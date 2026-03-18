Podatek od zysków kapitałowych w PIT-38 za 2025 r. Jak rozliczyć zyski i straty z inwestycji? Praktyczny przewodnik

2026-03-18 13:05

Od 2024 roku inwestorzy samodzielnie rozliczają podatek od zysków kapitałowych - fundusze inwestycyjne nie pobierają już automatycznie podatku Belki. To oznacza, że osoby, które inwestowały w fundusze, akcje, ETF-y czy kryptowaluty, muszą złożyć PIT-38 do 30 kwietnia 2026 roku. Co ważne, obowiązek ten dotyczy nawet tych, którzy odnotowali stratę. Nowa zasada niesie istotną korzyść - daje możliwość kompensacji strat i zysków między różnymi instrumentami finansowymi, co może obniżyć podatek. Jak przygotować się do rozliczenia i na co zwrócić szczególną uwagę?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego od 2024 roku inwestorzy muszą samodzielnie rozliczać podatek od zysków kapitałowych i jakie zmiany wprowadzono w podatku Belki.
  • Jak krok po kroku wypełnić deklarację PIT-38 i jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia.
  • Jak skorzystać z kompensacji strat i zysków między różnymi instrumentami finansowymi, aby obniżyć podatek.
  • Jakie błędy najczęściej popełniają inwestorzy przy rozliczaniu podatku inwestycyjnego i jak ich uniknąć.
  • Co to są Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) i jakie zmiany w podatku Belki są planowane na przyszłość.
  • Jakie narzędzia, takie jak Twój e-PIT, mogą ułatwić rozliczenie i gdzie znaleźć pomoc w przypadku wątpliwości.

Nowe zasady – co się zmieniło?


Od 1 stycznia 2024 roku fundusze inwestycyjne nie pełnią już roli płatnika tzw. podatku Belki. Wcześniej towarzystwa funduszy inwestycyjnych automatycznie potrącały 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych przy każdej wypłacie czy konwersji jednostek. Teraz inwestorzy otrzymują pełną kwotę brutto i sami odpowiadają za rozliczenie z fiskusem.
Zmiana niesie jednak istotną korzyść: możliwość kompensacji zysków i strat między różnymi instrumentami finansowymi. Jeśli jedna inwestycja przyniosła zysk, a inna stratę, można je wzajemnie rozliczyć w jednej deklaracji PIT-38. Dotyczy to nie tylko funduszy inwestycyjnych, ale także akcji, ETF-ów czy obligacji. Stratę nierozliczoną w danym roku można odliczać przez kolejnych pięć lat do 50 proc. jej wartości rocznie – wyjaśnia Małgorzata Gliwińska, fundatorka fundacji finmarie, wspierającej kobiety w budowaniu niezależności finansowej.

Kogo dotyczy obowiązek rozliczenia?


PIT-38 musi złożyć każda osoba, która w 2025 roku uzyskała przychody lub poniosła koszty z tytułu inwestycji kapitałowych, niezależnie od tego, czy transakcja zakończyła się zyskiem, czy stratą. Stawka podatku wynosi 19 proc. i jest naliczana wyłącznie od wypracowanego dochodu, nie od całego zainwestowanego kapitału. Opodatkowaniu podlegają m.in. zyski ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych, akcji, ETF-ów, obligacji, instrumentów pochodnych oraz kryptowalut.

Według danych 57 proc. Polaków miało do czynienia z produktami inwestycyjnymi w porównaniu do 35% Polek. Jednocześnie aż 44 proc. ogółu badanych deklaruje zainteresowanie inwestowaniem, ale brak wystarczającej wiedzy, by zacząć. Wśród kobiet ten problem jest szczególnie widoczny.

Jak podkreśla Małgorzata Gliwińska, sam proces jest obecnie w dużej mierze zautomatyzowany:
Kluczowe jest to, by nie odkładać rozliczenia na ostatnią chwilę i zweryfikować, czy wszystkie dokumenty PIT-8C się zgadzają. Zrozumienie mechanizmu kompensacji strat i zysków może z kolei realnie obniżyć podatek do zapłaty, a to już konkretna wartość dla każdego inwestora.

Rozliczenie krok po kroku


Podstawą rozliczenia jest formularz PIT-8C, który towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie mają obowiązek dostarczyć inwestorom do końca lutego. Dokument zawiera informacje o przychodach i kosztach uzyskania przychodów z poszczególnych transakcji. Na podstawie tych danych należy wypełnić deklarację PIT-38.

Najszybszą drogą na złożenie rozliczenia PIT-38 jest usługa Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl, gdzie zeznanie jest wstępnie wypełnione na podstawie danych przesłanych do urzędu skarbowego. Warto jednak zweryfikować, czy wszystkie formularze PIT-8C – od każdego TFI i domu maklerskiego – zostały uwzględnione.

Jeśli inwestor korzystał z więcej niż jednej instytucji, musi zsumować dane ze wszystkich dokumentów. Osoby inwestujące za granicą powinny dodatkowo dołączyć załącznik PIT/ZG.

Termin złożenia PIT-38 i zapłaty ewentualnego podatku upływa 30 kwietnia 2026 roku.

Do typowych pomyłek należą: brak złożenia deklaracji mimo poniesionej straty, pominięcie jednego z formularzy PIT-8C od różnych instytucji finansowych oraz przekonanie, że zyski niezrealizowane (pozostające na rachunku maklerskim) podlegają opodatkowaniu.

Warto pamiętać, że przeniesienie środków między funduszami z różnych TFI jest traktowane jak sprzedaż jednostek, a więc powoduje powstanie zysku lub straty do wykazania w PIT-38; neutralne podatkowo są tylko zamiany w obrębie tego samego TFI.

Co dalej z podatkiem Belki?


W grudniu 2025 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), które mają umożliwić inwestowanie do 100 tys. zł rocznie bez podatku od zysków kapitałowych. Nowe przepisy mogą wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Całkowita likwidacja podatku Belki nie jest jednak planowana, a rząd stawia na stopniowe ograniczanie obciążeń. Niezależnie od kształtu przyszłych regulacji, tegoroczne rozliczenie za 2025 rok odbywa się jeszcze na dotychczasowych zasadach. Zmiany w sposobie rozliczania podatku od zysków kapitałowych mogą wydawać się wymagające, ale dla wielu inwestorów są także szansą na lepsze zarządzanie portfelem i świadome podejmowanie decyzji finansowych. Nowe zasady pozwalają łączyć wyniki z różnych instrumentów, a tym samym realnie wpływać na wysokość podatku. Jak podkreśla Małgorzata Gliwińska z fundacji finmarie, kluczem jest nie odkładać formalności na ostatnią chwilę, dobrze zrozumieć mechanizm rozliczeń i korzystać z dostępnych narzędzi.
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

