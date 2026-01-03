BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku. Co ułatwiło, a co utrudniło życie przedsiębiorcom?

eGospodarka.pl
2026-01-03 00:01

Znane są wyniki XXII edycji rankingu przepisów podatkowych "BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku", przygotowanego przez redakcję miesięcznika "Doradca Podatkowy" - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców. Kryterium wyróżnienia dla HITU to korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania bądź jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś - perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

Przeczytaj także: Co czeka firmy od 1 stycznia? Kalendarium najważniejszych dat dla mikro i małych firm na początek 2026 roku

HITY


1. Nowe zasady kontroli przedsiębiorstw.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad wprowadziła 13 lipca 2025 r. zmiany w zasadach kontroli w przedsiębiorstwach, które obejmują: skrócenie maksymalnego czasu kontroli u mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni, wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy, przed wszczęciem kontroli, wstępnej listy informacji i dokumentów i dopuszczenie możliwości wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych. Na 2026 r. przewidziano też dostosowanie częstotliwości planowych kontroli do zidentyfikowanego stopnia ryzyka.

2. Niższa składka zdrowotna przedsiębiorców w 2025 roku.
1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja ta m.in. zlikwidowała składkę zdrowotną od zbycia środków trwałych (np. od nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także obniżyła na rok minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75% minimalnego wynagrodzenia.

3. Kasowy PIT.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiła przedsiębiorcom, którzy nie uzyskali więcej niż 1 mln zł przychodów w poprzednim roku, wybór kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, tzw. kasowego PIT. Dzięki nowym przepisom mogą więc płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów po dokonaniu zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, przedsiębiorcy będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeśli nie otrzymają od kontrahentów zapłaty.

4. Zwolnienia z VAT dla małych firm działających w Unii.
VAT mogą korzystać ze zwolnienia z VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych na terenie innych państw UE, w których nie posiadają siedziby, w ramach procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw, tzw. procedury SME. Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z VAT w innym państwie członkowskim UE jest złożenie w państwie członkowskim siedziby działalności gospodarczej powiadomienia o zamiarze korzystania ze zwolnienia we wskazanych przez siebie państwach członkowskich UE (tzw. uprzedniego powiadomienia), ze wskazaniem m.in. obrotów za bieżący i poprzedni rok do weryfikacji, czy podatnik mieści się w limitach uprawniających do zwolnienia.

5. Wyższy limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2025 r. zwiększyła limit przychodów, którego osiągniecie powoduje konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości - do 2.500.000 euro wyrażonych w walucie polskiej za rok obrotowy - przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Do limitu tego nie wlicza się już przychodów z operacji finansowych. Zwiększono też o 25% progi dotyczące obowiązku badania sprawozdań finansowych tzw. pozostałych jednostek – do: 3.125.000 euro - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego i 6.250.000 euro w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

BUBLE


1. System kaucyjny.
Od 1 października 2025 r. systemem kaucyjnym są objęte butelki plastikowe, tzw. PET, do 3 l, puszki metalowe do 1 l, butelki szklane (wyłącznie wielokrotnego użytku) do 1,5 l. System kaucyjny budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców w praktyce, np. w zakresie poboru kaucji i interpretacji pojęcia „miejsca sprzedaży” w przypadku sprzedaży i dostawy potraw wraz z napojami na wynos, gdy zamówienie składane jest telefonicznie lub przez aplikację i gdy realizacja odbywa się z udziałem podmiotów trzecich. Błąd w zakresie poboru kaucji może zaś grozić nałożeniem na przedsiębiorcę administracyjnych kar pieniężnych.

2. Podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe i ich substytuty.
1 marca 2025 r. zaczęły obowiązywać nowe – wyższe – stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych – w ramach „urealnienia” akcyzowej mapy drogowej na lata 2025-2027. Później ustawa z 20 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła opodatkowanie urządzeń do waporyzacji, zestawów części do urządzeń do waporyzacji, płynu w jednorazowych papierosach elektronicznych, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych oraz rozszerzyła definicję wyrobów nowatorskich.

3. Zmiana zakresu ulgi termomodernizacyjnej.
Rozporządzenie MRiT z 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych daje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej także na zakup i montaż magazynu energii lub magazynu ciepła (z infrastrukturą). Zmienione przepisy nie obejmują zaś już wydatków na kocioł gazowy/olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin oraz zbiornik na gaz lub na olej.

4. Początek wdrażania raportowania JPK w podatkach dochodowych - wpierw JPK_PD dla większych podatników CIT.
Docelowo wszystkie firmy będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych (rachunkowych) przy użyciu programów komputerowych. Księgi te będą przekazywane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie plików elektronicznych, które muszą być zgodne z określoną strukturą logiczną. Realizacja tego obowiązku przez poszczególne grupy podatników została rozłożona w czasie. W pierwszej kolejności (tj. za rok rozpoczynający się po 2024 r.) nowy obowiązek objął podatników CIT, których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku przekroczyła 50 milionów euro, i podatkowe grupy kapitałowe. W kolejnych latach obowiązkiem zostają objęte kolejne grupy podatników CIT i PIT. Nowe raportowanie JPK w zakresie podatków dochodowych wymaga wprowadzenia zmian w prowadzonej księgowości i uzupełnienia zawczasu dokumentacji o dodatkowe dane.

5. Obowiązek posiadania skrzynki do e-doręczeń.
Skrzynkę do e-Doręczeń będą musieli mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS – w różnych terminach. Już od 1 stycznia 2025 r. m.in. zawody zaufania publicznego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego i notariusza, jak też przedsiębiorcy nowo rejestrujący się w CEIDG i w KRS zostali zobowiązani do wdrożenia usługi e-doręczeń. Firmy wpisane przed 1 stycznia 2025 r. do rejestru przedsiębiorców KRS (tj. np. spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje) od 1 kwietnia 2025 r. są zobowiązane posiadać adres do e-doręczeń.


Ranking prowadzony jest od 2004 roku. Nad przebiegiem tegorocznej edycji czuwała kapituła złożona z ponad 100 polskich doradców podatkowych, której przewodniczył Jacek Czernecki z kancelarii Zespół Doradców Podatkowych.
Przeczytaj także: Pułapki podatkowe 2026: Co zmieni się dla przedsiębiorców i jakie koszty ich czekają? Pułapki podatkowe 2026: Co zmieni się dla przedsiębiorców i jakie koszty ich czekają?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

