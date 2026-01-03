BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku. Co ułatwiło, a co utrudniło życie przedsiębiorcom? © wygenerowane przez AI

Znane są wyniki XXII edycji rankingu przepisów podatkowych "BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku", przygotowanego przez redakcję miesięcznika "Doradca Podatkowy" - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców. Kryterium wyróżnienia dla HITU to korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania bądź jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś - perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

HITY

BUBLE