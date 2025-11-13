Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Wprowadzenie obowiązkowego systemu KSeF zmienia zasady fakturowania dla wszystkich firm, także tych zwolnionych z VAT. Choć wiele osób zakłada, że zwolnienie z podatku zwalnia z obowiązku korzystania z KSeF, rzeczywistość jest bardziej złożona. Od 1 kwietnia 2026 roku większość firm prowadzących działalność gospodarczą, w tym te korzystające ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego, będzie musiała wystawiać faktury ustrukturyzowane w KSeF. Ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, Beata Tęgowska, szczegółowo wyjaśnia, kiedy obowiązek wystawiania faktur w KSeF dotyczy także tzw. "nievatowców".

Z tego artykułu dowiesz się:

czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF

od kiedy obowiązuje obowiązek wystawiania e-faktur w KSeF dla firm bez VAT

które transakcje wymagają faktury ustrukturyzowanej w KSeF, a które nie

jakie są konsekwencje niewłaściwego korzystania z KSeF i jak się na to przygotować