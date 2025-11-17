eGospodarka.pl
Koniec tanich paczek z Chin już w 2026 roku. Nowe cła na przesyłki z Chin już od pierwszego euro ich wartości

2025-11-17 11:04

Unia Europejska ogłosiła przyspieszenie fundamentalnych zmian w systemie importu małych przesyłek spoza UE. Zgodnie z komunikatem Rady UE z 13 listopada 2025 r. ("Customs: Council takes action to tackle the influx of small parcels"), państwa członkowskie zgodziły się na likwidację zwolnienia celnego dla paczek o wartości poniżej 150 euro oraz wprowadzenie rozwiązania tymczasowego, które ma zacząć działać już w 2026 r. Oznacza to największą od lat reformę unijnego reżimu celnego dla e-commerce i bezpośrednio uderzy w chińskie platformy takie jak Shein, Temu czy AliExpress.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany wprowadza Unia Europejska dotyczące ceł od 2026 roku dla przesyłek z Chin
  • Kiedy i w jaki sposób zostanie zniesiony próg celny 150 euro na przesyłki spoza UE
  • Jak nowe przepisy wpłyną na ceny oraz czas dostaw zakupów z platform takich jak Shein, Temu i AliExpress
  • Jakie wyzwania stoją przed branżą logistyczną i e-commerce w Europie

Skala napływu przesyłek wymknęła się spod kontroli


Według danych przedstawionych w komunikacie Rady UE, system importu małych przesyłek został przeciążony do poziomu wcześniej niewyobrażalnego. W 2024 r. do państw członkowskich trafiło 4,6 mld paczek, z czego aż 91% pochodziło z Chin. W praktyce oznacza to blisko 12 mln przesyłek dziennie, co stanowi dwukrotność poziomu z roku poprzedniego.

Szczególne zaniepokojenie wzbudziła skala zaniżania wartości towarów. UE szacuje, że nawet 65% przesyłek celowo deklarowanych jest poniżej progu 150 euro, aby uniknąć ceł. Skutkuje to:
  • nieuczciwą konkurencją wobec unijnych producentów i sprzedawców,
  • utratą dochodów celnych,
  • zwiększeniem obciążenia środowiskowego poprzez dzielenie zamówień na wiele małych paczek.

Jak wskazała w komunikacie Stephanie Lose, duńska minister ds. gospodarczych:
„Zapewniamy, że cła będą płacone od pierwszego euro, tworząc równe warunki konkurencji i ograniczając napływ tanich towarów.”

Zniesienie progu 150 euro – cła od pierwszego euro


Obecnie towary o wartości nieprzekraczającej 150 euro są zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Zwolnienie to stanowi jeden z kluczowych elementów unijnego systemu obsługi małych przesyłek, jednak w ostatnich latach zostało uznane za rozwiązanie masowo nadużywane, technologicznie przestarzałe oraz niewspółmierne do skali współczesnego importu e-commerce.

Warto przypomnieć, że już wcześniej – na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie 918/83 – zniesiono możliwość stosowania zwolnienia celnego do 22 EUR w transakcjach B2B, pozostawiając jedynie ogólny próg 150 EUR dla przesyłek o nieznacznej wartości.

W świetle najnowszych ustaleń Rady UE państwa członkowskie zdecydowały, że:
  • próg zwolnienia z ceł zostanie całkowicie zniesiony,
  • cła będą pobierane od pierwszego euro wartości towaru,
  • rozwiązanie to wejdzie na stałe w życie wraz z uruchomieniem unijnego Hubu Danych Celnych w 2028 r.

Hub Danych Celnych ma stanowić centralny system unijny umożliwiający zautomatyzowane naliczanie długu celnego nawet dla pojedynczych przesyłek. W nowym modelu przewiduje się ustalenie pięciu grup towarowych, przyporządkowanych im kodów CN oraz pięciu jednolitych stawek celnych, które mają uprościć pobór cła i zwiększyć przewidywalność obciążeń w e-commerce.

Rewolucja szybciej niż planowano – rozwiązanie tymczasowe już w 2026 r.


Najważniejszą informacją przekazaną przez Radę UE jest przyspieszenie reformy. Ministrowie finansów uzgodnili bowiem, że ze względu na skalę problemu konieczne jest natychmiastowe działanie. Dlatego:
  • zostanie opracowany prosty mechanizm tymczasowego poboru ceł,
  • zacznie obowiązywać już w 2026 r.,
  • będzie stosowany do czasu pełnego wdrożenia Hubu Danych Celnych (2028 r.).

Oznacza to, że branża e-commerce, operatorzy pocztowi i kurierzy będą musieli przebudować swoje procesy logistyczne i informatyczne znacznie szybciej, niż dotąd zakładano.

Skutki dla konsumentów: kres „paczki za kilka euro”


Likwidacja progu 150 euro oznacza koniec dotychczasowego modelu sprzedaży „tani produkt + darmowa wysyłka”. UE oczekuje:
  • wzrostu cen paczek z Chin o 20–40% (w zależności od kategorii towarów),
  • naliczania ceł od każdej przesyłki,
  • możliwego wydłużenia czasu doręczeń,
  • poboru ceł i podatków przy odprawie lub przy odbiorze przesyłki.

Najmocniej odczują to klienci takich platform jak: Shein, Temu i AliExpress.

Europejskie firmy zyskują – chińskie platformy szukają nowych modeli


Od lat podnoszę nie tylko ja, że chińskie platformy korzystają z przewag trudnych do skontrowania przez unijne przedsiębiorstwa, m.in.:
  • zaniżania deklarowanej wartości,
  • omijania należności celnych,
  • dumpingowych kosztów wysyłki,
  • sprzedaży towarów niespełniających unijnych norm bezpieczeństwa.

Inaczej mówiąc, europejskie przedsiębiorstwa funkcjonują w realiach, w których konkurencyjność jest strukturalnie zaburzona: muszą spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa, ponosić pełne koszty pracy i logistyki, stosować unijne standardy raportowania oraz przechodzić szczegółowe kontrole celno-podatkowe, podczas gdy podmioty z Azji mogą w praktyce omijać całość tych obciążeń. To sprawia, że nie tylko są mniej konkurencyjne cenowo, ale przede wszystkim pozbawione są skutecznych narzędzi do równej walki na wspólnym rynku, który – w założeniu – miał gwarantować uczciwe i przejrzyste warunki działania dla wszystkich uczestników obrotu.

Po likwidacji progu 150 euro konieczne będzie dostosowanie modeli biznesowych. Chińskie platformy będą zmuszone:
  • zwiększyć ceny,
  • otwierać magazyny na terenie UE i odprawiać towary zbiorczo,
  • integrować swoje systemy z unijną infrastrukturą celną.

Branża logistyczna pod ogromną presją


Przy wolumenie kilku milionów paczek dziennie operatorzy logistyczni staną przed jednymi z największych wyzwań operacyjnych od lat. Będą musieli:
  • przebudować systemy IT i moduły odpraw,
  • rozbudować procedury poboru należności od konsumentów,
  • zintegrować dane z platformami e-commerce,
  • obsługiwać znacznie więcej zgłoszeń celnych.

To jedno z największych przedsięwzięć modernizacyjnych w historii europejskiego handlu elektronicznego.

Podsumowanie: początek nowej ery w handlu elektronicznym


Decyzja Rady UE wyznacza nową ścieżkę regulacyjną dla e-commerce:
  • likwidacja progu celnego 150 euro,
  • pobór ceł od każdej przesyłki,
  • rozwiązanie tymczasowe już w 2026 r.,
  • pełne wdrożenie reformy w 2028 r. wraz z Hubem Danych Celnych.

Reforma ma chronić rynek wewnętrzny, zwiększyć wpływy budżetowe, ograniczyć nieuczciwe praktyki w globalnym handlu internetowym oraz podnieść poziom bezpieczeństwa towarów trafiających do konsumentów. Dodatkowym celem jest stworzenie warunków, w których konkurencja między podmiotami unijnymi a platformami spoza UE będzie oparta na równych zasadach, a nie na różnicach regulacyjnych. Europa wysyła jasny i jednoznaczny sygnał: era tanich paczek z Chin dobiega końca, a model importu masowych przesyłek e-commerce czeka najgłębsza transformacja od dwóch dekad.

Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego



Na podstawie
Rada Unii Europejskiej, komunikat prasowy z 13 listopada 2025 r.: “Customs: Council takes action to tackle the influx of small parcels” (opublikowany na stronie consilium.europa.eu)
