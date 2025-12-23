Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF może zdarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie - zarówno po stronie państwowej platformy, jak i lokalnie, po stronie podatnika. Co wtedy z dokumentowaniem sprzedaży, jak rozumieć awaria KSeF a data wystawienia faktury, oraz jak błyskawicznie przejść w tryb awaryjny? W tym poradniku wyjaśniamy, jak działa awaria w KSeF, co oznacza awaria KSeF po stronie podatnika, w jakim terminie dosyłać pliki do systemu i jak przekazywać faktury nabywcom. Dla porządku dodajemy też krótkie rozróżnienie: popularne w wyszukiwarkach hasła typu awaria ksiąg wieczystych czy awaria księgi wieczyste dotyczą zupełnie innego rejestru i nie mają związku z KSeF.

Przeczytaj także: Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak rozpoznać awarię KSeF i jakie procedury obowiązują w trybie awaryjnym.

Jak prawidłowo wystawić fakturę podczas awarii i jakie informacje muszą się na niej znaleźć.

Jakie są obowiązki podatnika w trakcie awarii, w tym jak przekazywać faktury nabywcom.

Jakie kody QR są wymagane na fakturze wystawionej poza KSeF i jak je wygenerować.

W jakim terminie należy dosłać faktury do KSeF po zakończeniu awarii.

Jak postępować w przypadku awarii KSeF po stronie podatnika i jak uniknąć błędów.

Wprowadzenie: czym jest KSeF i dlaczego jego dostępność ma znaczenie

Kiedy mówimy o „zwykłej” awarii KSeF

Awaria KSeF a data wystawienia faktury – co wpisujesz, co widzi nabywca

Obowiązki podatnika w trakcie „zwykłej” awarii – w pigułce

Wystawiasz faktury elektronicznie , zgodnie ze wzorem KSeF (plik XML).

, zgodnie ze wzorem KSeF (plik XML). Przekazujesz faktury nabywcy w uzgodniony sposób: jako PDF, wydruk papierowy lub – na życzenie nabywcy – czekasz aż dokument będzie w KSeF po zakończeniu awarii.

faktury nabywcy w uzgodniony sposób: jako PDF, wydruk papierowy lub – na życzenie nabywcy – czekasz aż dokument będzie w KSeF po zakończeniu awarii. Oznaczasz faktury odpowiednimi kodami QR (OFFLINE oraz CERTYFIKAT), jeśli przekazujesz je poza KSeF.

faktury odpowiednimi kodami QR (OFFLINE oraz CERTYFIKAT), jeśli przekazujesz je poza KSeF. Dosyłasz do KSeF wszystkie wystawione w trakcie awarii faktury w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszonego zakończenia (chyba że MF zakomunikuje inną ścieżkę – patrz niżej).

Krok po kroku: wystawianie faktury w trybie awaryjnym (zwykła awaria)

Wystaw fakturę w formacie zgodnym z KSeF. Użyj aktualnego wzoru (XML). Upewnij się, że Twoje oprogramowanie jest zaktualizowane, aby generować dokumenty w zgodzie ze schemą KSeF. Ustal z nabywcą sposób przekazania. Możesz wysłać PDF, przekazać wydruk, albo – jeśli nabywca preferuje – poinformować, że dokument pojawi się w KSeF tuż po zakończeniu awarii. Dodaj wymagane oznaczenia, jeśli przekazujesz poza KSeF. Na fakturze umieść dwa kody QR: jeden do weryfikacji w KSeF (z oznaczeniem „OFFLINE”) i drugi zapewniający autentyczność pochodzenia i integralność („CERTYFIKAT”). Przechowaj plik źródłowy oraz potwierdzenia przekazania nabywcy. Zabezpiecz XML, wersję PDF/wydruk oraz korespondencję (np. e-mail) – to Twoje dowody dochowania staranności. Wyślij fakturę do KSeF po awarii. Zrób to nie później niż w 7 dni roboczych od ogłoszonego zakończenia przerwy. Jeżeli pojawi się kolejny komunikat o nowej awarii, termin liczy się od końca tej kolejnej przerwy.

Jak przekazać fakturę nabywcy w czasie awarii

Obowiązkowe oznaczenia: dwa kody QR („OFFLINE” i „CERTYFIKAT”)

Kod QR dostępowy/wer. danych – umożliwia późniejszy dostęp do dokumentu w KSeF i weryfikację danych (z oznaczeniem „OFFLINE”).

– umożliwia późniejszy dostęp do dokumentu w KSeF i weryfikację danych (z oznaczeniem „OFFLINE”). Kod QR z certyfikatem – zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści (z oznaczeniem „CERTYFIKAT”).

Anonimowy dostęp dla konsumentów (B2C) – kiedy to potrzebne

Termin: dosyłanie faktur do KSeF po awarii – 7 dni roboczych

Wyjątek: gdy MF komunikuje awarię poza BIP

Awaria KSeF po stronie podatnika – co robić, gdy problem jest lokalny

Otrzymywanie faktur od dostawców podczas awarii

Rozliczenia VAT, JPK i ewidencje – praktyczne wskazówki

Najczęstsze pytania (FAQ) o awarie KSeF

Czy w awarii mogę wystawić fakturę „papierową”? Tak – możesz przekazać wydruk, ale dokument źródłowy przygotuj w formacie zgodnym z KSeF (XML), a po awarii wyślij go do systemu (chyba że komunikat MF przewiduje inaczej).

Tak – możesz przekazać wydruk, ale dokument źródłowy przygotuj w formacie zgodnym z KSeF (XML), a po awarii wyślij go do systemu (chyba że komunikat MF przewiduje inaczej). Czy numer KSeF musi widnieć na fakturze wystawionej w awarii? W momencie wystawienia – nie, bo system go jeszcze nie nadał. Po dosłaniu do KSeF numer będzie widoczny w systemie. Na PDF-ie/wydruku w okresie awarii stosuj kody QR.

W momencie wystawienia – nie, bo system go jeszcze nie nadał. Po dosłaniu do KSeF numer będzie widoczny w systemie. Na PDF-ie/wydruku w okresie awarii stosuj kody QR. Co z korektami w czasie awarii? Wystaw je tak samo – zgodnie ze wzorem KSeF, przekaż nabywcy i po powrocie systemu wyślij do KSeF w terminie.

Wystaw je tak samo – zgodnie ze wzorem KSeF, przekaż nabywcy i po powrocie systemu wyślij do KSeF w terminie. Czy paragon z NIP może zastąpić fakturę, gdy KSeF nie działa? Jeśli sprzedaż dokumentujesz paragonem z NIP, możesz później wystawić fakturę do paragonu. Procedury KSeF w awarii dotyczą także takich dokumentów.

Jeśli sprzedaż dokumentujesz paragonem z NIP, możesz później wystawić fakturę do paragonu. Procedury KSeF w awarii dotyczą także takich dokumentów. Co jeśli po awarii systemowej mój program dalej nie wysyła? To już awaria po stronie podatnika – wyślij niezwłocznie po usunięciu problemu i poinformuj nabywców. Zgłoś sprawę do dostawcy oprogramowania.

Dobre praktyki przygotowania na awarię

Aktualny wzór XML – upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne z najnowszą specyfikacją KSeF.

– upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne z najnowszą specyfikacją KSeF. Certyfikat KSeF – pobierz wcześniej i przetestuj generowanie kodu „CERTYFIKAT”.

– pobierz wcześniej i przetestuj generowanie kodu „CERTYFIKAT”. Szablony PDF/wydruku – przygotuj warianty dokumentów z miejscem na kody QR i oznaczenie „OFFLINE”.

– przygotuj warianty dokumentów z miejscem na kody QR i oznaczenie „OFFLINE”. Procedura komunikacji – zdefiniuj, jak poinformujesz klientów o awarii i kiedy dostaną dokumenty.

– zdefiniuj, jak poinformujesz klientów o awarii i kiedy dostaną dokumenty. Monitoring statusu KSeF – obserwuj komunikaty MF i BIP, ustaw alerty mailowe.

– obserwuj komunikaty MF i BIP, ustaw alerty mailowe. Archiwizacja – trzymaj XML, PDF i potwierdzenia wysyłek w jednym miejscu (DMS/EDM).

– trzymaj XML, PDF i potwierdzenia wysyłek w jednym miejscu (DMS/EDM). Plan B dla łącza – hotspot LTE/5G dla kluczowych stanowisk, UPS dla infrastruktury.

Przydatne linki i gdzie sprawdzić status KSeF

– komunikaty, instrukcje, materiały pomocnicze.

– dostęp do systemu i dokumentów.

– ogłoszenia o przerwach i przywróceniach działania.

Porównanie: „zwykła” awaria KSeF vs. awaria po stronie podatnika

Źródło problemu: „Zwykła” awaria – po stronie państwowego systemu (ogłoszenie MF). Lokalna awaria – po stronie podatnika (sprzęt, łącze, aplikacja).

„Zwykła” awaria – po stronie państwowego systemu (ogłoszenie MF). Lokalna awaria – po stronie podatnika (sprzęt, łącze, aplikacja). Tryb wystawiania: w obu przypadkach wystawiasz faktury zgodnie ze wzorem KSeF i przekazujesz nabywcom poza KSeF (PDF/wydruk), dodając wymagane oznaczenia.

w obu przypadkach wystawiasz faktury zgodnie ze wzorem KSeF i przekazujesz nabywcom poza KSeF (PDF/wydruk), dodając wymagane oznaczenia. Termin dosłania: przy „zwykłej” awarii – co do zasady 7 dni roboczych od końca przerwy (chyba że MF ogłosi inaczej); przy awarii lokalnej – niezwłocznie po usunięciu usterki (nie czekasz na systemowe ogłoszenia).

Komunikacja z kontrahentami – minimalizuj ryzyko opóźnień

Ryzyka i błędy, których łatwo uniknąć

Podsumowanie i kolejne kroki

to centralna platforma do wystawiania, wysyłania, odbierania i archiwizowania faktur ustrukturyzowanych w jednolitym formacie elektronicznym (XML). Celem KSeF jest przyspieszenie obiegu dokumentów, ograniczenie błędów i nadużyć oraz uproszczenie kontroli. Dzięki niemu wystawca i nabywca pracują na tym samym, spójnym dokumencie – bez ręcznych przepisywań, rozbieżności wersji i ryzyka utraty dowodów.Od 1 lutego 2026 r. stosowanie faktur ustrukturyzowanych w KSeF staje się obowiązkowe dla większości podatników. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się na sytuacje awaryjne i zrozumienie, jak bezpiecznie dokumentować sprzedaż podczas przerwy w działaniu systemu, aby nie ryzykować kar, opóźnień i chaosu w rozliczeniach.Za „zwykłą” awarię uważa się przerwę po stronie KSeF, o której początek i koniec Ministerstwo Finansów komunikuje oficjalnie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Taki komunikat precyzyjnie wskazuje okres niedostępności systemu i uruchamia szczególne procedury dla podatników. To kluczowe: tylko przy takim komunikacie możesz w pełni skorzystać z dedykowanych zasad „offlinowych”, w tym z określonych oznaczeń i terminów na późniejsze przesłanie dokumentów do KSeF.Zdarza się także sytuacja, gdy z przyczyn technicznych nie można opublikować komunikatu w BIP. Wtedy resort może ogłosić awarię w innych kanałach (środki społecznego przekazu). W dalszej części wyjaśniamy, jak to wpływa na obowiązki przedsiębiorców.W czasie awarii wystawiasz fakturę we własnym systemie w formacie zgodnym ze wzorem KSeF.to data, którą umieszczasz na fakturze. Po przywróceniu działania KSeF dokument zostaje wysłany i otrzymuje numer KSeF oraz datę wpływu do systemu. Dla Twoich rozliczeń kluczowa jest(i oczywiście data dostawy/wykonania usługi), a nie moment technicznego przyjęcia faktury przez KSeF.Po stronie nabywcy widoczna będzie zarówno data wystawienia wskazana przez Ciebie, jak i data wprowadzenia dokumentu do KSeF po ustaniu awarii. W praktyce minimalizuje to ryzyko nieporozumień – odbiorca może sprawdzić, kiedy dokument faktycznie został wystawiony, i prawidłowo ująć go w swoich ewidencjach.W czasie oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF:Gdy MF potwierdzi w BIP „zwykłą” awarię KSeF, działaj według poniższej ścieżki. Pozwoli to utrzymać porządek w dokumentacji i uniknąć nerwowych poprawek po przywróceniu systemu.Masz kilka opcji. Najpopularniejsze to: e-mail z załącznikiem PDF, bezpieczny link do pobrania dokumentu, wydruk papierowy przekazany kurierem lub osobiście. Jeśli nabywca chce poczekać na fakturę w KSeF, nadal wystaw dokument teraz (aby miał prawidłową datę), a wysyłkę do systemu wykonaj po zakończeniu awarii. Nabywca zobaczy wtedy w KSeF i datę wystawienia, i datę technicznego wprowadzenia.Jeżeli faktura jest wystawiana osobie fizycznej bez NIP, a odbiorca ma ją odebrać przez aplikację podatnika KSeF, system może wymagać zapewnienia tzw. anonimowego dostępu – więcej w kolejnym punkcie.Gdy przekazujesz fakturę poza KSeF (PDF, wydruk), dodaj dwa elementy zabezpieczające:Aby wygenerować drugi kod, wcześniej pobierz z KSeFwystawcy. Zrób to zawczasu – w ramach przygotowania do awarii – aby w sytuacji kryzysowej nie tracić czasu na formalności. W praktyce większość nowoczesnych programów do fakturowania automatycznie podstawi te oznaczenia, o ile masz aktywny certyfikat.Jeżeli wystawiasz fakturę osobie fizycznej nieprowadzącej działalności i odbiorca ma ją pobrać przez KSeF, możesz zostać poproszony o podanieoraz danych pozwalających zidentyfikować fakturę w systemie. Dzięki temu konsument bez numeru NIP uzyska dostęp do dokumentu. W praktyce unikaj improwizacji – uzgodnij z klientem formę odbioru (PDF, wydruk, KSeF) już na etapie sprzedaży.Gdy KSeF wróci do działania, masz, aby przesłać wszystkie dokumenty, które wystawiłeś podczas awarii. Termin licz od daty ogłoszonego zakończenia. Jeśli w trakcie biegu terminu pojawi się kolejna przerwa ogłoszona przez MF, licz od końca tej kolejnej awarii. Sugerujemy nie czekać do ostatniej chwili – im szybciej wyślesz, tym mniejsze ryzyko przeciążeń i błędów.Przed wysyłką wykonaj krótką kontrolę jakości: czy numeracja, daty, stawki VAT i dane nabywców są spójne z przesłanymi wcześniej PDF-ami/wydrukami. Ewentualne rozbieżności wyłapiesz szybciej teraz niż po stronie odbiorców.Zdarza się, że z przyczyn technicznych ogłoszenie nie może trafić do BIP. Wówczas Ministerstwo Finansów może przekazać informację o awarii innymi kanałami (np. w mediach). Dla przedsiębiorców może to oznaczać– łącznie z tym, że faktur wystawionych podczas takiej przerwydo KSeF. Zawsze czytaj uważnie treść komunikatu, bo to ona przesądza o Twoich obowiązkach w danym incydencie.W praktyce rekomendujemy zachowanie wszystkich dowodów wystawienia i przekazania faktur nabywcom oraz kopii XML. Nawet jeśli dosyłka do KSeF nie będzie wymagana, dokumentacja przyda się podczas ewentualnych wyjaśnień lub kontroli.Niekiedy przeszkoda nie leży po stronie KSeF, lecz u Ciebie: przerwa w dostawie prądu, awaria łącza, błąd integracji, problem z oprogramowaniem. To właśnie(czyli de facto problem po Twojej stronie, uniemożliwiający połączenie z KSeF). W takim wypadku – mimo braku oficjalnego komunikatu o „zwykłej” awarii –i przekazywać je nabywcom.Najlepsza praktyka: wystaw fakturę zgodnie ze wzorem KSeF, przekaż ją jako PDF lub wydruk, oznacz zabezpieczeniami (kody QR), a plik XML. Dobrze jest opisać w polityce rachunkowości firmową procedurę na takie wypadki: co robić, kto odpowiada, gdzie zgłosić incydent i jak szybko powtórzyć transmisję do KSeF.W czasie przerwy w KSeF Twoi dostawcy mogą przekazywać faktury w uzgodniony sposób – najczęściej jako PDF lub wydruk – albo poinformują, że dokument pojawi się po stronie KSeF po zakończeniu awarii.to wówczas data, w której realnie odebrałeś wiadomość/dokument (np. e-mail z PDF). Zachowuj te potwierdzenia, bo ułatwiają ustalenie okresu ujęcia w kosztach i rejestrach VAT.Po zakończeniu awarii sprawdź, czy wszystkie faktury dotarły do KSeF. Jeżeli czegoś brakuje, poproś kontrahenta o ponowną wysyłkę lub korektę. Utrzymuj stałą komunikację – to skraca czas wyjaśnień i ogranicza zaległości w rozliczeniach.Awaria systemu nie zawiesza obowiązków podatkowych. Sprzedaż rozliczasz zgodnie z zasadami właściwymi dla danej transakcji, apozostają punktami odniesienia. Przyjmij zasadę „papier śladu”: zachowuj kopie dokumentów, korespondencję, dowody doręczenia, a po powrocie KSeF zrób uzgodnienie między tym, co trafiło do nabywców, a tym, co już jest w systemie.Po stronie zakupów trzymaj porządek w obiegu dokumentów otrzymanych poza KSeF – oznacz je i połącz z rekordem w KSeF, gdy tylko się pojawi. Dzięki temu Twoje JPK_V7, rejestry VAT oraz KPiR będą spójne, a ewentualne przesunięcia wynikające z awarii łatwe do uzasadnienia.Zebraliśmy odpowiedzi na kwestie, które słyszymy najczęściej od klientów.Warto wdrożyć kilka prostych kroków, które minimalizują skutki przestoju:Gdy podejrzewasz awarię, zacznij od weryfikacji komunikatów. Oto źródła, które warto dodać do zakładek:Jeśli nie ma komunikatu w BIP, a problem występuje tylko u Ciebie lub Twojego dostawcy oprogramowania, to najpewniej. Postępuj według firmowej procedury awaryjnej i niezwłocznie powtórz wysyłkę po usunięciu usterki.Dla szybkiej orientacji, zapamiętaj trzy różnice:Jasny komunikat do klientów i dostawców ogranicza nieporozumienia. Warto przygotować krótkie szablony wiadomości na czas awarii: informację o formie przekazania faktury, przewidywanym terminie dosłania do KSeF oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej. Gdy awaria ustąpi, wyślij krótkie potwierdzenie, że faktura została już wprowadzona do KSeF i jest dostępna do podglądu.W relacjach B2C rozważ udostępnieniedo dokumentu w KSeF (kod QR i dane identyfikacyjne), jeśli klient życzy sobie odbierać faktury bezpośrednio w systemie.Najczęstsze problemy w czasie awarii to: brak aktualnego certyfikatu (nie da się wygenerować właściwego kodu „CERTYFIKAT”), niekompletne dane na fakturze (późniejsze korekty), zapomniany obowiązek dosłania dokumentów do KSeF w 7 dni roboczych oraz posługiwanie się nieaktualnym formatem XML. Każdy z tych błędów da się wyeliminować, planując proste działania zawczasu.Drugie częste ryzyko to mylenie pojęć w komunikacji („system nie działa” – ale u kogo?). Szybka weryfikacja statusu w oficjalnych źródłach od razu pokaże, czy to „zwykła” awaria KSeF, czy problem lokalny po Twojej stronie.– czy to „zwykła” ogłoszona przez MF, czy– nie zwalnia z obowiązku dokumentowania sprzedaży. Wystawiaj faktury zgodnie ze wzorem KSeF, przekazuj nabywcom w uzgodnionej formie (PDF/wydruk lub oczekiwanie na KSeF), dodawaj wymagane kody QR i. Pamiętaj też o właściwym rozumieniu pary:– data na dokumencie pozostaje Twoim punktem odniesienia dla rozliczeń, a data wprowadzenia do KSeF ujawni się po ustaniu awarii.