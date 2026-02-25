Kiedy zakup nieruchomości w Hiszpanii może uczynić Cię rezydentem podatkowym i jakie podatki zapłacisz?

eGospodarka.pl
2026-02-25 14:08

Marzysz o domu w Hiszpanii? Uważaj - spędzanie tam zbyt wielu dni może uczynić Cię rezydentem podatkowym, co wiąże się z obowiązkiem rozliczania dochodów z całego świata. Jakie są kryteria rezydencji i jak zaplanować pobyt, aby uniknąć niechcianych zobowiązań podatkowych?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kiedy przebywanie w Hiszpanii przez 183 dni w roku czyni Cię rezydentem podatkowym i jakie są tego konsekwencje.
  • Jakie inne czynniki (np. działalność gospodarcza, życie rodzinne) mogą wpłynąć na uznanie Cię za rezydenta.
  • Co oznacza rezydencja podatkowa dla Twoich finansów, w tym opodatkowanie dochodów globalnych i podatek majątkowy.
  • Jak skorzystać z ulgi Beckhama i czy przysługuje ona każdemu, kto przeprowadza się do Hiszpanii.
  • Jak zaplanować pobyt, aby uniknąć nieświadomego uzyskania rezydencji podatkowej.

Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii, w których spędzają znaczną część roku. Sam zakup nie powoduje automatycznie hiszpańskiej rezydencji podatkowej. Jak długi pobyt może już oznaczać taką rezydencję i jakie konsekwencje finansowe się z tym wiążą?

Zgodnie z hiszpańskim prawem podatkowym, osoba, która przebywa na terytorium Hiszpanii przez więcej niż 183 dni w roku kalendarzowym staje się automatycznie rezydentem podatkowym. To nie jest decyzja – to fakt prawny, niezależnie od woli zainteresowanego.

– Co istotne, dni nie muszą być kolejne. Liczy się suma wszystkich pobytów w danym roku – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.

Inne przesłanki rezydencji


Sama liczba dni to jednak nie jedyne kryterium. Hiszpańskie organy podatkowe biorą pod uwagę również:
  • Działalność gospodarczą. Samo posiadanie spółki lub nieruchomości w Hiszpanii nie sprawia, że dana osoba staje się rezydentem. Rezydencja może jednak powstać, gdy główna działalność zawodowa lub zarządcza jest faktycznie wykonywana w Hiszpanii, a podatnik fizycznie tam pracuje;
  • Działalność życiową. Jeśli w Hiszpanii mieszka współmałżonek lub dzieci uczęszczają do hiszpańskiej szkoły, urząd skarbowy może uznać, że centrum życia podatnika znajduje się właśnie w Hiszpanii;
  • Faktyczną aktywność finansową. Otwarcie hiszpańskiego konta bankowego samo w sobie nie tworzy rezydencji, ale regularne transakcje, płatności kartą, codzienne wydatki są dowodem faktycznego pobytu.

– Hiszpańska Agencia Tributaria analizuje różne elementy, takie jak korzystanie z kart płatniczych czy dokumenty podróży, aby w sposób uporządkowany ustalić rezydencję podatkową – tłumaczy Joanna Ossowska-Rodziewicz z By-Bright.

Co zmienia status rezydenta?


Uzyskanie rezydencji podatkowej w Hiszpanii oznacza:
  • Opodatkowanie dochodów – nie tylko tych uzyskanych w Hiszpanii, ale ze wszystkich źródeł na świecie;
  • Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą, np. polskiego mieszkania. W praktyce podatek jest płacony w Polsce (jako kraj źródła), następnie w Hiszpanii jest wykazywany dochód, a polski podatek jest odliczany (crédito fiscal) i wpływa na stawkę progresji;
  • Podatek od pustostanów – osoby, które zdecydują się na rezydencję podatkową w Hiszpanii, powinny pamiętać, że system podatkowy obejmuje również majątek zagraniczny – w tym nieruchomości niewynajmowane. Dlatego przy przeprowadzce kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie struktury majątkowej.
  • Wealth tax (podatek majątkowy) – Hiszpania nakłada podatek od całości majątku rezydenta, w tym aktywów posiadanych za granicą, powyżej określonego progu. Progi i kwoty wolne od dochodu są zależne od wspólnoty autonomicznej.

– Osoby, które dopiero przeprowadzają się do Hiszpanii i nie były rezydentami przez ostatnie 10 lat, mogą skorzystać z tzw. ulgi Beckhama (régimen de impatriados). Pozwala ona przez określony czas płacić zryczałtowany podatek wyłącznie od dochodów uzyskanych w Hiszpanii, z wyłączeniem dochodów globalnych.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które mają umowę o pracę lub delegowanie. Nie stosuje się jej dla inwestorów prywatnych, ograniczona jest jej dostępność dla właścicieli firm – tłumaczy Robert Reiski, współwłaściciel agencji nieruchomości By-Bright.

Wielu Polaków kupuje nieruchomość w Hiszpanii z myślą o spędzaniu w niej czasu przez kilka miesięcy w roku. Oni nie staną się rezydentami. Inna sytuacja jest wtedy, gdy przyjeżdżają na dłużej, zapisują dzieci do szkoły, na co dzień korzystają z hiszpańskiego konta bankowego.

– I nagle, nie planując tego wcześniej, stają się rezydentem podatkowym ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dlatego już na etapie zakupu nieruchomości rozmawiamy z klientami o tym, żeby nie wpaść w pułapkę nieświadomej rezydencji. Kluczowym kryterium jest liczba dni pobytu – do 183 dni w roku. Dla tych, którzy traktują Hiszpanię jako drugi dom, wakacyjną bazę lub inwestycję, ten limit jest naturalny i łatwy do zachowania – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz.
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

rezydencja podatkowa, zmiana rezydencji podatkowej, podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczenia z urzędem skarbowym, pobyt za granicą, wyjazd za granicę, życie za granicą, nieruchomości w Hiszpanii, Hiszpania

