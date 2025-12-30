KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF zmienia zasady rozliczania VAT - od lutego 2026 roku data w systemie, a nie na fakturze, decyduje o tym, kiedy będziesz mógł odliczyć podatek. Nawet jednodniowe opóźnienie może oznaczać, że zwrot VAT przesunie się o kolejny miesiąc. Dodatkowo, każdy przedsiębiorca musi odbierać faktury przez KSeF - niezależnie od tego, czy sam je wystawia. Jakie pułapki czekają na firmy i jak się przed nimi uchronić?

Przeczytaj także: Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego data wprowadzenia faktury do KSeF, a nie data jej wystawienia, decyduje o możliwości odliczenia VAT.

Jakie konsekwencje dla zwrotu VAT niosą opóźnienia w wystawianiu faktur w KSeF.

Co się stanie, jeśli system KSeF będzie niedostępny i jakie terminy obowiązują w przypadku awarii.

Dlaczego każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości firmy, musi odbierać faktury przez KSeF od lutego 2026 roku.

Jakie kary grożą za przekroczenie terminów wprowadzania faktur do KSeF.

Jak przygotować się na zmiany w rozliczeniach VAT i unikać opóźnień w zwrocie podatku.

Nie pomoże brak internetu czy awaria

Zmiana w rozliczeniach VAT szybciej niż się wydaje