów nie będą objęci obowiązkiem wystawiania e-faktur w systemie KSeF