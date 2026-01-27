KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

Awaria KSeF lub brak internetu nie oznaczają konieczności wstrzymania sprzedaży. Dzięki trybom offline i offline24 przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury bez połączenia z systemem, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Jakie certyfikaty są niezbędne, jak poprawnie oznaczyć fakturę kodami QR i jakie terminy obowiązują przy przesyłaniu dokumentów do KSeF? Dowiedz się, jak zabezpieczyć firmę przed przerwami w fakturowaniu i jakie procedury stosować, aby uniknąć problemów z fiskusem.

Awaria a niedostępność – kluczowe różnice w terminach

Niedostępność systemu: dotyczy planowanych prac serwisowych, o których resort informuje wcześniej w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym trybie fakturę wystawioną offline należy przesłać do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu niedostępności.

dotyczy planowanych prac serwisowych, o których resort informuje wcześniej w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym trybie fakturę wystawioną offline należy przesłać do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu niedostępności. Awaria KSeF ogłoszona przez Ministerstwo Finansów: to sytuacja nagła, ogłaszana oficjalnym komunikatem. W przypadku awarii podatnik ma znacznie więcej czasu na dopełnienie formalności – faktury muszą trafić do systemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Tryb offline24: Rozwiązanie na brak internetu u podatnika

Certyfikat typu 2 – niezbędne narzędzie przygotowawcze

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur 1 lutego 2026 roku zmienia sposób dokumentowania obrotu, ale nie pozbawia podatników prawa do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreślają eksperci fillup k24, ustawodawca przewidział mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości sprzedaży nawet przy braku połączenia z siecią lub awarii systemu ministerialnego.Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24 zauważa, że procedury postępowania zależą od przyczyny i charakteru problemów technicznych po stronie Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorca musi rozróżniać dwa stany:– wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska.Osobną kategorią jest(np. w sytuacji zagrożenia infrastruktury kraju), ogłaszana w środkach masowego przekazu. W tym nadzwyczajnym przypadku faktury wystawione poza systemem nie podlegają obowiązkowi późniejszego przekazania do KSeF.Przedsiębiorcy nie muszą czekać na problemy po stronie ministerstwa, aby wystawiać dokumenty poza systemem. Pozwala na to– wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.Warunkiem korzystania z trybów offline (zarówno tych wymuszonych awarią, jak i dobrowolnego offline24) jest posiadanie. Jest to elektroniczny dokument wydawany przez Ministerstwo Finansów, który służy do uwierzytelnienia wystawcy.– dodaje ekspertka z fillup k24.