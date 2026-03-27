Jak przygotować firmę do KSeF? 5 niezbędnych działań przed 1 kwietnia 2026

Od 1 kwietnia 2026 roku KSeF staje się obowiązkowy dla wszystkich firm (z wyjątkiem najmniejszych). To nie tylko zmiana formatu faktur, ale rewolucja w procesach sprzedażowych i księgowych. Jak się przygotować, by uniknąć błędów, kar i przestojów? Doradca podatkowy podpowiada, jakie kroki podjąć już teraz, by płynnie przejść na faktury ustrukturyzowane.

Faktura ustrukturyzowana staje się standardem

Cyfrowy przełom: Co realnie zmienia KSeF?

Nowy model współpracy z księgowością

5 kroków do bezpiecznego wdrożenia KSeF

Uwierzytelnienie – potwierdzenie tożsamości w KSeF za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej. Zarządzanie uprawnieniami, czyli nadanie dostępu osobom odpowiedzialnym za wystawianie i odbiór faktur. Bez tego pracownicy nie będą mogli wykonywać operacji w systemie. Wybór oprogramowania: rezygnacja z manualnych metod na rzecz narzędzi zintegrowanych z KSeF, które automatyzują wysyłkę i odbiór danych (w tym celu możemy skorzystać zarówno z państwowej aplikacji, jak również z programów dedykowanych). Model obiegu dokumentów: ustalenie z biurem rachunkowym nowych zasad weryfikacji i akceptacji faktur od kwietnia. Opracowanie instrukcji procedur awaryjnych na wypadek niedostępności systemu ministerialnego.

Podsumowanie: To nie tylko obowiązek, to zmiana kultury biznesu

Krajowy System e-Faktur stał się obowiązkowy 1 lutego 2026 roku dla największych podatników (obrót powyżej 200 mln zł).– wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.Wdrożenie KSeF to nie tylko zmiana formatu pliku, ale głęboka ingerencja w procesy sprzedażowe i zakupowe. Kluczową zmianą jest. Rozwiązanie to definitywnie ukróci proceder antydatowania faktur.– podkreśla Piątkowska.Rewolucja dotyczy również odbioru dokumentów.Zmieni się też model komunikacji z biurami rachunkowymi. Tradycyjne wydruki i załączniki e-mail zostaną zastąpione przez dedykowane oprogramowanie, które pozwala na sprawną weryfikację, oznaczanie i masowe przekazywanie dokumentów do księgowości.– mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.Przygotowanie do nowych przepisów wymaga od firm – niezależnie od ich wielkości – przejścia przez kluczowe etapy adaptacji:KSeF od 1 kwietnia przestaje być opcją, a staje się codziennością dla setek tysięcy polskich firm. Przedsiębiorcy nie powinni zwlekać z pierwszym logowaniem do ostatniej chwili. Przetestowanie systemu na „żywym organizmie” jeszcze w marcu pozwoli uniknąć zatorów w fakturowaniu na początku kwietnia. Kluczem do sukcesu jest połączenie wiedzy merytorycznej z odpowiednim oprogramowaniem, które zdejmie z przedsiębiorcy ciężar ręcznego pilnowania nowych struktur technicznych faktur.