Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki
2026-01-22 11:50
Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Ile wynoszą nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie w 2026 roku i jakie są progi przychodowe.
- Jak wzrost przeciętnego wynagrodzenia wpływa na wysokość składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.
- Ile wyniesie składka zdrowotna dla skali podatkowej, podatku liniowego i karty podatkowej w 2026 roku.
- Kto jeszcze, poza ryczałtowcami, zapłaci wyższą składkę zdrowotną i jakie są stawki dla różnych grup podatników.
Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9.228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8.549,18 zł z IV kwartału 2024 roku
Na dzisiejsze dane GUS-u niecierpliwie czekali przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla osób opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę na 2026 r. stanowi właśnie przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2025 r. w sektorze przedsiębiorstw.
Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:
- do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
- od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
- powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia.
Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 9.228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8.549,18 zł z 2024 r.
W związku z tym w 2026 r. nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynoszą:
-
do 60 000 zł przychodu – 498,35 zł miesięcznie
(60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5.537,18 zł x 9%);
-
pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 830,58 zł miesięcznie
(100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9.228,64 zł x 9%);
-
powyżej 300 000 zł – 1.495,04 zł miesięcznie
(180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 16.611,55 zł x 9%);
Składka zdrowotna 2026 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2026 roku wzrośnie o 36,69 zł ; 61,15 zł i 110,07 zł miesięcznie.
Porównanie składek zdrowotnych na ryczałcie w 2025 i 2026 roku
Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku wzrosła o 8%. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 8,6%, a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 3%. W 2026 r. maksymalna roczna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na ryczałcie wyniesie 17.950,48 zł, czyli o blisko 1.320,54 zł więcej niż za 2025 rok. Składka zdrowotna istotnie zmieniła podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania.
Składka zdrowotna dla skali podatkowej i podatku liniowego
Osoby, które rozliczają się na zasadach skali podatkowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9%, a podatku liniowego 4,9%, od swojego dochodu. W ich przypadku obowiązuje również minimalna składka zdrowotna, której podstawa w 2026 roku zwiększa się z 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia.
Minimalna składka w 2026 roku wynosi 9% od minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku 432,54 zł (4.806 x 9%) i jest wyższa aż o 117,58 zł niż w 2025 roku. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy.
Składka zdrowotna na 2026 r. z pozostałych tytułów
Obowiązek opłacania składki zdrowotnej nie ogranicza się jedynie do jednoosobowych działalności gospodarczych. Składkę zdrowotną zryczałtowaną, czyli stałą przez cały rok, płacą również
-
właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 830,58 zł
(przeciętne wynagrodzenie x 9%);
-
współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz i komandytariusz) – 830,58 zł
(przeciętne wynagrodzenie x 9%);
-
twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł
(przeciętne wynagrodzenie x 9%);
-
podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 432,54 zł
(minimalne wynagrodzenia x 9%);
-
osoby współpracujące – 622,93 zł
(75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%).
Miesięczna składka zdrowotna w 2026 r. dla różnych form opodatkowania
Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
