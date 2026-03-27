Jak przygotować firmę do KSeF? 5 niezbędnych działań przed 1 kwietnia 2026
2026-03-27 12:53
Faktura ustrukturyzowana staje się standardem
Krajowy System e-Faktur stał się obowiązkowy 1 lutego 2026 roku dla największych podatników (obrót powyżej 200 mln zł).
– Już 1 kwietnia 2026 roku do systemu muszą dołączyć pozostali przedsiębiorcy. KSeF obejmie docelowo wszystkie transakcje w relacjach B2B. Najmniejsi podatnicy, których miesięczna wartość sprzedaży nie przekracza 10 tys. zł, mogą korzystać z odroczenia obowiązku do 2027 roku. Poza systemem pozostają jedynie faktury wystawiane konsumentom (B2C) – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.
Cyfrowy przełom: Co realnie zmienia KSeF?
Wdrożenie KSeF to nie tylko zmiana formatu pliku, ale głęboka ingerencja w procesy sprzedażowe i zakupowe. Kluczową zmianą jest uznanie daty wprowadzenia dokumentu do systemu za oficjalną datę wystawienia faktury. Rozwiązanie to definitywnie ukróci proceder antydatowania faktur.
– Co istotne, fakturę wystawioną poprawnie w KSeF nasz odbiorca zobaczy niemal natychmiast. Nie musimy jej już dodatkowo wysyłać w żadnej innej formie, ponieważ dokument wprowadzony do systemu uznaje się za doręczony nabywcy. Warto jednak dokładnie zweryfikować dane przed wysyłką – faktury w KSeF nie można usunąć, a ewentualne zmiany wymagają wystawienia korekty – podkreśla Piątkowska.
Nowy model współpracy z księgowością
Rewolucja dotyczy również odbioru dokumentów. Od kwietnia firmy będą odbierać faktury kosztowe bezpośrednio z KSeF. Zmieni się też model komunikacji z biurami rachunkowymi. Tradycyjne wydruki i załączniki e-mail zostaną zastąpione przez dedykowane oprogramowanie, które pozwala na sprawną weryfikację, oznaczanie i masowe przekazywanie dokumentów do księgowości.
– KSeF to nowe narzędzie, którego od lutego uczyliśmy się na przykładzie największych podmiotów. Teraz pozostali przedsiębiorcy muszą z tej lekcji skorzystać, wprowadzając system u siebie. Ostatnie tygodnie pokazały, że KSeF rodzi wiele wątpliwości, a nadchodząca kwietniowa zmiana skali będzie ogromnym testem nie tylko dla biznesu, ale i dla organów państwowych – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.
5 kroków do bezpiecznego wdrożenia KSeF
Przygotowanie do nowych przepisów wymaga od firm – niezależnie od ich wielkości – przejścia przez kluczowe etapy adaptacji:
- Uwierzytelnienie – potwierdzenie tożsamości w KSeF za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej.
- Zarządzanie uprawnieniami, czyli nadanie dostępu osobom odpowiedzialnym za wystawianie i odbiór faktur. Bez tego pracownicy nie będą mogli wykonywać operacji w systemie.
- Wybór oprogramowania: rezygnacja z manualnych metod na rzecz narzędzi zintegrowanych z KSeF, które automatyzują wysyłkę i odbiór danych (w tym celu możemy skorzystać zarówno z państwowej aplikacji, jak również z programów dedykowanych).
- Model obiegu dokumentów: ustalenie z biurem rachunkowym nowych zasad weryfikacji i akceptacji faktur od kwietnia.
- Opracowanie instrukcji procedur awaryjnych na wypadek niedostępności systemu ministerialnego.
Podsumowanie: To nie tylko obowiązek, to zmiana kultury biznesu
KSeF od 1 kwietnia przestaje być opcją, a staje się codziennością dla setek tysięcy polskich firm. Przedsiębiorcy nie powinni zwlekać z pierwszym logowaniem do ostatniej chwili. Przetestowanie systemu na „żywym organizmie” jeszcze w marcu pozwoli uniknąć zatorów w fakturowaniu na początku kwietnia. Kluczem do sukcesu jest połączenie wiedzy merytorycznej z odpowiednim oprogramowaniem, które zdejmie z przedsiębiorcy ciężar ręcznego pilnowania nowych struktur technicznych faktur.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
