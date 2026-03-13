eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkoweCzy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii?

Czy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii?

2026-03-13 12:19

Czy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii?

Czy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii? © wygenerowane przez AI

Awaria Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołała niepokój wśród przedsiębiorców i księgowych, ale nie oznacza wycieku danych. Ekspertka podkreśla, że awaria systemu a naruszenie ochrony danych to dwie różne kwestie. Jakie procedury powinny wprowadzić firmy, aby minimalizować ryzyko operacyjne i zabezpieczyć dane w przypadku kolejnych zakłóceń?

Przeczytaj także: Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego awaria KSeF nie oznacza wycieku danych i jakie są różnice między tymi zjawiskami.
  • Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych nadal spoczywają na przedsiębiorcach, mimo centralizacji fakturowania.
  • Jakie procedury awaryjne powinny wprowadzić firmy, aby minimalizować ryzyko operacyjne w przypadku zakłóceń.

– Każda niedostępność systemu centralnego budzi naturalne emocje, bo dotyczy bieżącego funkcjonowania firm. Warto jednak oddzielić kwestie techniczne od zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji – podkreśla Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka i specjalistka ds. ochrony danych osobowych z Kancelarii Bezpieczeństwa.

Awaria a bezpieczeństwo danych – dwie różne kwestie


Ekspertka zwraca uwagę, że czasowa niedostępność systemu nie jest równoznaczna z wyciekiem danych czy naruszeniem poufności faktur. Awaria systemu KSeF oznacza brak dostępu do usługi, natomiast naruszenie ochrony danych to sytuacja, w której dochodzi do nieuprawnionego ujawnienia, utraty lub modyfikacji informacji. To dwa odrębne zjawiska, których nie należy utożsamiać – wyjaśnia.

W przypadku systemów takich jak KSeF kluczowe znaczenie mają procedury ciągłości działania, redundancja infrastruktury oraz mechanizmy zabezpieczeń kryptograficznych. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest jednak praktyczne pytanie: jak minimalizować ryzyko operacyjne po swojej stronie?

Dane z faktur w KSeF – kto i w jakim zakresie odpowiada?


W modelu KSeF administratorem danych pozostaje podatnik wystawiający fakturę, natomiast rolę odrębną – wynikającą z przepisów prawa podatkowego – pełni organ publiczny utrzymujący system. – Przedsiębiorcy często zakładają, że skoro faktura trafia do systemu centralnego, to odpowiedzialność za dane „przechodzi” na państwo. To uproszczenie. Podatnik nadal odpowiada za prawidłowość danych, zakres ich przetwarzania oraz bezpieczeństwo w swoich systemach księgowych – wskazuje ekspertka.

Oznacza to konieczność weryfikacji uprawnień dostępowych do KSeF, sposobu autoryzacji użytkowników, a także zabezpieczeń integracji między oprogramowaniem finansowo-księgowym a KSeF.

Wnioski po pierwszych zakłóceniach


Z perspektywy firm kluczowe są trzy obszary:
  • Procedury awaryjne – jasne instrukcje postępowania w razie niedostępności systemu.
  • Komunikacja z kontrahentami – ustalenie zasad potwierdzania wystawienia i otrzymania faktury w sytuacji technicznej przerwy.
  • Bezpieczeństwo integracji IT – regularne testy oraz audyty bezpieczeństwa połączeń z systemem centralnym.

– Awaria pokazała, że organizacje powinny traktować KSeF nie tylko jako obowiązek podatkowy, lecz także jako element swojej infrastruktury krytycznej. To wymaga podejścia systemowego, a nie wyłącznie księgowego – zaznacza Karolina Praszek-Gołębiewska.

Dezinformacja i odpowiedzialność komunikacyjna


W przestrzeni medialnej pojawiły się również sugestie dotyczące rzekomych wycieków czy „braku kontroli nad danymi”. – W sytuacjach kryzysowych bardzo łatwo o nadinterpretacje. Ochrona danych osobowych opiera się na konkretnych przesłankach prawnych i faktach technicznych, a nie na domysłach. Dlatego tak istotna jest rzetelna komunikacja ze strony instytucji publicznych oraz spokojna analiza po stronie biznesu – podkreśla ekspertka.

Jej zdaniem obecna sytuacja powinna stać się impulsem do przeglądu wewnętrznych polityk bezpieczeństwa informacji, w tym analizy ryzyka, aktualizacji upoważnień oraz szkoleń pracowników.

KSeF jako projekt długofalowy


Mimo przejściowych trudności KSeF pozostaje jednym z kluczowych projektów cyfryzacyjnych administracji podatkowej. Centralizacja fakturowania oznacza większą transparentność obrotu gospodarczego, ale też nowe obowiązki w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

– Każdy system tej skali będzie podlegał testom – zarówno technologicznym, jak i organizacyjnym. Najważniejsze, by wyciągać wnioski i wzmacniać odporność – zarówno po stronie państwa, jak i przedsiębiorców. Bezpieczeństwo danych to proces, a nie jednorazowe wdrożenie – podsumowuje Karolina Praszek-Gołębiewska.
Przeczytaj także: Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać? Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: KSeF, Krajowy System e-Faktur, system podatkowy, automatyzacja procesów księgowych, e-faktura, elektroniczne faktury, e-faktury, uwierzytelnianie, certyfikat KSeF, rok 2026

Przeczytaj także

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?

KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Najnowsze w serwisie

USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy

USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł do 2028 r. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video

Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł do 2028 r. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Nowe przepisy o ochronie ludności. Miasta będą budować schrony

Nowe przepisy o ochronie ludności. Miasta będą budować schrony

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: