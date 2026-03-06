Znikające i odrzucone faktury w KSeF - bałagan po pierwszym miesiącu działania

Pierwszy miesiąc działania KSeF pokazał, że system nie jest wolny od usterek - faktury, które powinny być widoczne u odbiorców, często nie docierają lub są błędnie przypisane do niewłaściwych modułów. To oznacza, że księgowi muszą ręcznie weryfikować obieg dokumentów, co generuje dodatkową pracę i ryzyko błędów. Jakie są główne przyczyny tych problemów i jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby zapewnić płynność rozliczeń? Eksperci radzą monitorować statusy faktur, archiwizować UPO i uzgadniać z kontrahentami procedury potwierdzania odbioru.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego niektóre faktury w KSeF są odrzucane lub niewidoczne u odbiorców, mimo otrzymania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Jakie przyczyny problemów wskazuje Ministerstwo Finansów i jakie rozwiązania doraźne są rekomendowane.

Jakie działania powinny podjąć przedsiębiorcy, aby monitorować statusy faktur i unikać blokady rozliczeń VAT.

Dlaczego kontrola obiegu e-faktur i archiwizacja UPO są kluczowe w obecnej sytuacji.

Jak uzgadniać z kontrahentami procedury potwierdzania widoczności faktur, aby zapewnić płynność rozliczeń.

Faktura niewidoczna u odbiorcy

Stanowisko MF i rekomendowane działania

Krajowy System e‑Faktur (KSeF) działa już ponad miesiąc. Po awariach Profilu Zaufanego oraz początkowych trudnościach związanych z wdrożeniem i adaptacją do nowych procesów część firm zwraca uwagę na problemy z widocznością e‑faktur w KSeF i przyjmowaniem ich przez odbiorców. Księgowi częściej niż zakładano weryfikują obieg faktur ręcznie, aby upewnić się, że dokumenty są dostępne po stronie odbiorcy.Pierwsze doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że obsługa e‑faktur w KSeF wiąże się z większą liczbą komunikatów i dokumentów operacyjnych niż w dotychczasowych rozwiązaniach. Przy braku powiadomień i narzędzi ułatwiających automatyczne pobieranie danych, firmy wdrażają dodatkowe procedury kontrolne.– mówi Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.Zgłaszane są również przypadki, w których faktura otrzymuje numer KSeF i status „przyjęta”, natomiast odbiorca nie widzi jej w swoim systemie księgowym ani w panelu KSeF. Dla przedsiębiorców jest to istotne, ponieważ utrudnia potwierdzenie, że dokument jest dostępny po stronie kontrahenta – nawet jeśli wystawca dysponuje Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru potwierdzającym prawidłowe złożenie faktury w KSeF.– komentuje Joanna Łuksza.Ministerstwo Finansów wskazuje, że faktury, które otrzymały numer KSeF, są zapisane w systemie i nie są z niego usuwane. Jednocześnie jako potencjalne źródła trudności wymienia m.in. kwestie integracyjne oraz zgodność z wymaganiami formatów XML.Jako rozwiązanie doraźne rekomendowana jest ponowna wysyłka faktur, co w wielu przypadkach ma skutkować ich widocznością po stronie odbiorcy. Przy większej skali odrzuceń MF rekomenduje też wdrożenie narzędzi wspierających kontrolę poprawności plików XML w systemach fakturujących. Równolegle prowadzone mają być prace nad dokładnym zdiagnozowaniem przyczyny i wprowadzeniem usprawnień.– ekspertka IFIRMA.PL.