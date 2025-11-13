eGospodarka.pl
Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

2025-11-13 14:11

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

© wygenerowane przez AI

Wprowadzenie obowiązkowego systemu KSeF zmienia zasady fakturowania dla wszystkich firm, także tych zwolnionych z VAT. Choć wiele osób zakłada, że zwolnienie z podatku zwalnia z obowiązku korzystania z KSeF, rzeczywistość jest bardziej złożona. Od 1 kwietnia 2026 roku większość firm prowadzących działalność gospodarczą, w tym te korzystające ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego, będzie musiała wystawiać faktury ustrukturyzowane w KSeF. Ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, Beata Tęgowska, szczegółowo wyjaśnia, kiedy obowiązek wystawiania faktur w KSeF dotyczy także tzw. "nievatowców".

Przeczytaj także: Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Z tego artykułu dowiesz się:


  • czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF
  • od kiedy obowiązuje obowiązek wystawiania e-faktur w KSeF dla firm bez VAT
  • które transakcje wymagają faktury ustrukturyzowanej w KSeF, a które nie
  • jakie są konsekwencje niewłaściwego korzystania z KSeF i jak się na to przygotować

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) podatnikiem jest każda osoba wykonująca działalność gospodarczą — niezależnie od tego, czy korzysta ze zwolnienia z VAT. Jak zauważa ekspertka Systim.pl, samo zwolnienie z VAT nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wystawiania faktur w KSeF. Po wejściu w życie nowych przepisów również firmy korzystające ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego będą musiały wystawiać faktury ustrukturyzowane w określonych przypadkach. Oznacza to, że obowiązek ten obejmie znacznie szersze grono przedsiębiorców, niż mogłoby się wydawać.

Zgodnie z harmonogramem, od 1 kwietnia 2026 r. system KSeF obejmie większość firm prowadzących działalność gospodarczą — również te zwolnione z VAT. - Sprzedaż skierowana do innego przedsiębiorcy (B2B) przez podmiot zwolniony z VAT będzie musiała zostać udokumentowana w systemie KSeF – wskazuje Beata Tęgowska. Dodaje, że sprzedaż na rzecz konsumentów (B2C) zwykle nie będzie wymagać faktury ustrukturyzowanej, choć warto śledzić dalsze wytyczne Ministerstwa Finansów.

Dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT kluczowe będzie zatem ustalenie, czy wystawiają faktury innym firmom, czy osobom fizycznym. W pierwszym przypadku faktura powinna zostać wprowadzona do KSeF, w drugim – może pozostać poza systemem. - W sytuacjach, gdy klientem jest firma, a nie konsument, należy się przygotować na fakturę w systemie KSeF, nawet gdy nie ma się obowiązku VAT – zaznacza ekspertka. Wielu przedsiębiorców będzie musiało również uzyskać numer NIP, aby technicznie móc korzystać z systemu.

Beata Tęgowska podkreśla, że wdrożenie KSeF to nie tylko zmiana w sposobie wystawiania dokumentów, ale także konieczność dostosowania procedur księgowych, systemów IT i współpracy z biurem rachunkowym. Warto też pamiętać o potencjalnych korzyściach, takich jak automatyzacja, lepsze archiwizowanie i szybszy obieg dokumentów.

Obowiązek korzystania z KSeF obejmie więc także przedsiębiorców zwolnionych z VAT, choć nie wszystkie ich transakcje. Firmy powinny już teraz rozpocząć weryfikację swoich kontrahentów i systemów fakturowania, by uniknąć błędów i sankcji. - Wczesne przygotowanie i świadomość obowiązków to najlepsza strategia dla przedsiębiorcy, który chce działać sprawnie w erze e-faktur – podsumowuje ekspertka.
Przeczytaj także: Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu? Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

