Pułapki podatkowe 2026: Co zmieni się dla przedsiębiorców i jakie koszty ich czekają?

Od 1 stycznia 2026 roku przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z nowymi regulacjami podatkowymi, które mogą znacząco wpłynąć na ich finanse. Limity odliczeń dla samochodów firmowych zostaną obniżone, co może oznaczać wzrost podatków dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych korzystających z pojazdów spalinowych. Korzystanie z KSeF stanie się pośrednio obowiązkowe dla większości firm, a składka zdrowotna wzrośnie o 37% dla najmniejszych przedsiębiorstw. Kolejnych problemów mogą przysporzyć przedsiębiorcom nowe obowiązki raportowania JPK_CIT, utrzymanie progów podatkowych na niezmienionym poziomie oraz zmiany w zwolnieniu podmiotowym w VAT. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w limitach odliczeń dla samochodów firmowych wejdą w życie w 2026 roku i jak wpłyną na koszty przedsiębiorców.

Dlaczego obowiązek korzystania z KSeF dotknie nie tylko największe firmy, ale także mniejsze przedsiębiorstwa.

Jak wzrost składki zdrowotnej o 37% wpłynie na najmniejsze firmy i jakie będą tego konsekwencje.

Jakie nowe obowiązki raportowania JPK_CIT będą dotyczyć wszystkich spółek będących podatnikami CIT.

Jakie zmiany w zwolnieniu podmiotowym w VAT wejdą w życie i jakie będą ich konsekwencje dla przedsiębiorców.

Dlaczego zamrożenie progów podatkowych w warunkach inflacji może prowadzić do realnego wzrostu obciążeń podatkowych.

1. Samochody firmowe: ukryty wzrost podatków i faworyzowanie chińskich elektryków (?)

Limity odliczeń obowiązujące od 1.01.2026 r.:

225 tys. zł – dla pojazdów elektrycznych i wodorowych

150 tys. zł – dla hybrydy plug-in emitujących poniżej 50 g CO₂/km (większość hybryd emituje więcej)

100 tys. zł – dla wszystkich pozostałych (praktycznie każdy samochód spalinowy i większość hybryd)



2. KSeF od 1 lutego - nie tylko dla największych

3. Składka zdrowotna: +37% wzrost dla najmniejszych firm

4. JPK CIT: nowy obowiązek raportowania dla spółek

5. Wyższy limit zwolnienia podmiotowego w VAT

6. Progi podatkowe bez zmian - wzrost poziomu opodatkowania dla wszystkich