KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

Od 1 lutego 2026 roku branża handlu detalicznego stanie przed jednym z największych wyzwań ostatnich lat - obowiązkowym wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Choć przepisy wprowadzają e-faktury stopniowo, już od lutego każdy sklep i platforma e-commerce będą musiały odbierać faktury od kontrahentów przez KSeF, a duzi gracze - również je wystawiać. To oznacza koniec z tradycyjnymi fakturami papierowymi i PDF-ami w relacjach B2B, ale także nowe procedury dotyczące korekt, zwrotów i awarii systemu. Sieci sklepów, które codziennie księgują setki dokumentów, muszą przygotować się na zmiany w integracji kas fiskalnych, fakturomatów oraz systemów sprzedażowych. Jakie konkretne wyzwania czekają detalistów? Jak uniknąć chaosu organizacyjnego i utraty klientów? Przeczytaj, co musisz wiedzieć, aby sprawnie przejść na nowy system i zachować płynność operacyjną.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie wyzwania czekają branżę retail po wdrożeniu KSeF od lutego 2026 roku.

Dlaczego kasy fiskalne online i fakturomaty muszą zostać zintegrowane z KSeF.

Jakie zmiany czekają firmy w zakresie korekty faktur i obsługi zwrotów.

Co zrobić w przypadku awarii KSeF i jakie są terminy na uzupełnienie dokumentów.

Jakie błędy najczęściej popełniają firmy przygotowujące się do KSeF.

Retail przed nową rzeczywistością księgową

To jeden z wyjątków przewidzianych w przepisach. Wystawianie faktur przy użyciu kas fiskalnych online bez konieczności korzystania z KSeF będzie możliwe do końca 2026 roku. Od 1 stycznia przyszłego roku faktury dokumenty wystawione do transakcji na kasie fiskalnej należy wystawiać już przy pomocy rządowej platformy – oczywiście wtedy, gdy są one przeznaczone dla osoby prawnej. Taki sam termin obowiązuje dla paragonów z NIP do 450 zł.



Konieczność korzystania z KseF rodzi pytanie o to, czy dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane w sieci sklepów są z nim w pełni zintegrowane. Nowoczesne systemy sprzedażowe powinny umożliwiać automatyczne wystawianie, przesyłanie i pobieranie statusu faktur ustrukturyzowanych. Dostosowane do zmian muszą być również fakturomaty, przy pomocy których klienci mogą uzyskać fakturę na podstawie paragonu – mówi Witold Miśniakiewicz, Prezes INEOGroup.

Duże zmiany w zakresie korekty faktur

Mowa przede wszystkim o e-commerce, ponieważ konsumenci mają możliwość zwrotu produktu zakupionego w Internecie w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Ale to nie jest jedyny przypadek – również sieci sklepów stacjonarnych z otwartą polityką zwrotów będą mierzyły się z chaosem związanym z przesłanymi do KSeF fakturami za oddany towar. Jedynym rozwiązaniem przewidzianym w przepisach jest w tym przypadku wystawienie faktury korygującej w systemie.



Poza zwrotem produktów i opakowań z opcji tej należy skorzystać również w przypadku pomyłek na fakturze czy zmiany podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Jeśli dokument zostanie wystawiony na złego nabywcę, rozwiązaniem będzie wystawienie faktury korygującej do zera z numerem NIP tego kontrahenta, a następnie – nowej faktury pierwotnej zawierającej dane odpowiedniej firmy – dodaje Krzysztof Łukaszek, Wiceprezes ds. Sprzedaży w INEOGroup.

Firmy wystawiające kilka lub kilkanaście faktur miesięcznie być może nawet nie odczują konsekwencji tych nietypowych zdarzeń. Należy jednak pamiętać, że w przypadku branży retail skala ta jest dużo większa.



W zasadzie każdy problematyczny dzień związany z pracami serwisowymi czy awarią oznacza setki, a nawet tysiące dokumentów wystawionych w specjalnym trybie, które należy później w ściśle określonym czasie dosłać do KSeF. Dla trybu offline24 jest to następny dzień roboczy, w przypadku trybu offline – dzień po zakończeniu prac serwisowych, a w trybie awaryjnym – w ciągu 7 dni roboczych.



Wiąże się to z jednej strony ze stresem pracowników, z drugiej zaś ze zniecierpliwieniem klientów, którzy chcą otrzymać dokument jak najszybciej. Dużą rolę w ułatwieniu tego procesu odegra komunikacja platformy sprzedażowej wykorzystywanej w sklepie z rządowym systemem – podsumowuje Michał Miśniakiewicz, Dyrektor ds. Technologii w INEOGroup.

Firmy w trakcie przygotowań