Fiskus skontroluje wracających z Dubaju? Kryzys na Bliskim Wschodzie ujawnia, jak faktycznie działa rezydencja podatkowa

Konflikt w Iranie wywołał nie tylko napięcia geopolityczne, ale również nieoczekiwane skutki dla wielu Polaków mieszkających w Dubaju. Część osób, które jeszcze niedawno przekonywały w mediach społecznościowych, że ich „centrum życia” znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dziś oczekuje od Polski wsparcia i ewakuacji. Ta sytuacja staje się jednocześnie praktyczną lekcją prawa podatkowego - pokazującą, że o rezydencji podatkowej nie decyduje adres w egzotycznej free zonie ani deklaracje w internecie, lecz faktyczne centrum życia podatnika.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego rezydencja podatkowa w Dubaju nie zależy tylko od adresu w free zonie, lecz od faktycznego centrum życia.

Jak kryzys geopolityczny ujawnia słabości „emigracji podatkowej” i dlaczego powrót do Polski może wiązać się z kontrolą skarbową.

Dlaczego ZEA nie wystawiają certyfikatów rezydencji podatkowej Polakom i jakie konsekwencje to niesie.

Jakie ryzyka podatkowe wiążą się z przenoszeniem rezydencji do Dubaju i dlaczego decyzja ta powinna być przemyślana.

Jakie aspekty – takie jak exit tax czy reguły CFC – są pomijane w marketingowych obietnicach o „raju podatkowym”.

Dubaj jako „raj podatkowy”? Fiskus patrzy na coś zupełnie innego

Kryzys geopolityczny jako test dla „emigracji podatkowej”

Dubaj jako sposób na podatki - ryzykowna strategia

Rezydencja podatkowa to nie deklaracja - to rzeczywistość

W ostatnich latach Zjednoczone Emiraty Arabskie były często przedstawiane jako atrakcyjna alternatywa podatkowa dla przedsiębiorców, inwestorów czy twórców internetowych. Brak podatku dochodowego od osób fizycznych sprawił, że wielu Polaków rozważało przeniesienie tam swojej rezydencji podatkowej.Jak podkreśla jednak Tomasz Prokurat, radca prawny, doradca podatkowy i partner w Kancelarii Litigato, rzeczywistość podatkowa jest znacznie bardziej złożona.- wyjaśnia ekspert.Jeżeli większość tych elementów nadal znajduje się w Polsce, sam pobyt – nawet długotrwały – w Dubaju może nie wystarczyć, aby skutecznie zmienić rezydencję podatkową.Obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie ujawnia dodatkowy aspekt tej kwestii. Część osób, które deklarowały przeniesienie życia do ZEA, dziś oczekuje od polskich władz wsparcia i pomocy w powrocie do kraju.Zdaniem Tomasza Prokurata taka sytuacja może stać się dla administracji skarbowej sygnałem do zadania bardziej szczegółowych pytań.– zaznacza Tomasz Prokurat.Dodatkowym problemem dla wielu osób może być brak formalnego potwierdzenia rezydencji podatkowej w Emiratach.- wskazuje ekspert.W praktyce oznacza to, że w przypadku sporu z polskim fiskusem trudno będzie podatnikowi, który chociażby część swojej życiowej aktywności nadal wykazuje w Polsce, wykazać, że faktycznie przeniósł swoje centrum życia za granicę.Według Tomasza Prokurata zainteresowanie przenoszeniem rezydencji podatkowej do ZEA często wynika z chęci uniknięcia podatku od zysków kapitałowych lub dochodów z działalności, którą można prowadzić z dowolnego miejsca na świecie, gdzie ZEA oferują preferencje podatkowe dla obcokrajowców. Ekspert podkreśla jednak, że taka decyzja powinna być podejmowana z dużą ostrożnością, ponieważ najczęściej wiąże się z wysokim ryzykiem podatkowym.- zauważa ekspert.Historia powrotów z Dubaju pokazuje, że rezydencja podatkowa nie jest formalnością, którą można zmienić jednym dokumentem czy wpisem w rejestrze spółek. To przede wszystkim kwestia faktycznego miejsca życia – relacji rodzinnych, aktywności zawodowej i codziennych powiązań z danym państwem. Wezwanie z urzędu skarbowego po powrocie z Dubaju to coś, czego wielu podatników nigdy nie brało pod uwagę, a to tylko jeden z aspektów (udanej lub nie) zmiany rezydencji podatkowej. Materiały markertingowe w social media zachwalające Dubaj zwykle milczą na temat exit tax czy regul CFC, a to równie ważne aspekty planowania podatkowego.Właśnie dlatego, jak podkreślają eksperci, decyzje o zmianie rezydencji podatkowej powinny być podejmowane po dokładnej analizie prawnej i podatkowej, a nie wyłącznie na podstawie obietnic szybkich oszczędności podatkowych.