Darowizna na WOŚP może obniżyć roczny podatek PIT. Sprawdź, jak skorzystać z ulgi

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to stały punkt w styczniowym kalendarzu Polaków. Warto jednak pamiętać, że poza wymiarem charytatywnym przekazane środki mogą realnie obniżyć nasze zobowiązanie podatkowe. Aby jednak skutecznie skorzystać z odliczenia, należy dopełnić kilku kluczowych formalności. Sprawdź, jakie darowizny można odliczyć i jakie formalności trzeba spełnić.

Przeczytaj także: Czy darowizna na WOŚP podlega odliczeniu od podatku?

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy darowizna na WOŚP może zostać odliczona od dochodu i jaki jest limit 6 proc. w skali roku.

Jakie dokumenty potwierdzają darowiznę i uprawniają do ulgi podatkowej.

Dlaczego wpłaty do puszek wolontariuszy nie podlegają odliczeniu.

Czy darowizny z aukcji internetowych również można odliczyć.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizny przekazane na cele charytatywne podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, o ile zostaną spełnione konkretne wymogi ustawowe.



Kluczową kwestią jest posiadanie odpowiedniego udokumentowania wpłaty. Aby skorzystać z ulgi, musimy posiadać dowód przekazania środków na rachunek płatniczy obdarowanego. Może to być potwierdzenie przelewu lub inny dokument, który jednoznacznie identyfikuje darczyńcę, odbiorcę oraz cel darowizny.



Należy przy tym pamiętać o limicie: suma odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu. W finalnym rozliczeniu podatnicy są zobowiązani wskazać wysokość darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację fundacji.

Choć zbiórka do puszek wolontariuszy to symbol każdego Finału, z perspektywy podatkowej darowizna w tej formie nie podlega odliczeniu. Darczyńca pozostaje tu anonimowy, a wolontariusze nie wydają dokumentu, który potwierdzałby przekazanie konkretnej kwoty przez daną osobę – podkreśla Monika Piątkowska.

Darczyńca, posiadając potwierdzenie operacji bankowej ze swoimi danymi, ma pełne prawo do ulgi. Co istotne, przysługuje ono osobom faktycznie wpłacającym środki, a nie założycielowi e-skarbonki (chyba że sam dokonał do niej wpłaty).



Szczególnym przypadkiem są aukcje internetowe. Osoba, która wylicytuje dany przedmiot lub usługę, mimo że wpłaciła środki na rachunek WOŚP, nie może odliczyć tej kwoty jako darowizny. W świetle przepisów jest to bowiem transakcja zakupu przedmiotu lub usługi – wyjaśnia ekspertka z e-pity.pl.

Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.pl, wyjaśnia, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przekazane wsparcie można było odliczyć od dochodu:Warto przy tym zwrócić uwagę na formę przekazania środków, gdyż nie każda z nich uprawnia do ulgi.Warto podkreślić, że. Podatnik może skorzystać z obu tych mechanizmów jednocześnie: odliczyć darowiznę od dochodu i dodatkowo wskazać WOŚP (lub inną organizację) jako beneficjenta części swojego podatku w rocznym PIT.