Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy
2026-01-06 00:01
Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie zmiany wchodzą w życie w Małym ZUS Plus od 1 stycznia 2026 roku i na czym polega wydłużenie okresu ulgi do 36 miesięcy.
- Kto może skorzystać z ulgi i jakie warunki należy spełnić, w tym limit przychodów 120 tys. zł.
- Kto jest wyłączony z możliwości korzystania z Małego ZUS Plus, w tym przedsiębiorcy na Uldze na Start czy rozliczający się kartą podatkową.
- Dlaczego termin zgłoszenia do ZUS do 2 lutego 2026 roku jest kluczowy dla przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi.
- Jakie formalności należy dopełnić, aby skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.
Od 2026 r. przedsiębiorca spełniający warunki będzie mógł opłacać niższe składki przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Warunkiem pozostaje nieprzekroczenie limitu przychodów za poprzedni rok podatkowy, który nadal wynosi 120 tys. zł. Jeżeli działalność była prowadzona tylko przez część roku, limit ten ustala się proporcjonalnie.
Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl podkreśla, że do okresów 36 i 60 miesięcy wlicza się każdy miesiąc, w którym działalność lub ulga trwały choćby jeden dzień, co ma istotne znaczenie przy planowaniu korzystania z preferencji.
Istotną nowością jest również to, że od stycznia 2026 r. z 36 miesięcy ulgi na nowych zasadach będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS Plus przed 2026 r., korzysta z niego obecnie, czy nigdy wcześniej nie stosował tej ulgi. Pozostałe warunki uprawniające do preferencji nie ulegają zmianie, co – jak komentuje Beata Tęgowska – daje większą przewidywalność systemu.
Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z Małego ZUS Plus. Z ulgi wyłączeni są m.in. przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na Start, opłacający składki preferencyjne od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, rozliczający się kartą podatkową ze zwolnieniem z VAT czy wykonujący te same czynności dla byłego lub obecnego pracodawcy. Ograniczenia obejmują także określone formy działalności, takie jak wolne zawody, twórcy, artyści czy wspólnicy niektórych spółek.
Na koniec ekspertka przypomina o formalnościach. Przedsiębiorcy, którzy w 2025 r. nie korzystali z Małego ZUS Plus, a spełniają warunki od 2026 r., muszą zgłosić się do ZUS najpóźniej do 2 lutego 2026 r. – To termin, którego nie warto przegapić, bo może przesądzić o możliwości korzystania z ulgi przez kolejne trzy lata – podsumowuje Beata Tęgowska z Systim.pl.
oprac. : eGospodarka.pl
