eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweCzy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

2025-10-27 14:09

Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśn © wygenerowane przez AI

Od 2026 roku w Polsce obowiązkowe stanie się korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jednak bilety autostradowe, parkingowe i za przejazdy komunikacją nie zostaną objęte tym systemem. Jak podkreśla ekspertka Systim.pl, Beata Tęgowska, dokumenty te - choć spełniają kryteria faktury uproszczonej - nie będą przesyłane do KSeF ze względu na ich masowy charakter i automatyzację. Przedsiębiorcy i kierowcy nie muszą jednak obawiać się dodatkowej biurokracji - wystarczy zachować oryginał biletu papierowego lub elektronicznego, który nadal będzie podstawą do ujęcia wydatku w kosztach.

Przeczytaj także: Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Od 2026 roku bilety autostradowe, parkingowe i komunikacyjne nie będą dokumentami wprowadzanymi do KSeF
  • Dokumenty te traktowane są jako faktury uproszczone, lecz z powodu masowości i automatyzacji nie będą przesyłane do KSeF
  • Kierowcy i przedsiębiorcy nadal mogą rozliczać koszty na podstawie papierowych lub elektronicznych biletów
  • Operatorzy dróg i parkingów nie będą objęci obowiązkiem wystawiania e-faktur w systemie KSeF

Wraz ze zbliżającym się obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2026 roku, przedsiębiorcy coraz częściej pytają, czy wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki - w tym bilety za autostrady, parkingi czy przejazdy komunikacją - będą musiały trafiać do systemu. Jak wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, tego typu bilety pozostaną poza zakresem KSeF, mimo że formalnie mogą pełnić funkcję faktury.

- Bilety autostradowe, parkingowe czy kolejowe są dokumentami potwierdzającymi zakup usługi, które w świetle przepisów spełniają kryteria faktury uproszczonej. Jednak z uwagi na ich masowy i zautomatyzowany charakter nie będą przesyłane do KSeF – komentuje Beata Tęgowska. Jak dodaje, operatorzy dróg i parkingów nie zostaną objęci obowiązkiem wystawiania e-faktur w systemie, nawet jeśli na bilecie znajduje się NIP nabywcy.

Ekspertka podkreśla, że w praktyce oznacza to brak zmian dla kierowców i przedsiębiorców korzystających z takich usług. - Nie trzeba będzie pobierać e-faktury z KSeF ani dodatkowo rejestrować tych transakcji. Wystarczy zachować oryginał biletu papierowego lub elektronicznego, który nadal będzie podstawą do ujęcia wydatku w kosztach – zauważa ekspertka.

Jak dodaje, przepisy stawiają w tym zakresie na zdrowy rozsądek. - KSeF ma porządkować i cyfryzować obrót fakturami, ale nie utrudniać życia podatnikom drobnymi opłatami, które już dziś są odpowiednio udokumentowane.

Bilety jednorazowe – autostradowe, parkingowe, komunikacyjne czy kolejowe – nie będą trafiały do KSeF, choć w sensie podatkowym mogą być traktowane jak faktury uproszczone. To praktyczne rozwiązanie, które ogranicza biurokrację i pozwala firmom skupić się na rzeczywistych obowiązkach związanych z e-fakturowaniem.

- Warto jednak pamiętać, że inne dokumenty potwierdzające transakcje między firmami – w tym faktury elektroniczne – już wkrótce obowiązkowo znajdą się w KSeF i warto już dzisiaj się do tego przygotować – podsumowuje ekspertka Systim.pl.
Przeczytaj także: KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów? KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: opłaty za autostrady, bilety, bilety kolejowe, opłaty parkingowe, opłata za parking, Krajowy System e-Faktur, system podatkowy, KSeF, e-faktury, e-faktura, elektroniczne faktury, rok 2026

Przeczytaj także

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

Prezydent przypieczętował wprowadzenie KSeF - zmiany będą poważne

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

KSeF odroczony, ale nieunikniony - jak przygotować firmę i biuro rachunkowe?

KSeF odroczony, ale nieunikniony - jak przygotować firmę i biuro rachunkowe?

Zmiany w KSeF: niższe kary dla firm, nowy harmonogram wdrożenia

Zmiany w KSeF: niższe kary dla firm, nowy harmonogram wdrożenia

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Najnowsze w serwisie

Fałszywe inwestycje i oszustwa online. Największa w historii skala nadużyć w sektorze finansowym

Fałszywe inwestycje i oszustwa online. Największa w historii skala nadużyć w sektorze finansowym

OpenAI Atlas: przeglądarka, która zastępuje system operacyjny – rewolucja i zagrożenie w jednym

OpenAI Atlas: przeglądarka, która zastępuje system operacyjny – rewolucja i zagrożenie w jednym

YouTube Ghost Network: jak filmy pomagały kraść dane użytkowników?

YouTube Ghost Network: jak filmy pomagały kraść dane użytkowników?

Wypalenie zawodowe - sygnały, których nie można lekceważyć

Wypalenie zawodowe - sygnały, których nie można lekceważyć

Nowy Opel Frontera Turbo Hybrid - hit w segmencie miejskich SUV-ów?

Nowy Opel Frontera Turbo Hybrid - hit w segmencie miejskich SUV-ów?

Padłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

Padłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

Najpiękniejszy SUV Mercedes-Benz? Sprawdzamy GLE 450 d 4MATIC Coupe w praktyce

Najpiękniejszy SUV Mercedes-Benz? Sprawdzamy GLE 450 d 4MATIC Coupe w praktyce

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: