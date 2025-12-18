Opłaty i podatki lokalne w 2026 r. wzrosną o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, posiadanie psa i opłatę uzdrowiskową?
2025-12-18 01:01
Opłaty i podatki lokalne 2026 w górę o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, psa i opłatę uzdrowiskową? © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Podatki i opłaty lokalne w 2024 r. wzrosną o 15%
Z tego artykułu dowiesz się:
- O ile wzrosną w 2026 r. maksymalne stawki podatków lokalnych (wzrost o 4,5 proc.) i jak to się ma do skoków z lat 2022–2023.
- Jakie będą limity podatku od nieruchomości: 1,24 zł/m² dla lokali mieszkalnych oraz 35,53 zł/m² dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.
- Ile wyniosą wybrane daniny: podatek od psa 186,29 zł, opłata uzdrowiskowa 6,67 zł/dobę, a także kluczowe stawki dla ciężarówek, przyczep i autobusów.
- Dlaczego realną wysokość obciążeń ustalają samorządy i czemu w dużych miastach (np. Warszawa, Wrocław, Gdańsk) stawki już dziś są na poziomie maksymalnym.
Podniesienie stawek opłat lokalnych nie będzie miało aż tak dużego wpływ na obciążenia finansowe zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Podatki wzrosną, ale nie jest to już tak znacząco jak w latach 2022-2023.
W roku 2024 stawki podatku od posiadania nieruchomości mieszkalnych wzrosły o 0,15 zł, w 2025 o 0,04 zł, a w 2026 roku maksymalnie o 6 groszy na każdy metr kwadratowy.
Natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych w 2023 roku wzrosły aż o 4,32 zł, w 2024 o 0,90 zł, a w 2026 roku wzrosną maksymalnie o 1,53 zł z za każdy metr kwadratowy.
Po tej korekcie, nowe stawki podatku w 2026 roku wyniosą kolejno 1,24 zł i 35,53 zł za każdy metr kwadratowy.
W 2022 r. odkąd inflacja zaczęliśmy mocnej odczuwać, maksymalna stawka za lokal mieszkalny wynosiła 0,89 zł za 1 m2. W tym roku jest to 1,19 zł. Dla 75 metrowego lokalu mieszkalnego oznacza to wzrost opłaty rocznej o 22,50 zł, a rok do roku 4,50 zł. Jak widać wzrosty hamują. W przypadku 150 metrowego biura z 25,74 zł za 1 m2, do 35,53 zł. A więc roczna opłata w górę aż o 1468,50 z, a rok do roku o 229,50 zł.
Nie tylko lokale w górę
Należy pamiętać, że wzrost opłat lokalnych dotyczy nie tylko lokali, ale również zwierząt. Podatek od posiadania czworonoga może wzrosnąć w 2026 roku o ponad 8 zł, ze 178,26 zł do 186,29 zł. Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 6,67 zł za dobę, podczas gdy obecnie jest to 6,38 zł.
Ostateczna decyzja należy do samorządów
Warto podkreślić, że obwieszczenie, które zostanie wydane określi najwyższe możliwe stawki, a ostatecznie to samorządy lokalne decydują o ich konkretnej wysokości. W miastach o dużych obciążeniach finansowych, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, stawki te są już na maksymalnym poziomie w 2025 roku.
Polski Ład ograniczył wpływy samorządów z podatku dochodowego, ale z drugiej strony wprowadzono zmiany w tym zakresie. Ministerstwo Finansów szacuje, że dochody JST w ciągu dekady mają wzrosną nawet o 230 mld zł, a z ten rok o 24,8 mld zł.
Pełna lista podatków lokalnych na rok 2026
Podatek od gruntów:
- Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kategorii ewidencji gruntów i budynków: 1,45 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.
- Dla gruntów położonych nad powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zbiornikami sztucznymi: 7,15 zł za każdy hektar powierzchni.
- Pozostałe, w tym przeznaczone na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,77 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.
- Niezabudowane gruntów objętych obszarem rewitalizacji, zgodnie z przepisami: 4,72 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.
Podatek od budynków lub ich części:
- Mieszkalnych: 1,24 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do celów gospodarczych: 35,53 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
- Wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 16,64 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
- Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, zajmowanych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 7,27 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
- Pozostałych, w tym zajmowanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 12,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
Podatek od środków transportowych
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 3,5 tony do 5,5 tony: 1259,09 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton: 2100,42 zł,
- powyżej 9 ton: 2520,48 zł,
- powyżej 12 ton: 4809,70 zł.
Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 2940,50 zł.
Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- do 36 ton: 3717,57 zł,
- powyżej 36 ton: 4809,70 zł.
W przypadku przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 2520,48 zł. Do 36 ton 2940,51 zł, a powyżej 3717,57 zł.
Posiadacze autobusów zapłacą podatek w zależności od liczby miejsc, nie licząc kierowcy:
- mniejszej niż 22 miejsca: 2976,21 zł
- równej lub większej niż 22 miejsca: 3762,73 zł
Opłaty lokalne
Opłaty lokalne również wzrosną o wskaźnik 4,5% i wyniosą w 2026 roku odpowiednio:
- opłata targowa (dzienna): 1176,67 zł
- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (dzienna): 3,46 zł
- opłata miejscowa w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej: 4,89 zł
- opłata uzdrowiskowa: 6,67 zł
- od posiadania psa: 186,29 zł
- opłata reklamowa (stała): 3,89 zł
- opłata reklamowa (zmienna): 0,36 zł.
Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Podatki
-
Opłaty i podatki lokalne w 2026 r. wzrosną o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, posiadanie psa i opłatę uzdrowiskową?
-
Świadectwa EUR.1 dla używanych samochodów - nowe podejście organów celnych
-
Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?
-
Świąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć