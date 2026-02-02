Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało usprawnić rozliczenia podatkowe i zwiększyć transparentność, ale wraz z automatyzacją obiegu dokumentów pojawiło się nowe zagrożenie: fałszywe faktury trafiające bezpośrednio na konta firm. Przedsiębiorcy, którzy nie są stroną rzeczywistych transakcji, mogą stać się ofiarami oszustw, płacąc za fikcyjne usługi lub towary. Jak rozpoznać scamową fakturę, jak ją zgłosić i jak chronić swoją firmę przed stratami finansowymi? Eksperci wyjaśniają, na co zwrócić uwagę i jak korzystać z nowych mechanizmów KSeF 2.0, które mają pomóc w walce z nadużyciami.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak rozpoznać scamową fakturę w KSeF i na co zwrócić uwagę, by nie paść ofiarą oszustwa - sygnały ostrzegawcze, takie jak brak kontaktu z wystawcą, błędy językowe czy krótki termin płatności.

Jak działa mechanizm zgłaszania fałszywych faktur w KSeF 2.0, kto może zgłosić nadużycie i jakie są ograniczenia tego narzędzia.

Dlaczego należytą staranność biznesową w weryfikacji faktur jest kluczowa - nawet najlepszy system nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku sprawdzania autentyczności dokumentów.

Jakie nowe funkcje KSeF 2.0 pomogą w walce z nadużyciami, w tym ukrywanie podejrzanych faktur i monitorowanie statusu zgłoszeń.

Co zrobić, jeśli otrzymasz błędną lub fikcyjną fakturę - jak postępować, by uniknąć skutków podatkowych i finansowych.

Próba oszustwa czy zwykła pomyłka?

Wystawienie scamowej faktury nie zawsze jest proste do wykrycia. Zazwyczaj może to być dokument od podmiotu, z którym nabywca nigdy nie współpracował lub fakturę za transakcję, która nigdy nie miała miejsca. Wśród sygnałów ostrzegawczych jest też brak możliwości kontaktu z wystawcą, błędy językowe czy bardzo krótki termin płatności, narzucony bez uzgodnień.



Utrudnieniem jest także to, że w celu wykrycia oszustwa nie można poprzestać wyłącznie na analizie pojedynczego symptomu – analiza powinna uwzględniać kilka przesłanek łącznie – mówi Joanna Łuksza, Kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

Mechanizm zgłaszania i jego ograniczenia

Jednak nawet najlepszy mechanizm zgłaszania nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku należytej staranności biznesowej. Administracja skarbowa może ustalić, że fakturę wystawił podmiot nieuprawniony, ale to firma nabywcy musi stale weryfikować, czy dokument pochodzi od prawdziwego kontrahenta. – ostrzega Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.

KSeF stanie się powszechnym narzędziem wystawiania i przyjmowania faktur ustrukturyzowanych w 2026 roku. Chociaż jego celem jest zwiększenie transparentności i zredukowanie stopnia występowania błędów ludzkich, automatyczne przypisywanie faktur do nabywców na podstawie numeru NIP stwarza pole do nadużyć, szczególnie, gdy dokument w ogóle nie powinien trafić do danej firmy.W praktyce przedsiębiorca nie ma możliwości odrzucenia faktury w KSeF, zanim zostanie ona przypisana do jego konta. Oznacza to, że zarówno faktura wystawiona omyłkowo, jak i dokument będący próbą nadużycia, pojawia się w systemie w taki sam sposób jak faktura za rzeczywistą usługę czy towar. Wśród dużej liczby dokumentów łatwo przeoczyć taką pozycję i dokonać płatności za transakcję, która nie miała miejsca. Warto jednak pamiętać, że– dopiero jej ujęcie w księgach i rozliczeniach może je wywołać.Intencja we wprowadzaniu błędnych danych do faktury lub ich brak to najważniejsze kryterium, które powinien umieć rozróżnić każdy przedsiębiorca., na przykład przez niepoprawnie wpisany numer NIP, to pomyłka formalna, którą sprzedawca powinien poprawić poprzez fakturę korygującą do zera, a następnie wystawienie nowego, poprawnego dokumentu. Natomiastwystawiana jest świadomie w celu wyłudzenia danych, pieniędzy lub nakłonienia odbiorcy do płatności na rachunek oszusta. W KSeF nie można stosować not korygujących, co dodatkowo komplikuje próbę naprawy błędów w formalnie wydrukowanym dokumencie.W KSeF 2.0 dostępna będzie funkcja zgłaszania nadużyć do Krajowej Administracji Skarbowej, ale będzie ona pełnić wyłącznie funkcję narzędzia technicznego i nie będzie służyła do rozwiązywania sporów handlowych. W praktyce będzie to mechanizm dostępny dla nabywców i innych podmiotów uprawnionych do dostępu do faktur – sprzedawca czy jego pełnomocnik nie mogą zgłosić nadużycia.Zgłoszenie sacamowej faktury w KSeFi odbywa się pojedynczo – nie da się zgłosić kilku faktur jednocześnie. Administracja skarbowa analizuje każde zgłoszenie, ale przedsiębiorca nie jest informowany o przebiegu tej weryfikacji ani o jej wyniku.W każdej chwili możliwe jest, również z uzasadnieniem (na przykład po stwierdzeniu, że była to jednak zwykła pomyłka). System pozwala też przedsiębiorcy naod momentu ich zainicjowania po ostatnią zmianę statusu.Funkcja zgłaszania sacamowych faktur ma zostać udostępniona po uruchomieniu wersji produkcyjnej KSeF 2.0 wraz z wersją KSeF 2.0, wraz z nią pojawią się także inne narzędzia, jak. Docelowo rozwiązania te mają zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych i ograniczyć skalę nadużyć, które wciąż stanowią poważne wyzwanie w cyfrowej rzeczywistości rozliczeń podatkowych.