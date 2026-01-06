Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Od 1 stycznia 2026 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z Małego ZUS Plus na nowych zasadach, które wydłużają okres ulgi do 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym cyklu prowadzenia działalności. To szansa na niższe składki dla tych, którzy nie przekroczą limitu przychodów 120 tys. zł. Jakie są warunki korzystania z ulgi, kto nie może z niej skorzystać i dlaczego termin zgłoszenia do ZUS do 2 lutego 2026 roku jest kluczowy? Wyjaśniamy zmiany w zasadach korzystania z ulgi Mały ZUS Plus oraz jak przygotować się do skorzystania z preferencji.

Przeczytaj także: Mały ZUS Plus - czas na zgłoszenie do 31 stycznia. Komu przysługuje ulga?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wchodzą w życie w Małym ZUS Plus od 1 stycznia 2026 roku i na czym polega wydłużenie okresu ulgi do 36 miesięcy.

Kto może skorzystać z ulgi i jakie warunki należy spełnić, w tym limit przychodów 120 tys. zł.

Kto jest wyłączony z możliwości korzystania z Małego ZUS Plus, w tym przedsiębiorcy na Uldze na Start czy rozliczający się kartą podatkową.

Dlaczego termin zgłoszenia do ZUS do 2 lutego 2026 roku jest kluczowy dla przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi.

Jakie formalności należy dopełnić, aby skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Od 2026 r. przedsiębiorca spełniający warunki będzie mógł opłacać niższe składki przez. Warunkiem pozostaje nieprzekroczenie limitu przychodów za poprzedni rok podatkowy, który nadal wynosi 120 tys. zł. Jeżeli działalność była prowadzona tylko przez część roku, limit ten ustala się proporcjonalnie.Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl podkreśla, że do okresów 36 i 60 miesięcy, co ma istotne znaczenie przy planowaniu korzystania z preferencji.Istotną nowością jest również to, że od stycznia 2026 r. z 36 miesięcy ulgi na nowych zasadach będzie. Pozostałe warunki uprawniające do preferencji nie ulegają zmianie, co – jak komentuje Beata Tęgowska – daje większą przewidywalność systemu.Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z Małego ZUS Plus.przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na Start, opłacający składki preferencyjne od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, rozliczający się kartą podatkową ze zwolnieniem z VAT czy wykonujący te same czynności dla byłego lub obecnego pracodawcy. Ograniczenia obejmują także określone formy działalności, takie jak wolne zawody, twórcy, artyści czy wspólnicy niektórych spółek.Na koniec ekspertka przypomina o formalnościach. Przedsiębiorcy, którzy w 2025 r. nie korzystali z Małego ZUS Plus, a spełniają warunki od 2026 r., muszą– podsumowuje Beata Tęgowska z Systim.pl.