Faktura VAT w 2026: zasady wystawiania, KSeF, korekty, paragon z NIP, zaliczki i waluty obce. Kompletny przewodnik

Faktura VAT to podstawowy dokument sprzedaży w firmie. W 2026 roku kluczowe są aktualne zasady wystawiania faktur, w tym obowiązkowe zasady wystawiania faktur w KSeF, poprawne zasady wystawiania faktur korygujących, reguły dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także zasady wystawiania faktur do paragonów i w walucie obcej. W tym przewodniku Taxeo znajdziesz praktyczne podsumowanie: co musi zawierać faktura, kiedy ją wystawić, jak działa KSeF w 2026 r. oraz jak uniknąć błędów i sankcji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są obowiązkowe elementy faktury VAT i jakie dane muszą znaleźć się na dokumencie, aby był ważny.

Jakie są terminy wystawiania faktur w 2026 roku, w tym faktur zaliczkowych, końcowych i do paragonów z NIP.

Jak działa KSeF i jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną, aby spełniała wszystkie wymogi prawne.

Jak poprawnie korygować błędy na fakturach i kiedy wystawić fakturę korygującą lub notę korygującą.

Jak wystawiać faktury w walucie obcej i jak przeliczać kwoty VAT na złotówki zgodnie z przepisami.

Wprowadzenie: czym jest faktura VAT i dlaczego jest tak ważna?

Kto i kiedy ma obowiązek wystawić fakturę?

Obowiązkowo: sprzedaż opodatkowana na rzecz firm i osób prawnych, wybrane transakcje unijne, otrzymane zaliczki.

sprzedaż opodatkowana na rzecz firm i osób prawnych, wybrane transakcje unijne, otrzymane zaliczki. Na żądanie: sprzedaż dla konsumenta lub sprzedaż zwolniona – zgodnie z terminami na wystawienie faktury na żądanie.

sprzedaż dla konsumenta lub sprzedaż zwolniona – zgodnie z terminami na wystawienie faktury na żądanie. Możliwe: w procedurach OSS/IOSS – wystawienie faktury bywa fakultatywne, ale dozwolone.

Terminy wystawiania faktur – zasady 2026

Ogólnie: do 15. dnia miesiąca po dostawie/wykonaniu usługi.

do 15. dnia miesiąca po dostawie/wykonaniu usługi. Zaliczki: do 15. dnia miesiąca po otrzymaniu płatności.

do 15. dnia miesiąca po otrzymaniu płatności. Budowlanka: do 30 dni od wykonania usług.

do 30 dni od wykonania usług. Wydawnictwa/druk: wydłużone terminy (60/120/90 dni – zależnie od rodzaju czynności).

Co musi zawierać poprawna faktura VAT?

Podstawowe elementy: data wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy (nazwa/imiona i nazwiska, adresy, NIPy – gdy wymagane), data dostawy/wykonania (jeśli inna niż data wystawienia), nazwa/rodzaj towaru lub usługi, miara i ilość/zakres, cena jednostkowa netto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT, kwota należności ogółem.

data wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy (nazwa/imiona i nazwiska, adresy, NIPy – gdy wymagane), data dostawy/wykonania (jeśli inna niż data wystawienia), nazwa/rodzaj towaru lub usługi, miara i ilość/zakres, cena jednostkowa netto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT, kwota należności ogółem. Dodatkowe oznaczenia: np. „metoda kasowa”, „samofakturowanie”, „procedura marży”, „odwrotne obciążenie”, „mechanizm podzielonej płatności”.

np. „metoda kasowa”, „samofakturowanie”, „procedura marży”, „odwrotne obciążenie”, „mechanizm podzielonej płatności”. Zwolnienie z VAT: należy wskazać właściwą podstawę prawną zwolnienia.

KSeF w 2026 – zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Jak wystawić w KSeF: nadaj uprawnienia, przygotuj fakturę w programie zgodnym z KSeF, wyślij do systemu, odbierz numer i status.

nadaj uprawnienia, przygotuj fakturę w programie zgodnym z KSeF, wyślij do systemu, odbierz numer i status. Doręczanie: numer KSeF zastępuje tradycyjne wysyłki e-mailem; dla kontrahenta spoza KSeF – przekaż dane dostępu/QR lub czytelną reprezentację PDF.

numer KSeF zastępuje tradycyjne wysyłki e-mailem; dla kontrahenta spoza KSeF – przekaż dane dostępu/QR lub czytelną reprezentację PDF. Korekty w KSeF: wystawiasz fakturę korygującą w tej samej strukturze, wskazując dokument pierwotny i przyczynę.

wystawiasz fakturę korygującą w tej samej strukturze, wskazując dokument pierwotny i przyczynę. Awaria/tryb offline: system przewiduje rozwiązania awaryjne i późniejsze dosłanie faktur do KSeF.

Zasady wystawiania faktur do paragonów (paragon z NIP)

Podatnik VAT jako nabywca: wyłącznie paragon z NIP uprawnia do faktury i odliczenia.

wyłącznie paragon z NIP uprawnia do faktury i odliczenia. Konsument: faktura na żądanie – jeśli żądanie zgłoszone do końca miesiąca sprzedaży, wystaw do 15. dnia następnego miesiąca; jeśli później – w 15 dni od żądania.

faktura na żądanie – jeśli żądanie zgłoszone do końca miesiąca sprzedaży, wystaw do 15. dnia następnego miesiąca; jeśli później – w 15 dni od żądania. Uwaga na sankcje: faktura do paragonu bez NIP dla podatnika VAT może skutkować dotkliwymi karami.

Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych

Zaliczka: wystaw do 15. dnia miesiąca po otrzymaniu płatności (możliwe wcześniejsze wystawienie – z zachowaniem ogólnych limitów czasowych).

wystaw do 15. dnia miesiąca po otrzymaniu płatności (możliwe wcześniejsze wystawienie – z zachowaniem ogólnych limitów czasowych). Końcowa: uwzględnij numery wcześniejszych faktur zaliczkowych i skoryguj podstawę opodatkowania oraz VAT o już rozliczone zaliczki.

uwzględnij numery wcześniejszych faktur zaliczkowych i skoryguj podstawę opodatkowania oraz VAT o już rozliczone zaliczki. Brak końcowej: jeśli zaliczki pokryły 100% ceny, faktury końcowej zwykle nie wystawiasz.

Zasady wystawiania faktury korygującej i noty korygującej

Faktura korygująca: stosuj przy zmianie podstawy opodatkowania, kwoty VAT, zwrocie towaru, rabatach; wskaż dokładnie przyczynę.

stosuj przy zmianie podstawy opodatkowania, kwoty VAT, zwrocie towaru, rabatach; wskaż dokładnie przyczynę. Zbiorcza korekta: dla rabatów okresowych – możliwa jedna korekta do wielu dostaw dla tego samego odbiorcy.

dla rabatów okresowych – możliwa jedna korekta do wielu dostaw dla tego samego odbiorcy. Nota korygująca: nie służy do zmiany wartości, stawek VAT ani do podmiany nabywcy; koryguje drobne dane i wymaga akceptacji.

Zasady wystawiania faktur w walucie obcej

Waluta dokumentu: dowolna (np. EUR, USD), ale VAT – w złotych.

dowolna (np. EUR, USD), ale VAT – w złotych. Kurs: przelicz co do zasady wg kursu NBP z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy; alternatywnie – kurs ECB (konsekwentnie).

przelicz co do zasady wg kursu NBP z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy; alternatywnie – kurs ECB (konsekwentnie). Split payment a waluta: mechanizm podzielonej płatności odbywa się w PLN; bank może zastosować przewalutowanie.

Rodzaje faktur i szczególne oznaczenia

Faktura VAT marża: dla towarów używanych, dzieł sztuki, antyków – VAT liczony od marży, faktura nie wykazuje stawek ani kwoty VAT.

dla towarów używanych, dzieł sztuki, antyków – VAT liczony od marży, faktura nie wykazuje stawek ani kwoty VAT. Metoda kasowa: obowiązek podatkowy powstaje po otrzymaniu zapłaty – dodaj adnotację „metoda kasowa”.

obowiązek podatkowy powstaje po otrzymaniu zapłaty – dodaj adnotację „metoda kasowa”. Mechanizm podzielonej płatności (MPP): obowiązkowy przy wybranych towarach/usługach z załącznika oraz gdy faktura przekracza 15 000 zł – zamieść dopisek „mechanizm podzielonej płatności”.

obowiązkowy przy wybranych towarach/usługach z załącznika oraz gdy faktura przekracza 15 000 zł – zamieść dopisek „mechanizm podzielonej płatności”. Odwrotne obciążenie: gdy podatnikiem jest nabywca (np. część usług międzynarodowych) – dodaj adnotację „odwrotne obciążenie”.

gdy podatnikiem jest nabywca (np. część usług międzynarodowych) – dodaj adnotację „odwrotne obciążenie”. Faktura uproszczona: do 450 zł/100 euro – wymaga NIP nabywcy; nie zawiera części danych ilościowo-wartościowych.

do 450 zł/100 euro – wymaga NIP nabywcy; nie zawiera części danych ilościowo-wartościowych. Pro forma: może być wystawiona informacyjnie, ale nie jest fakturą – nie daje prawa do odliczenia VAT.

może być wystawiona informacyjnie, ale nie jest fakturą – nie daje prawa do odliczenia VAT. VAT RR: wystawiana przy zakupach od rolników ryczałtowych – rządzą się odrębnymi zasadami i wyjątkami.

Przechowywanie, wysyłka i język faktur

Elektronicznie lub papierowo: ważna jest dostępność, spójność i czytelność dokumentów.

ważna jest dostępność, spójność i czytelność dokumentów. Przesyłka e-mailem: wymaga akceptacji odbiorcy (poza KSeF, gdzie doręczenie odbywa się systemowo).

wymaga akceptacji odbiorcy (poza KSeF, gdzie doręczenie odbywa się systemowo). Numeracja: prowadź spójne serie i unikalne numery, aby każdą fakturę można było jednoznacznie zidentyfikować.

Jak wystawić fakturę VAT krok po kroku (checklista)

Zbierz dane: pełna nazwa i adres stron, NIPy (w tym NIP UE, gdy dotyczy), warunki płatności i dostawy. Opisz świadczenie: nazwa/usługa, ilość/zakres, ceny jednostkowe, rabaty, ewentualne kody/kategorie potrzebne dla branży. Ustal stawki VAT: 0%, 5%, 8% lub 23% – zgodnie z przepisami i miejscem opodatkowania. Sprawdź MPP: jeśli próg 15 000 zł i pozycje z załącznika – dodaj „mechanizm podzielonej płatności”. Wybierz walutę: pamiętaj o przeliczeniu VAT na PLN i wskazaniu kursu. Terminy: upewnij się, że mieścisz się w terminach (zwłaszcza przy zaliczkach i fakturach „na żądanie”). KSeF: wyślij dokument do systemu, odbierz numer i status; udostępnij kontrahentowi czytelną wizualizację. Archiwizuj: zachowaj porządek i dostępność dokumentów na wypadek kontroli lub reklamacji.

Najczęstsze błędy przy wystawianiu faktur i jak ich uniknąć

Brak obowiązkowych danych (np. NIP, stawka VAT, miara i ilość) – korzystaj z szablonów i walidacji.

(np. NIP, stawka VAT, miara i ilość) – korzystaj z szablonów i walidacji. Błędne stawki VAT – weryfikuj klasyfikację towaru/usługi i miejsce opodatkowania.

– weryfikuj klasyfikację towaru/usługi i miejsce opodatkowania. Faktura do paragonu bez NIP (dla podatnika VAT) – stosuj twarde reguły w kasach i systemach POS.

(dla podatnika VAT) – stosuj twarde reguły w kasach i systemach POS. Nieprawidłowe kursy walut – zdefiniuj w systemie automatyczny wybór kursu NBP/ECB z odpowiedniej daty.

– zdefiniuj w systemie automatyczny wybór kursu NBP/ECB z odpowiedniej daty. Brak adnotacji MPP – stwórz alerty dla progu 15 000 zł i listy towarów/usług objętych obowiązkiem.

Przykładowa struktura poprawnej faktury VAT

Góra dokumentu: data wystawienia, numer faktury, termin płatności, forma płatności.

data wystawienia, numer faktury, termin płatności, forma płatności. Dane stron: sprzedawca (nazwa, adres, NIP), nabywca (nazwa, adres, NIP), ewentualnie NIP UE.

sprzedawca (nazwa, adres, NIP), nabywca (nazwa, adres, NIP), ewentualnie NIP UE. Pozycje: nazwa towaru/usługi, ilość/zakres, jednostka miary, cena netto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT.

nazwa towaru/usługi, ilość/zakres, jednostka miary, cena netto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT. Podsumowanie: suma netto z podziałem na stawki, suma VAT, kwota do zapłaty.

suma netto z podziałem na stawki, suma VAT, kwota do zapłaty. Adnotacje: „mechanizm podzielonej płatności”, „metoda kasowa”, „procedura marży”, „odwrotne obciążenie”, podstawa zwolnienia – gdy dotyczy.

„mechanizm podzielonej płatności”, „metoda kasowa”, „procedura marży”, „odwrotne obciążenie”, podstawa zwolnienia – gdy dotyczy. Kurs waluty: przy walucie obcej – kurs i sposób przeliczenia VAT na PLN.

FAQ: krótkie odpowiedzi na częste pytania

Czy muszę pisać „Faktura VAT” w tytule? Nie, nie jest to wymagane.

Nie, nie jest to wymagane. Czy fakturę mogę wysłać e-mailem? Tak — pod warunkiem uzyskania zgody odbiorcy na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku faktur wystawianych w KSeF doręczenie odbywa się za pośrednictwem systemu, a momentem skutecznego doręczenia jest nadanie fakturze numeru KSeF. W takiej sytuacji nie ma obowiązku dodatkowego przesyłania jej e-mailem (chyba że informacyjnie).

Tak — pod warunkiem uzyskania zgody odbiorcy na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku faktur wystawianych w KSeF doręczenie odbywa się za pośrednictwem systemu, a momentem skutecznego doręczenia jest nadanie fakturze numeru KSeF. W takiej sytuacji nie ma obowiązku dodatkowego przesyłania jej e-mailem (chyba że informacyjnie). Co z duplikatem faktury? W przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej poza KSeF należy wystawić jej duplikat. Natomiast w odniesieniu do faktur wystawionych w KSeF nie wystawia się duplikatu — dokument należy ponownie pobrać bezpośrednio z systemu KSeF.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej poza KSeF należy wystawić jej duplikat. Natomiast w odniesieniu do faktur wystawionych w KSeF nie wystawia się duplikatu — dokument należy ponownie pobrać bezpośrednio z systemu KSeF. Jak zaokrąglać kwoty? Do pełnych groszy: poniżej 0,5 grosza – w dół, 0,5 i wyżej – w górę.

Podsumowanie i następne kroki

