eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweKSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

2025-12-30 11:22

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze © wygenerowane przez AI

KSeF zmienia zasady rozliczania VAT - od lutego 2026 roku data w systemie, a nie na fakturze, decyduje o tym, kiedy będziesz mógł odliczyć podatek. Nawet jednodniowe opóźnienie może oznaczać, że zwrot VAT przesunie się o kolejny miesiąc. Dodatkowo, każdy przedsiębiorca musi odbierać faktury przez KSeF - niezależnie od tego, czy sam je wystawia. Jakie pułapki czekają na firmy i jak się przed nimi uchronić?

Przeczytaj także: Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego data wprowadzenia faktury do KSeF, a nie data jej wystawienia, decyduje o możliwości odliczenia VAT.
  • Jakie konsekwencje dla zwrotu VAT niosą opóźnienia w wystawianiu faktur w KSeF.
  • Co się stanie, jeśli system KSeF będzie niedostępny i jakie terminy obowiązują w przypadku awarii.
  • Dlaczego każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości firmy, musi odbierać faktury przez KSeF od lutego 2026 roku.
  • Jakie kary grożą za przekroczenie terminów wprowadzania faktur do KSeF.
  • Jak przygotować się na zmiany w rozliczeniach VAT i unikać opóźnień w zwrocie podatku.

Krajowy System e-Faktur formalnie nie reformuje zasad rozliczania VAT, ale w praktyce może znacząco wpłynąć na moment jego odliczenia. O wszystkim decyduje data wprowadzenia faktury do KSeF, a nie data jej wystawienia czy otrzymania w tradycyjnej formie. To oznacza, że nawet niewielkie opóźnienie po stronie sprzedawcy może przesunąć prawo do odliczenia VAT o kolejny miesiąc lub kwartał.

– Zgodnie z nowymi przepisami faktura usutrukturyzowana uznawana jest za otrzymaną w dniu przesłania jej do systemu i przydzielenia jej w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego.

Nabywca może rozliczyć daną fakturę dopiero po tym, jak ją otrzyma. Zatem odbiorca ma prawo odliczyć VAT dopiero w momencie, w którym sprzedawca prześle fakturę do KSeF. Jeśli dojdzie do opóźnienia w wystawieniu faktury, nasz kontrahent będzie mógł odliczyć VAT o miesiąc lub kwartał później.

Wyeliminuje to praktykę antydatowania, czyli wystawiania faktur po zakończeniu danego miesiąca z datą wsteczną. Jeśli nie wystawimy faktury w KSeF do ostatniego dnia miesiąca, wówczas VAT będzie mógł być rozliczony dopiero w kolejnym miesiącu, w którym realnie została wystawiona dana faktura – komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl i fillup.pl.

Nie pomoże brak internetu czy awaria


W przypadku różnego rodzaju awarii KseF wskazano, że datą otrzymania faktury jest data faktycznego jej otrzymania przez nabywcę, jeśli jest wcześniejsza od daty wprowadzenia do KseF – niezależnie od tego, czy problem leży po naszej stronie (np. brak internetu), lub z przyczyn wynikających z niedostępności samego systemu (np. prace serwisowe KSeF, tryb awaryjny KSeF).

– Musimy jednak pamiętać, że przepisy określają maksymalny termin wprowadzenia tejże faktury do KSeF. Najczęściej mamy na to 1 dzień roboczy (jeśli niedostępność wynika z winy przedsiębiorcy oraz w przypadku prac serwisowych KSeF), ewentualnie 7 dni roboczych jeśli mamy do czynienia z poważniejszą awarią systemu. Przekroczenie wyznaczonych terminów będzie w skutkach takie samo jak brak zastosowania się do KSeF i może być z tego tytułu naliczona kara – przestrzega Monika Piątkowska z fillup.pl.

Zmiana w rozliczeniach VAT szybciej niż się wydaje


Moment wejścia w życie obowiązkowego KseF-u jest bliżej niż przedsiębiorcom się wydaje.

– Wiele firm pozostaje w przekonaniu, że będą musiały przystąpić do KSeF dopiero 1 kwietnia 2026 r. lub z początkiem 2027 roku. Nic bardziej mylnego. Są to daty wskazujące obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez poszczególne grupy przedsiębiorców. Jednak odbierać faktury z KSeF będzie musiał każdy przedsiębiorca od 1 lutego 2026 r. bez względu na to, czy jest zobowiązany do ich wystawiania w KSeF, czy też nie.

Jest to istotne również w kontekście rozliczeń VAT, gdyż już od początku lutego część faktur będzie doręczana wszystkim przedsiębiorcom poprzez KSeF. I to data wprowadzenia danej faktury w KSeF będzie wiążąca dla podatnika – wskazuje M. Piątkowska.
Przeczytaj także: Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r. Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rozliczenie VAT, odliczenie VAT, zwrot VAT, termin zwrotu VAT, Krajowy System e-Faktur, KSeF, system podatkowy, zasady wystawiania faktur, faktura VAT, wystawienie faktury, elektroniczne faktury, e-faktury, e-faktura, rok 2026

Przeczytaj także

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Obowiązkowy KSeF dopiero za rok, ale już teraz warto go testować

Obowiązkowy KSeF dopiero za rok, ale już teraz warto go testować

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Najnowsze w serwisie

Kreml zmienia warunki gry?

Kreml zmienia warunki gry?

Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły

Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły

Lokaty i konta oszczędnościowe w grudniu: rekord popularności mimo spadającego oprocentowania

Lokaty i konta oszczędnościowe w grudniu: rekord popularności mimo spadającego oprocentowania

Kryzysy wizerunku 2025: wpadkę zaliczyli politycy, firmy i celebryci

Kryzysy wizerunku 2025: wpadkę zaliczyli politycy, firmy i celebryci

Wzrost PKB, niższa inflacja i nowy marketing. Podsumowanie 2025 roku i perspektywy dla biznesu

Wzrost PKB, niższa inflacja i nowy marketing. Podsumowanie 2025 roku i perspektywy dla biznesu

Płaca minimalna 4.806 zł od 2026 r. Jak wzrost wynagrodzeń uderzy w koszty firm

Płaca minimalna 4.806 zł od 2026 r. Jak wzrost wynagrodzeń uderzy w koszty firm

Korekta na srebrze po rekordowych wzrostach

Korekta na srebrze po rekordowych wzrostach

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: