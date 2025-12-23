eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweAwaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

2025-12-23 12:16

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny porad © wygenerowane przez AI

Awaria KSeF może zdarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie - zarówno po stronie państwowej platformy, jak i lokalnie, po stronie podatnika. Co wtedy z dokumentowaniem sprzedaży, jak rozumieć awaria KSeF a data wystawienia faktury, oraz jak błyskawicznie przejść w tryb awaryjny? W tym poradniku wyjaśniamy, jak działa awaria w KSeF, co oznacza awaria KSeF po stronie podatnika, w jakim terminie dosyłać pliki do systemu i jak przekazywać faktury nabywcom. Dla porządku dodajemy też krótkie rozróżnienie: popularne w wyszukiwarkach hasła typu awaria ksiąg wieczystych czy awaria księgi wieczyste dotyczą zupełnie innego rejestru i nie mają związku z KSeF.

Przeczytaj także: Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak rozpoznać awarię KSeF i jakie procedury obowiązują w trybie awaryjnym.
  • Jak prawidłowo wystawić fakturę podczas awarii i jakie informacje muszą się na niej znaleźć.
  • Jakie są obowiązki podatnika w trakcie awarii, w tym jak przekazywać faktury nabywcom.
  • Jakie kody QR są wymagane na fakturze wystawionej poza KSeF i jak je wygenerować.
  • W jakim terminie należy dosłać faktury do KSeF po zakończeniu awarii.
  • Jak postępować w przypadku awarii KSeF po stronie podatnika i jak uniknąć błędów.

Wprowadzenie: czym jest KSeF i dlaczego jego dostępność ma znaczenie


Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralna platforma do wystawiania, wysyłania, odbierania i archiwizowania faktur ustrukturyzowanych w jednolitym formacie elektronicznym (XML). Celem KSeF jest przyspieszenie obiegu dokumentów, ograniczenie błędów i nadużyć oraz uproszczenie kontroli. Dzięki niemu wystawca i nabywca pracują na tym samym, spójnym dokumencie – bez ręcznych przepisywań, rozbieżności wersji i ryzyka utraty dowodów.

Od 1 lutego 2026 r. stosowanie faktur ustrukturyzowanych w KSeF staje się obowiązkowe dla większości podatników. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się na sytuacje awaryjne i zrozumienie, jak bezpiecznie dokumentować sprzedaż podczas przerwy w działaniu systemu, aby nie ryzykować kar, opóźnień i chaosu w rozliczeniach.

Kiedy mówimy o „zwykłej” awarii KSeF


Za „zwykłą” awarię uważa się przerwę po stronie KSeF, o której początek i koniec Ministerstwo Finansów komunikuje oficjalnie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Taki komunikat precyzyjnie wskazuje okres niedostępności systemu i uruchamia szczególne procedury dla podatników. To kluczowe: tylko przy takim komunikacie możesz w pełni skorzystać z dedykowanych zasad „offlinowych”, w tym z określonych oznaczeń i terminów na późniejsze przesłanie dokumentów do KSeF.

Zdarza się także sytuacja, gdy z przyczyn technicznych nie można opublikować komunikatu w BIP. Wtedy resort może ogłosić awarię w innych kanałach (środki społecznego przekazu). W dalszej części wyjaśniamy, jak to wpływa na obowiązki przedsiębiorców.

Awaria KSeF a data wystawienia faktury – co wpisujesz, co widzi nabywca


W czasie awarii wystawiasz fakturę we własnym systemie w formacie zgodnym ze wzorem KSeF. Data wystawienia to data, którą umieszczasz na fakturze. Po przywróceniu działania KSeF dokument zostaje wysłany i otrzymuje numer KSeF oraz datę wpływu do systemu. Dla Twoich rozliczeń kluczowa jest data wystawienia (i oczywiście data dostawy/wykonania usługi), a nie moment technicznego przyjęcia faktury przez KSeF.

Po stronie nabywcy widoczna będzie zarówno data wystawienia wskazana przez Ciebie, jak i data wprowadzenia dokumentu do KSeF po ustaniu awarii. W praktyce minimalizuje to ryzyko nieporozumień – odbiorca może sprawdzić, kiedy dokument faktycznie został wystawiony, i prawidłowo ująć go w swoich ewidencjach.

Obowiązki podatnika w trakcie „zwykłej” awarii – w pigułce


W czasie oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF:
  • Wystawiasz faktury elektronicznie, zgodnie ze wzorem KSeF (plik XML).
  • Przekazujesz faktury nabywcy w uzgodniony sposób: jako PDF, wydruk papierowy lub – na życzenie nabywcy – czekasz aż dokument będzie w KSeF po zakończeniu awarii.
  • Oznaczasz faktury odpowiednimi kodami QR (OFFLINE oraz CERTYFIKAT), jeśli przekazujesz je poza KSeF.
  • Dosyłasz do KSeF wszystkie wystawione w trakcie awarii faktury w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszonego zakończenia (chyba że MF zakomunikuje inną ścieżkę – patrz niżej).

Krok po kroku: wystawianie faktury w trybie awaryjnym (zwykła awaria)


Gdy MF potwierdzi w BIP „zwykłą” awarię KSeF, działaj według poniższej ścieżki. Pozwoli to utrzymać porządek w dokumentacji i uniknąć nerwowych poprawek po przywróceniu systemu.
  1. Wystaw fakturę w formacie zgodnym z KSeF. Użyj aktualnego wzoru (XML). Upewnij się, że Twoje oprogramowanie jest zaktualizowane, aby generować dokumenty w zgodzie ze schemą KSeF.
  2. Ustal z nabywcą sposób przekazania. Możesz wysłać PDF, przekazać wydruk, albo – jeśli nabywca preferuje – poinformować, że dokument pojawi się w KSeF tuż po zakończeniu awarii.
  3. Dodaj wymagane oznaczenia, jeśli przekazujesz poza KSeF. Na fakturze umieść dwa kody QR: jeden do weryfikacji w KSeF (z oznaczeniem „OFFLINE”) i drugi zapewniający autentyczność pochodzenia i integralność („CERTYFIKAT”).
  4. Przechowaj plik źródłowy oraz potwierdzenia przekazania nabywcy. Zabezpiecz XML, wersję PDF/wydruk oraz korespondencję (np. e-mail) – to Twoje dowody dochowania staranności.
  5. Wyślij fakturę do KSeF po awarii. Zrób to nie później niż w 7 dni roboczych od ogłoszonego zakończenia przerwy. Jeżeli pojawi się kolejny komunikat o nowej awarii, termin liczy się od końca tej kolejnej przerwy.

Jak przekazać fakturę nabywcy w czasie awarii


Masz kilka opcji. Najpopularniejsze to: e-mail z załącznikiem PDF, bezpieczny link do pobrania dokumentu, wydruk papierowy przekazany kurierem lub osobiście. Jeśli nabywca chce poczekać na fakturę w KSeF, nadal wystaw dokument teraz (aby miał prawidłową datę), a wysyłkę do systemu wykonaj po zakończeniu awarii. Nabywca zobaczy wtedy w KSeF i datę wystawienia, i datę technicznego wprowadzenia.

Jeżeli faktura jest wystawiana osobie fizycznej bez NIP, a odbiorca ma ją odebrać przez aplikację podatnika KSeF, system może wymagać zapewnienia tzw. anonimowego dostępu – więcej w kolejnym punkcie.

Obowiązkowe oznaczenia: dwa kody QR („OFFLINE” i „CERTYFIKAT”)


Gdy przekazujesz fakturę poza KSeF (PDF, wydruk), dodaj dwa elementy zabezpieczające:
  • Kod QR dostępowy/wer. danych – umożliwia późniejszy dostęp do dokumentu w KSeF i weryfikację danych (z oznaczeniem „OFFLINE”).
  • Kod QR z certyfikatem – zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści (z oznaczeniem „CERTYFIKAT”).

Aby wygenerować drugi kod, wcześniej pobierz z KSeF certyfikat wystawcy. Zrób to zawczasu – w ramach przygotowania do awarii – aby w sytuacji kryzysowej nie tracić czasu na formalności. W praktyce większość nowoczesnych programów do fakturowania automatycznie podstawi te oznaczenia, o ile masz aktywny certyfikat.

Anonimowy dostęp dla konsumentów (B2C) – kiedy to potrzebne


Jeżeli wystawiasz fakturę osobie fizycznej nieprowadzącej działalności i odbiorca ma ją pobrać przez KSeF, możesz zostać poproszony o podanie specjalnego kodu QR oraz danych pozwalających zidentyfikować fakturę w systemie. Dzięki temu konsument bez numeru NIP uzyska dostęp do dokumentu. W praktyce unikaj improwizacji – uzgodnij z klientem formę odbioru (PDF, wydruk, KSeF) już na etapie sprzedaży.

Termin: dosyłanie faktur do KSeF po awarii – 7 dni roboczych


Gdy KSeF wróci do działania, masz 7 dni roboczych, aby przesłać wszystkie dokumenty, które wystawiłeś podczas awarii. Termin licz od daty ogłoszonego zakończenia. Jeśli w trakcie biegu terminu pojawi się kolejna przerwa ogłoszona przez MF, licz od końca tej kolejnej awarii. Sugerujemy nie czekać do ostatniej chwili – im szybciej wyślesz, tym mniejsze ryzyko przeciążeń i błędów.

Przed wysyłką wykonaj krótką kontrolę jakości: czy numeracja, daty, stawki VAT i dane nabywców są spójne z przesłanymi wcześniej PDF-ami/wydrukami. Ewentualne rozbieżności wyłapiesz szybciej teraz niż po stronie odbiorców.

Wyjątek: gdy MF komunikuje awarię poza BIP


Zdarza się, że z przyczyn technicznych ogłoszenie nie może trafić do BIP. Wówczas Ministerstwo Finansów może przekazać informację o awarii innymi kanałami (np. w mediach). Dla przedsiębiorców może to oznaczać odmienną ścieżkę postępowania – łącznie z tym, że faktur wystawionych podczas takiej przerwy nie trzeba będzie później dosyłać do KSeF. Zawsze czytaj uważnie treść komunikatu, bo to ona przesądza o Twoich obowiązkach w danym incydencie.

W praktyce rekomendujemy zachowanie wszystkich dowodów wystawienia i przekazania faktur nabywcom oraz kopii XML. Nawet jeśli dosyłka do KSeF nie będzie wymagana, dokumentacja przyda się podczas ewentualnych wyjaśnień lub kontroli.

Awaria KSeF po stronie podatnika – co robić, gdy problem jest lokalny


Niekiedy przeszkoda nie leży po stronie KSeF, lecz u Ciebie: przerwa w dostawie prądu, awaria łącza, błąd integracji, problem z oprogramowaniem. To właśnie awaria KSeF po stronie podatnika (czyli de facto problem po Twojej stronie, uniemożliwiający połączenie z KSeF). W takim wypadku – mimo braku oficjalnego komunikatu o „zwykłej” awarii – nadal musisz wystawiać faktury i przekazywać je nabywcom.

Najlepsza praktyka: wystaw fakturę zgodnie ze wzorem KSeF, przekaż ją jako PDF lub wydruk, oznacz zabezpieczeniami (kody QR), a plik XML wyślij do KSeF niezwłocznie po usunięciu usterki. Dobrze jest opisać w polityce rachunkowości firmową procedurę na takie wypadki: co robić, kto odpowiada, gdzie zgłosić incydent i jak szybko powtórzyć transmisję do KSeF.

Otrzymywanie faktur od dostawców podczas awarii


W czasie przerwy w KSeF Twoi dostawcy mogą przekazywać faktury w uzgodniony sposób – najczęściej jako PDF lub wydruk – albo poinformują, że dokument pojawi się po stronie KSeF po zakończeniu awarii. Data otrzymania to wówczas data, w której realnie odebrałeś wiadomość/dokument (np. e-mail z PDF). Zachowuj te potwierdzenia, bo ułatwiają ustalenie okresu ujęcia w kosztach i rejestrach VAT.

Po zakończeniu awarii sprawdź, czy wszystkie faktury dotarły do KSeF. Jeżeli czegoś brakuje, poproś kontrahenta o ponowną wysyłkę lub korektę. Utrzymuj stałą komunikację – to skraca czas wyjaśnień i ogranicza zaległości w rozliczeniach.

Rozliczenia VAT, JPK i ewidencje – praktyczne wskazówki


Awaria systemu nie zawiesza obowiązków podatkowych. Sprzedaż rozliczasz zgodnie z zasadami właściwymi dla danej transakcji, a data wystawienia faktury i data sprzedaży pozostają punktami odniesienia. Przyjmij zasadę „papier śladu”: zachowuj kopie dokumentów, korespondencję, dowody doręczenia, a po powrocie KSeF zrób uzgodnienie między tym, co trafiło do nabywców, a tym, co już jest w systemie.

Po stronie zakupów trzymaj porządek w obiegu dokumentów otrzymanych poza KSeF – oznacz je i połącz z rekordem w KSeF, gdy tylko się pojawi. Dzięki temu Twoje JPK_V7, rejestry VAT oraz KPiR będą spójne, a ewentualne przesunięcia wynikające z awarii łatwe do uzasadnienia.

Najczęstsze pytania (FAQ) o awarie KSeF


Zebraliśmy odpowiedzi na kwestie, które słyszymy najczęściej od klientów.
  • Czy w awarii mogę wystawić fakturę „papierową”? Tak – możesz przekazać wydruk, ale dokument źródłowy przygotuj w formacie zgodnym z KSeF (XML), a po awarii wyślij go do systemu (chyba że komunikat MF przewiduje inaczej).
  • Czy numer KSeF musi widnieć na fakturze wystawionej w awarii? W momencie wystawienia – nie, bo system go jeszcze nie nadał. Po dosłaniu do KSeF numer będzie widoczny w systemie. Na PDF-ie/wydruku w okresie awarii stosuj kody QR.
  • Co z korektami w czasie awarii? Wystaw je tak samo – zgodnie ze wzorem KSeF, przekaż nabywcy i po powrocie systemu wyślij do KSeF w terminie.
  • Czy paragon z NIP może zastąpić fakturę, gdy KSeF nie działa? Jeśli sprzedaż dokumentujesz paragonem z NIP, możesz później wystawić fakturę do paragonu. Procedury KSeF w awarii dotyczą także takich dokumentów.
  • Co jeśli po awarii systemowej mój program dalej nie wysyła? To już awaria po stronie podatnika – wyślij niezwłocznie po usunięciu problemu i poinformuj nabywców. Zgłoś sprawę do dostawcy oprogramowania.

Dobre praktyki przygotowania na awarię


Warto wdrożyć kilka prostych kroków, które minimalizują skutki przestoju:
  • Aktualny wzór XML – upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne z najnowszą specyfikacją KSeF.
  • Certyfikat KSeF – pobierz wcześniej i przetestuj generowanie kodu „CERTYFIKAT”.
  • Szablony PDF/wydruku – przygotuj warianty dokumentów z miejscem na kody QR i oznaczenie „OFFLINE”.
  • Procedura komunikacji – zdefiniuj, jak poinformujesz klientów o awarii i kiedy dostaną dokumenty.
  • Monitoring statusu KSeF – obserwuj komunikaty MF i BIP, ustaw alerty mailowe.
  • Archiwizacja – trzymaj XML, PDF i potwierdzenia wysyłek w jednym miejscu (DMS/EDM).
  • Plan B dla łącza – hotspot LTE/5G dla kluczowych stanowisk, UPS dla infrastruktury.

Przydatne linki i gdzie sprawdzić status KSeF


Gdy podejrzewasz awarię, zacznij od weryfikacji komunikatów. Oto źródła, które warto dodać do zakładek:
  • – komunikaty, instrukcje, materiały pomocnicze.
  • – dostęp do systemu i dokumentów.
  • – ogłoszenia o przerwach i przywróceniach działania.

Jeśli nie ma komunikatu w BIP, a problem występuje tylko u Ciebie lub Twojego dostawcy oprogramowania, to najpewniej awaria po stronie podatnika. Postępuj według firmowej procedury awaryjnej i niezwłocznie powtórz wysyłkę po usunięciu usterki.

Porównanie: „zwykła” awaria KSeF vs. awaria po stronie podatnika


Dla szybkiej orientacji, zapamiętaj trzy różnice:
  • Źródło problemu: „Zwykła” awaria – po stronie państwowego systemu (ogłoszenie MF). Lokalna awaria – po stronie podatnika (sprzęt, łącze, aplikacja).
  • Tryb wystawiania: w obu przypadkach wystawiasz faktury zgodnie ze wzorem KSeF i przekazujesz nabywcom poza KSeF (PDF/wydruk), dodając wymagane oznaczenia.
  • Termin dosłania: przy „zwykłej” awarii – co do zasady 7 dni roboczych od końca przerwy (chyba że MF ogłosi inaczej); przy awarii lokalnej – niezwłocznie po usunięciu usterki (nie czekasz na systemowe ogłoszenia).

Komunikacja z kontrahentami – minimalizuj ryzyko opóźnień


Jasny komunikat do klientów i dostawców ogranicza nieporozumienia. Warto przygotować krótkie szablony wiadomości na czas awarii: informację o formie przekazania faktury, przewidywanym terminie dosłania do KSeF oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej. Gdy awaria ustąpi, wyślij krótkie potwierdzenie, że faktura została już wprowadzona do KSeF i jest dostępna do podglądu.

W relacjach B2C rozważ udostępnienie anonimowego dostępu do dokumentu w KSeF (kod QR i dane identyfikacyjne), jeśli klient życzy sobie odbierać faktury bezpośrednio w systemie.

Ryzyka i błędy, których łatwo uniknąć


Najczęstsze problemy w czasie awarii to: brak aktualnego certyfikatu (nie da się wygenerować właściwego kodu „CERTYFIKAT”), niekompletne dane na fakturze (późniejsze korekty), zapomniany obowiązek dosłania dokumentów do KSeF w 7 dni roboczych oraz posługiwanie się nieaktualnym formatem XML. Każdy z tych błędów da się wyeliminować, planując proste działania zawczasu.

Drugie częste ryzyko to mylenie pojęć w komunikacji („system nie działa” – ale u kogo?). Szybka weryfikacja statusu w oficjalnych źródłach od razu pokaże, czy to „zwykła” awaria KSeF, czy problem lokalny po Twojej stronie.

Podsumowanie i kolejne kroki


Awaria KSeF – czy to „zwykła” ogłoszona przez MF, czy awaria KSeF po stronie podatnika – nie zwalnia z obowiązku dokumentowania sprzedaży. Wystawiaj faktury zgodnie ze wzorem KSeF, przekazuj nabywcom w uzgodnionej formie (PDF/wydruk lub oczekiwanie na KSeF), dodawaj wymagane kody QR i dosyłaj do systemu w terminie. Pamiętaj też o właściwym rozumieniu pary: awaria KSeF a data wystawienia faktury – data na dokumencie pozostaje Twoim punktem odniesienia dla rozliczeń, a data wprowadzenia do KSeF ujawni się po ustaniu awarii.
Przeczytaj także: KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja? KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

oprac. : Paulina Fryska / TAXEO TAXEO

Więcej na ten temat: KSeF, Krajowy System e-Faktur, e-faktura, e-faktury, elektroniczne faktury, faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, potwierdzenie transakcji, dowód zakupu, dowód sprzedaży, system podatkowy, rok 2026

Przeczytaj także

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Najnowsze w serwisie

Test Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ Luksusowy kabriolet z napędem na cztery koła i potężnym V8

Test Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ Luksusowy kabriolet z napędem na cztery koła i potężnym V8

Możliwa interwencja w obronie jena

Możliwa interwencja w obronie jena

Agenci AI zmieniają środowisko pracy. Redefinicja biur, zespołów i przywództwa?

Agenci AI zmieniają środowisko pracy. Redefinicja biur, zespołów i przywództwa?

Wigilia 2025: tańsze zakupy, droższy karp. Sprawdzamy ceny

Wigilia 2025: tańsze zakupy, droższy karp. Sprawdzamy ceny

Pieniądze, benefity czy dobrostan? Co buduje motywację do pracy?

Pieniądze, benefity czy dobrostan? Co buduje motywację do pracy?

Jawność wynagrodzeń od 24 grudnia 2025: co naprawdę się zmienia? Poznaj fakty i mity

Jawność wynagrodzeń od 24 grudnia 2025: co naprawdę się zmienia? Poznaj fakty i mity

Technologie 2026: trendy IT i AI, na które należy się przygotować

Technologie 2026: trendy IT i AI, na które należy się przygotować

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: