Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

2026-01-22 11:50

Znamy już nowe stawki składki zdrowotnej na 2026 rok dla przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie. Według najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 roku wzrosło do 9.228,64 zł, co bezpośrednio przekłada się na wyższe składki. W zależności od rocznego przychodu, przedsiębiorcy zapłacą od 498,35 zł do 1.495,04 zł miesięcznie. To wzrost nawet o 110,07 zł w porównaniu do 2025 roku. Sprawdź, ile wyniesie Twoja składka i jakie zmiany czekają innych podatników.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Ile wynoszą nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie w 2026 roku i jakie są progi przychodowe.
  • Jak wzrost przeciętnego wynagrodzenia wpływa na wysokość składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.
  • Ile wyniesie składka zdrowotna dla skali podatkowej, podatku liniowego i karty podatkowej w 2026 roku.
  • Kto jeszcze, poza ryczałtowcami, zapłaci wyższą składkę zdrowotną i jakie są stawki dla różnych grup podatników.

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9.228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8.549,18 zł z IV kwartału 2024 roku

Na dzisiejsze dane GUS-u niecierpliwie czekali przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla osób opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę na 2026 r. stanowi właśnie przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2025 r. w sektorze przedsiębiorstw.

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:
  • do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 9.228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8.549,18 zł z 2024 r.

W związku z tym w 2026 r. nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynoszą:


  • do 60 000 zł przychodu – 498,35 zł miesięcznie
    (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5.537,18 zł x 9%);
  • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 830,58 zł miesięcznie
    (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9.228,64 zł x 9%);
  • powyżej 300 000 zł – 1.495,04 zł miesięcznie
    (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 16.611,55 zł x 9%);

Składka zdrowotna 2026 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
W 2026 roku wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców zależy od rocznego przychodu. Przy dochodach do 60.000 zł miesięczna składka wynosi 498,35 zł, co stanowi 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia. W przedziale 60.000–300.000 zł składka wzrasta do 830,58 zł, a powyżej 300.000 zł wynosi 1.495,04 zł. Podstawa obliczenia to przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału 2025 roku, które wyniosło 9.228,64 zł. Wzrost składek w porównaniu do 2025 roku to efekt podwyżki przeciętnego wynagrodzenia o 679,46 zł.

W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2026 roku wzrośnie o 36,69 zł ; 61,15 zł i 110,07 zł miesięcznie.
Porównanie składek zdrowotnych na ryczałcie w 2025 i 2026 roku
Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2026 roku wzrosła we wszystkich progach przychodowych. W najniższym progu (do 60.000 zł) wzrost wyniósł 36,69 zł, w średnim (60.000–300.000 zł) – 61,15 zł, a w najwyższym (powyżej 300.000 zł) – 110,07 zł. Podwyżki wynikają z wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które jest podstawą obliczeń. Największy wzrost dotyczy przedsiębiorców o najwyższych przychodach.

Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku wzrosła o 8%. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 8,6%, a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 3%. W 2026 r. maksymalna roczna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na ryczałcie wyniesie 17.950,48 zł, czyli o blisko 1.320,54 zł więcej niż za 2025 rok. Składka zdrowotna istotnie zmieniła podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania.

Składka zdrowotna dla skali podatkowej i podatku liniowego


Osoby, które rozliczają się na zasadach skali podatkowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9%, a podatku liniowego 4,9%, od swojego dochodu. W ich przypadku obowiązuje również minimalna składka zdrowotna, której podstawa w 2026 roku zwiększa się z 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna składka w 2026 roku wynosi 9% od minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku 432,54 zł (4.806 x 9%) i jest wyższa aż o 117,58 zł niż w 2025 roku. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy.

Składka zdrowotna na 2026 r. z pozostałych tytułów


Obowiązek opłacania składki zdrowotnej nie ogranicza się jedynie do jednoosobowych działalności gospodarczych. Składkę zdrowotną zryczałtowaną, czyli stałą przez cały rok, płacą również
  • właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 830,58 zł
    (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  • współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz i komandytariusz) – 830,58 zł
    (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  • twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł
    (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  • podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 432,54 zł
    (minimalne wynagrodzenia x 9%);
  • osoby współpracujące – 622,93 zł
    (75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%).

Miesięczna składka zdrowotna w 2026 r. dla różnych form opodatkowania
W 2026 roku minimalna składka zdrowotna dla podatników liniowych i skali podatkowej wynosi 432,54 zł, podczas gdy dla ryczałtowców z przychodem do 60.000 zł to 498,35 zł. Wspólnicy spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o. płacą 830,58 zł, a osoby współpracujące – 622,93 zł. Składka dla karty podatkowej wynosi 432,54 zł. Wzrost składek wynika z podwyższenia minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia, co wpływa na wysokość obciążeń dla przedsiębiorców.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
