Opłaty i podatki lokalne w 2026 r. wzrosną o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, posiadanie psa i opłatę uzdrowiskową?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawki corocznie są korygowane o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku. W tym roku wskaźnik ten wynosi 4,5%, co oznacza dużo mniejszy wzrost niż w 2022 i 2023 roku, ale wyższy niż w 2024 r., który wyniósł 2,7%. Za lata 2022-2023 łączny wzrost wyniósł ok. 30%.

Przeczytaj także: Podatki i opłaty lokalne w 2024 r. wzrosną o 15%

Z tego artykułu dowiesz się:

O ile wzrosną w 2026 r. maksymalne stawki podatków lokalnych (wzrost o 4,5 proc.) i jak to się ma do skoków z lat 2022–2023.

Jakie będą limity podatku od nieruchomości: 1,24 zł/m² dla lokali mieszkalnych oraz 35,53 zł/m² dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Ile wyniosą wybrane daniny: podatek od psa 186,29 zł, opłata uzdrowiskowa 6,67 zł/dobę, a także kluczowe stawki dla ciężarówek, przyczep i autobusów.

Dlaczego realną wysokość obciążeń ustalają samorządy i czemu w dużych miastach (np. Warszawa, Wrocław, Gdańsk) stawki już dziś są na poziomie maksymalnym.

W roku 2024 stawki podatku od posiadania nieruchomości mieszkalnych wzrosły o 0,15 zł, w 2025 o 0,04 zł, a w 2026 roku maksymalnie o 6 groszy na każdy metr kwadratowy.



Natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych w 2023 roku wzrosły aż o 4,32 zł, w 2024 o 0,90 zł, a w 2026 roku wzrosną maksymalnie o 1,53 zł z za każdy metr kwadratowy.



Po tej korekcie, nowe stawki podatku w 2026 roku wyniosą kolejno 1,24 zł i 35,53 zł za każdy metr kwadratowy.

Nie tylko lokale w górę

Ostateczna decyzja należy do samorządów

Polski Ład ograniczył wpływy samorządów z podatku dochodowego, ale z drugiej strony wprowadzono zmiany w tym zakresie. Ministerstwo Finansów szacuje, że dochody JST w ciągu dekady mają wzrosną nawet o 230 mld zł, a z ten rok o 24,8 mld zł.

Pełna lista podatków lokalnych na rok 2026

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kategorii ewidencji gruntów i budynków: 1,45 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Dla gruntów położonych nad powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zbiornikami sztucznymi: 7,15 zł za każdy hektar powierzchni.

Pozostałe, w tym przeznaczone na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,77 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Niezabudowane gruntów objętych obszarem rewitalizacji, zgodnie z przepisami: 4,72 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Mieszkalnych: 1,24 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do celów gospodarczych: 35,53 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 16,64 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, zajmowanych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 7,27 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Pozostałych, w tym zajmowanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 12,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

od 3,5 tony do 5,5 tony: 1259,09 zł,

powyżej 5,5 tony do 9 ton: 2100,42 zł,

powyżej 9 ton: 2520,48 zł,

powyżej 12 ton: 4809,70 zł.

do 36 ton: 3717,57 zł,

powyżej 36 ton: 4809,70 zł.

mniejszej niż 22 miejsca: 2976,21 zł

równej lub większej niż 22 miejsca: 3762,73 zł

Opłaty lokalne

opłata targowa (dzienna): 1176,67 zł

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (dzienna): 3,46 zł

opłata miejscowa w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej: 4,89 zł

opłata uzdrowiskowa: 6,67 zł

od posiadania psa: 186,29 zł

opłata reklamowa (stała): 3,89 zł

opłata reklamowa (zmienna): 0,36 zł.

Podniesienie stawek opłat lokalnych nie będzie miało aż tak dużego wpływ na obciążenia finansowe zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Podatki wzrosną, ale nie jest to już tak znacząco jak w latach 2022-2023.W 2022 r. odkąd inflacja zaczęliśmy mocnej odczuwać, maksymalna stawka za lokal mieszkalny wynosiła 0,89 zł za 1 m2. W tym roku jest to 1,19 zł. Dla 75 metrowego lokalu mieszkalnego oznacza to wzrost opłaty rocznej o 22,50 zł, a rok do roku 4,50 zł. Jak widać wzrosty hamują. W przypadku 150 metrowego biura z 25,74 zł za 1 m2, do 35,53 zł. A więc roczna opłata w górę aż o 1468,50 z, a rok do roku o 229,50 zł.Należy pamiętać, że wzrost opłat lokalnych dotyczy nie tylko lokali, ale również zwierząt. Podatek od posiadania czworonoga może wzrosnąć w 2026 roku o ponad 8 zł, ze 178,26 zł do 186,29 zł. Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 6,67 zł za dobę, podczas gdy obecnie jest to 6,38 zł.Warto podkreślić, że obwieszczenie, które zostanie wydane określi najwyższe możliwe stawki, a ostatecznie to samorządy lokalne decydują o ich konkretnej wysokości. W miastach o dużych obciążeniach finansowych, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, stawki te są już na maksymalnym poziomie w 2025 roku.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 2940,50 zł.Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:W przypadku przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 2520,48 zł. Do 36 ton 2940,51 zł, a powyżej 3717,57 zł.Posiadacze autobusów zapłacą podatek w zależności od liczby miejsc, nie licząc kierowcy:Opłaty lokalne również wzrosną o wskaźnik 4,5% i wyniosą w 2026 roku odpowiednio: