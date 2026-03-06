eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkoweZnikające i odrzucone faktury w KSeF - bałagan po pierwszym miesiącu działania

Znikające i odrzucone faktury w KSeF - bałagan po pierwszym miesiącu działania

2026-03-06 11:50

Znikające i odrzucone faktury w KSeF - bałagan po pierwszym miesiącu działania

Znikające i odrzucone faktury w KSeF - bałagan po pierwszym miesiącu działania © wygenerowane przez AI

Pierwszy miesiąc działania KSeF pokazał, że system nie jest wolny od usterek - faktury, które powinny być widoczne u odbiorców, często nie docierają lub są błędnie przypisane do niewłaściwych modułów. To oznacza, że księgowi muszą ręcznie weryfikować obieg dokumentów, co generuje dodatkową pracę i ryzyko błędów. Jakie są główne przyczyny tych problemów i jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby zapewnić płynność rozliczeń? Eksperci radzą monitorować statusy faktur, archiwizować UPO i uzgadniać z kontrahentami procedury potwierdzania odbioru.

Przeczytaj także: KSeF 2026: czy system jest gotowy? 13 kluczowych wątpliwości przedsiębiorców

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego niektóre faktury w KSeF są odrzucane lub niewidoczne u odbiorców, mimo otrzymania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
  • Jakie przyczyny problemów wskazuje Ministerstwo Finansów i jakie rozwiązania doraźne są rekomendowane.
  • Jakie działania powinny podjąć przedsiębiorcy, aby monitorować statusy faktur i unikać blokady rozliczeń VAT.
  • Dlaczego kontrola obiegu e-faktur i archiwizacja UPO są kluczowe w obecnej sytuacji.
  • Jak uzgadniać z kontrahentami procedury potwierdzania widoczności faktur, aby zapewnić płynność rozliczeń.

Krajowy System e‑Faktur (KSeF) działa już ponad miesiąc. Po awariach Profilu Zaufanego oraz początkowych trudnościach związanych z wdrożeniem i adaptacją do nowych procesów część firm zwraca uwagę na problemy z widocznością e‑faktur w KSeF i przyjmowaniem ich przez odbiorców. Księgowi częściej niż zakładano weryfikują obieg faktur ręcznie, aby upewnić się, że dokumenty są dostępne po stronie odbiorcy.

Pierwsze doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że obsługa e‑faktur w KSeF wiąże się z większą liczbą komunikatów i dokumentów operacyjnych niż w dotychczasowych rozwiązaniach. Przy braku powiadomień i narzędzi ułatwiających automatyczne pobieranie danych, firmy wdrażają dodatkowe procedury kontrolne.

Faktura niewidoczna u odbiorcy


– Przedsiębiorcy wskazują, że część faktur jest odrzucana przez KSeF mimo prawidłowego wysłania, a na tym etapie Ministerstwo Finansów nie przedstawia jednoznacznych przyczyn takich odrzuceń – mówi Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

Zgłaszane są również przypadki, w których faktura otrzymuje numer KSeF i status „przyjęta”, natomiast odbiorca nie widzi jej w swoim systemie księgowym ani w panelu KSeF. Dla przedsiębiorców jest to istotne, ponieważ utrudnia potwierdzenie, że dokument jest dostępny po stronie kontrahenta – nawet jeśli wystawca dysponuje Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru potwierdzającym prawidłowe złożenie faktury w KSeF.

– Faktury nie trafiają więc do KSeF w prawidłowy sposób, a jeśli zostaną zapisane w systemie, to zdarza się, że pojawiają się w nieodpowiednim module. W efekcie kontrahent nie otrzymuje niezbędnych dokumentów i nie może odliczyć VAT. Wobec tych problemów część przedsiębiorstw, zwłaszcza przy dużej skali fakturowania, musi częściej monitorować statusy dokumentów i porównywać dane pomiędzy systemami firmowymi a KSeF – komentuje Joanna Łuksza.

Stanowisko MF i rekomendowane działania


Ministerstwo Finansów wskazuje, że faktury, które otrzymały numer KSeF, są zapisane w systemie i nie są z niego usuwane. Jednocześnie jako potencjalne źródła trudności wymienia m.in. kwestie integracyjne oraz zgodność z wymaganiami formatów XML.

Jako rozwiązanie doraźne rekomendowana jest ponowna wysyłka faktur, co w wielu przypadkach ma skutkować ich widocznością po stronie odbiorcy. Przy większej skali odrzuceń MF rekomenduje też wdrożenie narzędzi wspierających kontrolę poprawności plików XML w systemach fakturujących. Równolegle prowadzone mają być prace nad dokładnym zdiagnozowaniem przyczyny i wprowadzeniem usprawnień.

– W obecnej sytuacji przedsiębiorcy powinni wzmocnić kontrolę obiegu e-faktur: na bieżąco monitorować statusy w KSeF, archiwizować UPO oraz szybko reagować na odrzucenia, ponawiając wysyłkę dokumentu. Dobrym krokiem jest też uzgodnienie z kontrahentami prostej procedury potwierdzania, czy faktura jest widoczna po ich stronie. Do czasu pełnego ustabilizowania działania systemu kluczowe jest dokumentowanie każdego kroku i szybkie wyjaśnianie rozbieżności, aby nie blokować rozliczeń i prawa do odliczenia VAT – ekspertka IFIRMA.PL.
Przeczytaj także: KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu? KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: KSeF, Krajowy System e-Faktur, elektroniczne faktury, e-faktury, e-faktura, system podatkowy, zasady wystawiania faktur, rok 2026

Przeczytaj także

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać?

Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać?

Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki

Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-37: Rozliczenie ulgi na dzieci gdy brakuje podatku

Poradnik PIT-37: Rozliczenie ulgi na dzieci gdy brakuje podatku

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Najnowsze w serwisie

Czekając na NFP w czasie podwyższonej zmienności

Czekając na NFP w czasie podwyższonej zmienności

Badania internetu Gemius/PBI II 2026

Badania internetu Gemius/PBI II 2026

Ceny ropy rosną, firmy liczą koszty. Czy konflikt na Bliskim Wschodzie uderzy w rynek pracy w Polsce?

Ceny ropy rosną, firmy liczą koszty. Czy konflikt na Bliskim Wschodzie uderzy w rynek pracy w Polsce?

Luka płacowa w Polsce. Nowy raport pokazuje skalę nierówności w wynagrodzeniach

Luka płacowa w Polsce. Nowy raport pokazuje skalę nierówności w wynagrodzeniach

Świadome zarządzanie ryzykiem ratuje życie i biznes. Czego mogą nauczyć nas Wall Street i ośmiotysięczniki?

Świadome zarządzanie ryzykiem ratuje życie i biznes. Czego mogą nauczyć nas Wall Street i ośmiotysięczniki?

Ropa, inflacja i jen

Ropa, inflacja i jen

Bezdomność zwierząt w Polsce, czyli jak wydać 335 mln zł i nie pomóc

Bezdomność zwierząt w Polsce, czyli jak wydać 335 mln zł i nie pomóc

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: