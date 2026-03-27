Jak przygotować firmę do KSeF? 5 niezbędnych działań przed 1 kwietnia 2026

2026-03-27 12:53

Od 1 kwietnia 2026 roku KSeF staje się obowiązkowy dla wszystkich firm (z wyjątkiem najmniejszych). To nie tylko zmiana formatu faktur, ale rewolucja w procesach sprzedażowych i księgowych. Jak się przygotować, by uniknąć błędów, kar i przestojów? Doradca podatkowy podpowiada, jakie kroki podjąć już teraz, by płynnie przejść na faktury ustrukturyzowane.

Przeczytaj także: Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać?

Faktura ustrukturyzowana staje się standardem


Krajowy System e-Faktur stał się obowiązkowy 1 lutego 2026 roku dla największych podatników (obrót powyżej 200 mln zł).

– Już 1 kwietnia 2026 roku do systemu muszą dołączyć pozostali przedsiębiorcy. KSeF obejmie docelowo wszystkie transakcje w relacjach B2B. Najmniejsi podatnicy, których miesięczna wartość sprzedaży nie przekracza 10 tys. zł, mogą korzystać z odroczenia obowiązku do 2027 roku. Poza systemem pozostają jedynie faktury wystawiane konsumentom (B2C) – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.

Cyfrowy przełom: Co realnie zmienia KSeF?


Wdrożenie KSeF to nie tylko zmiana formatu pliku, ale głęboka ingerencja w procesy sprzedażowe i zakupowe. Kluczową zmianą jest uznanie daty wprowadzenia dokumentu do systemu za oficjalną datę wystawienia faktury. Rozwiązanie to definitywnie ukróci proceder antydatowania faktur.

– Co istotne, fakturę wystawioną poprawnie w KSeF nasz odbiorca zobaczy niemal natychmiast. Nie musimy jej już dodatkowo wysyłać w żadnej innej formie, ponieważ dokument wprowadzony do systemu uznaje się za doręczony nabywcy. Warto jednak dokładnie zweryfikować dane przed wysyłką – faktury w KSeF nie można usunąć, a ewentualne zmiany wymagają wystawienia korekty – podkreśla Piątkowska.

Nowy model współpracy z księgowością


Rewolucja dotyczy również odbioru dokumentów. Od kwietnia firmy będą odbierać faktury kosztowe bezpośrednio z KSeF. Zmieni się też model komunikacji z biurami rachunkowymi. Tradycyjne wydruki i załączniki e-mail zostaną zastąpione przez dedykowane oprogramowanie, które pozwala na sprawną weryfikację, oznaczanie i masowe przekazywanie dokumentów do księgowości.

– KSeF to nowe narzędzie, którego od lutego uczyliśmy się na przykładzie największych podmiotów. Teraz pozostali przedsiębiorcy muszą z tej lekcji skorzystać, wprowadzając system u siebie. Ostatnie tygodnie pokazały, że KSeF rodzi wiele wątpliwości, a nadchodząca kwietniowa zmiana skali będzie ogromnym testem nie tylko dla biznesu, ale i dla organów państwowych – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.

5 kroków do bezpiecznego wdrożenia KSeF


Przygotowanie do nowych przepisów wymaga od firm – niezależnie od ich wielkości – przejścia przez kluczowe etapy adaptacji:
  1. Uwierzytelnienie – potwierdzenie tożsamości w KSeF za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej.
  2. Zarządzanie uprawnieniami, czyli nadanie dostępu osobom odpowiedzialnym za wystawianie i odbiór faktur. Bez tego pracownicy nie będą mogli wykonywać operacji w systemie.
  3. Wybór oprogramowania: rezygnacja z manualnych metod na rzecz narzędzi zintegrowanych z KSeF, które automatyzują wysyłkę i odbiór danych (w tym celu możemy skorzystać zarówno z państwowej aplikacji, jak również z programów dedykowanych).
  4. Model obiegu dokumentów: ustalenie z biurem rachunkowym nowych zasad weryfikacji i akceptacji faktur od kwietnia.
  5. Opracowanie instrukcji procedur awaryjnych na wypadek niedostępności systemu ministerialnego.

Podsumowanie: To nie tylko obowiązek, to zmiana kultury biznesu


KSeF od 1 kwietnia przestaje być opcją, a staje się codziennością dla setek tysięcy polskich firm. Przedsiębiorcy nie powinni zwlekać z pierwszym logowaniem do ostatniej chwili. Przetestowanie systemu na „żywym organizmie” jeszcze w marcu pozwoli uniknąć zatorów w fakturowaniu na początku kwietnia. Kluczem do sukcesu jest połączenie wiedzy merytorycznej z odpowiednim oprogramowaniem, które zdejmie z przedsiębiorcy ciężar ręcznego pilnowania nowych struktur technicznych faktur.
Przeczytaj także: Czy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii? Czy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?

KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Rozporządzenia wykonawcze do KSeF podpisane. Co znajduje się w nowych przepisach?

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

