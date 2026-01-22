Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Znamy już nowe stawki składki zdrowotnej na 2026 rok dla przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie. Według najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 roku wzrosło do 9.228,64 zł, co bezpośrednio przekłada się na wyższe składki. W zależności od rocznego przychodu, przedsiębiorcy zapłacą od 498,35 zł do 1.495,04 zł miesięcznie. To wzrost nawet o 110,07 zł w porównaniu do 2025 roku. Sprawdź, ile wyniesie Twoja składka i jakie zmiany czekają innych podatników.

do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,

od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,

powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

W związku z tym w 2026 r. nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynoszą:

do 60 000 zł przychodu – 498,35 zł miesięcznie

(60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5.537,18 zł x 9%);

– 498,35 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5.537,18 zł x 9%); pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 830,58 zł miesięcznie

(100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9.228,64 zł x 9%);

– 830,58 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9.228,64 zł x 9%); powyżej 300 000 zł – 1.495,04 zł miesięcznie

(180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 16.611,55 zł x 9%);

Składka zdrowotna dla skali podatkowej i podatku liniowego

Składka zdrowotna na 2026 r. z pozostałych tytułów

właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 830,58 zł

(przeciętne wynagrodzenie x 9%);

– 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%); współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz i komandytariusz) – 830,58 zł

(przeciętne wynagrodzenie x 9%);

(komplementariusz i komandytariusz) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%); twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł

(przeciętne wynagrodzenie x 9%);

(o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%); podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 432,54 zł

(minimalne wynagrodzenia x 9%);

– 432,54 zł (minimalne wynagrodzenia x 9%); osoby współpracujące – 622,93 zł

(75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%).

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią maz IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8.549,18 zł z IV kwartału 2024 rokuNa dzisiejsze dane GUS-u niecierpliwie czekali przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla osób opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę na 2026 r. stanowi właśnie przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2025 r. w sektorze przedsiębiorstw.Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 9.228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8.549,18 zł z 2024 r.W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2026 roku wzrośnie o 36,69 zł ; 61,15 zł i 110,07 zł miesięcznie.Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku wzrosła o 8%. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 8,6%, a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 3%., czyli o blisko 1.320,54 zł więcej niż za 2025 rok. Składka zdrowotna istotnie zmieniła podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania.Osoby, które rozliczają się na zasadach skali podatkowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9%, a podatku liniowego 4,9%, od swojego dochodu. W ich przypadku obowiązuje również minimalna składka zdrowotna, której podstawa w 2026 roku zwiększa się z 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia.wynosi 9% od minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku(4.806 x 9%) i jest wyższa aż o 117,58 zł niż w 2025 roku. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy.Obowiązek opłacania składki zdrowotnej nie ogranicza się jedynie do jednoosobowych działalności gospodarczych. Składkę zdrowotną zryczałtowaną, czyli stałą przez cały rok, płacą również