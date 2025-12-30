Co czeka firmy od 1 stycznia? Kalendarium najważniejszych dat dla mikro i małych firm na początek 2026 roku

Rok 2026 przynosi kluczowe zmiany dla mikro i małych firm: od podniesionego limitu zwolnienia z VAT do 240 tys. zł po obowiązkowe elektroniczne faktury w KSeF, które od lutego obejmą największe podmioty, a od kwietnia – także najmniejsze przedsiębiorstwa. Już od stycznia firmy muszą liczyć się z nowymi limitami amortyzacji samochodów, rozszerzeniem obowiązku JPK_CIT oraz decyzjami RPP, które wpływają na koszt finansowania. To także czas na nabory do dotacji PARP i przygotowania do rocznych zeznań podatkowych. W praktycznym kalendarium na pierwsze miesiące roku znajdziesz najważniejsze daty, o których powinien pamiętać każdy przedsiębiorca.

Przeczytaj także: Pułapki podatkowe 2026: Co zmieni się dla przedsiębiorców i jakie koszty ich czekają?

Styczeń 2026: nowy limit VAT i pierwsze posiedzenie RPP

Wejście w życie wyższego limitu zwolnienia z VAT: 240 000 zł rocznego obrotu. Część firm może wrócić do zwolnienia z VAT , jeśli w 2025 r. nie przekroczyły 240 tys. zł (przepisy przejściowe).

rocznego obrotu. Część firm może , jeśli w 2025 r. nie przekroczyły 240 tys. zł (przepisy przejściowe). Wchodzą w życie zmiany dotyczące limitów kosztów uzyskania przychodów dla samochodów : dla spalinowych i klasycznych hybryd limit amortyzacji spada z 150 tys. zł do 100 tys. zł.

: dla spalinowych i klasycznych hybryd limit amortyzacji spada z 150 tys. zł do 100 tys. zł. Obowiązek przygotowywania i przesyłania JPK_CIT zostanie rozszerzony na kolejne firmy (nie tylko największe). Obejmuje to m.in. struktury JPK_KR_PD i JPK_ST_KR — co oznacza więcej obowiązków księgowych i raportowych dla wielu spółek.

zostanie rozszerzony na kolejne firmy (nie tylko największe). Obejmuje to m.in. struktury JPK_KR_PD i JPK_ST_KR — co oznacza więcej obowiązków księgowych i raportowych dla wielu spółek. znika obowiązek corocznego składania CIT-15J w spółkach jawnych, jeśli nie nastąpiły zmiany w składzie wspólników. To realna redukcja biurokracji dla tej formy działalności.

Z początkiem roku firmy uruchamiają nowe budżety inwestycyjne, dla MSP to czas decyzji czy finansować inwestycje długiem, czy czekać na możliwe zmiany stóp procentowych. Podatki, dotacje i polityka pieniężna coraz mocniej się przenikają.



Na konkurencyjnym rynku duże znaczenie ma świadome planowanie przychodu, skracanie terminów przelewów, obserwowanie decyzji RPP czy gotowość do szybkiego składania wniosków o dofinansowanie. Ważny jest nawet kurs euro do złotówki, bo 1 stycznia nastąpi korekta limitów podatkowych wynikająca z przeliczenia waluty – zauważa Krzysztof Skowronek z eFaktor, firmy finansującej MŚP.

Luty 2026 – start obowiązkowego KSeF

Marzec 2026 – nabory dofinansowania i ostatni dzwonek na KSeF

Kwiecień 2026

1 kwietnia 2026 r. to jedna z kluczowych dat 2026 roku - KSeF obejmie wszystkich przedsiębiorców. Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur w 2026 r. zapowiada się jako jedno z największych wyzwań organizacyjnych dla sektora MŚP. Ciągle znaczna część firm nie jest gotowa do zmiany.



Dane pokazują, że przyzwyczajenie do faktur papierowych oraz niewystarczający poziom testów systemu szczególnie wśród najmniejszych podmiotów (usługi lokalne, rzemiosło, budownictwo) mogą skutkować problemami wdrożeniowymi i „wąskim gardłem” po stronie biur księgowych.



Dla firm, które zapewnią sobie wsparcie i bezboleśnie przejdą na elektroniczny obieg dokumentów, system może okazać się nie tylko obowiązkiem, ale też narzędziem porządkującym finanse i zwiększającym wiarygodność wobec instytucji finansowych. To ostatni moment, żeby zacząć przygotowania, jest już „za pięć 12” – podsumowuje Kamil Fac, Wiceprezes Faktura.pl.

Zdaniem eksperta:

Rok 2026 będzie okresem istotnych decyzji przygotowujących grunt pod kolejne lata. Najważniejszym projektem pozostającym w tle jest zapowiadany podatek cyfrowy, który – choć formalnie skierowany do globalnych platform – może pośrednio podnieść koszty usług cyfrowych wykorzystywanych przez firmy.



Równolegle trwają prace nad kolejnymi zmianami w PIT i CIT, które nie zdążą wejść w życie od stycznia 2026 r., ale mogą zostać uchwalone w trakcie roku lub przesunięte na 2027 r. To niestety wpływa na niepewność regulacyjną.



Dla przedsiębiorców istotne będą także adaptacje przepisów unijnych - niektóre zwiększą koszty administracyjne prowadzenia działalności. Ważne będzie monitorowanie projektów ustaw i konsultacji. One zadecydują o realnym kształcie otoczenia prawnego biznesu w kolejnych latach – podsumowuje Krzysztof Skowronek z eFaktor.

Początek 2026 roku to podniesienie limitu zwolnienia z VAT do 240 tys. zł. Od lutego wchodzi obowiązek wystawiania elektronicznych faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Pierwsza zmiana dotyczy setek tysięcy firm, a obowiązkowy KSeF do kwietnia obejmie blisko 2 mln mikroprzedsiębiorców i JDG pracujących w usługach, wolnych zawodach, małym handlu. Oznaczają bezpośredni wpływ na pieniądze „tu i teraz”, choć oznaczają też nowe obowiązki formalne. W 2026 r. warto pamiętać także o terminach naborów dofinansowań oraz decyzji Rady Polityki Pieniężnej, które wpływają na koszt finansowania. Poniżej udostępniamy przygotowane przez serwis Faktura.pl praktyczne kalendarium 2026 dla mikro i małych firm łączące obowiązki, podatki, dotacje i politykę pieniężną.- wpłata Zaliczki PIT / ryczałt za grudzień 2025 r. lub IV kwartał – w zależności od formy rozliczania.(Rady Polityki Pieniężnej) – możliwa decyzja o stopach procentowych wpływająca na koszt kredytów, leasingu i generalnie pozyskiwania finansowania.- zakończenie wybranych(m.in. granty eksportowe, eurogranty – w zależności od edycji).obowiązek dla największych podmiotów. Obejmie firmy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) przekroczyła w 2024 roku kwotę 200 mln zł.- posiedzenie decyzyjne- nabory(cyfryzacja, innowacje, wsparcie MŚP) – wiele konkursów rusza na początku roku.- posiedzenie decyzyjne(jeśli dotyczy). Początek praktycznego wdrażaniadla objętych nim firm.obowiązek dla najmniejszych firm.- posiedzenie decyzyjne- roczne zeznania(PIT-28, PIT-36, PIT-36L).