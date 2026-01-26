Ostatnie dni na zgłoszenie do Małego ZUS plus w 2026 r. Jak skorzystać z ulgi?

Od 1 stycznia 2026 roku przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z ulgowego "małego ZUS plus", dzięki resetowi 36-miesięcznego okresu korzystania z ulgi. To szansa na niższe składki dla tych, którzy spełniają warunki - zarówno dla nowych, jak i tych, którzy wcześniej wyczerpali limit. Jednak termin na zgłoszenie mija 31 stycznia 2026 roku, a spóźnienie oznacza utratę możliwości korzystania z ulgi przez cały rok. Sprawdź, kto może skorzystać z obniżonych składek, jakie formalności należy wypełnić i jakie są konsekwencje spóźnienia. Dowiedz się także, jakie limity przychodów obowiązują i jakie dokumenty należy złożyć, aby nie stracić możliwości płacenia niższych składek.

rozliczali się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT,

prowadzili inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej),

osoba, która wykonuje działalność gospodarczą dla byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli robi to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.