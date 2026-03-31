eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkoweKSeF od 1 kwietnia 2026 - czy najmniejsze firmy czeka chaos?

KSeF od 1 kwietnia 2026 - czy najmniejsze firmy czeka chaos?

2026-03-31 12:19

KSeF od 1 kwietnia 2026 - czy najmniejsze firmy czeka chaos?

KSeF od 1 kwietnia 2026 - czy najmniejsze firmy czeka chaos? © wygenerowane przez AI

W związku z drugim etapem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur początek kwietnia może przynieść mikroprzedsiębiorcom sporo nerwów, ale nie musi oznaczać paraliżu. Najbliższe dni będą przede wszystkim testem - dla samego systemu, narzędzi logowania oraz firm, które dopiero uczą się nowego modelu fakturowania. Najgorsze, co dziś można zrobić, to działać w panice.

Wokół KSeF narosło wiele obaw. Przedsiębiorcy pytają o bezpieczeństwo danych, ryzyko awarii czy pomyłek przy fakturowaniu oraz o to, czy system rzeczywiście wytrzyma większe obciążenie. Niepokój jest tym większy, że dla najmniejszych firm KSeF oznacza nie tylko nowy obowiązek, ale także zmianę codziennych nawyków i konieczność uporządkowania współpracy z księgowością.

Obowiązkowe korzystanie z systemu wchodzi w życie w jednym z najtrudniejszych dla przedsiębiorców momentów w roku. Między lutym a końcem kwietnia oni oraz księgowi mierzą się z wyjątkowo napiętym kalendarzem: wyborem formy opodatkowania, nowym JPK_V7 z oznaczeniami KSeF, informacjami rocznymi IFT-2R i CIT-8 oraz zeznaniami PIT. Wdrożenie tak dużej zmiany w tym czasie – gdy biura rachunkowe pracują ze wzmożoną intensywnością – oznacza dla wielu firm szczególne obciążenie. Tym bardziej potrzebne są teraz spokój, porządek i jasny podział odpowiedzialności między przedsiębiorcą a księgowością.

Jutro może być nerwowo, ale nie musi być to chaos


Końcówka marca pokazuje rosnące zainteresowanie przedsiębiorców integracją z KSeF, a wcześniejsze doświadczenia pokazały, że nawet jeśli sam system działa, problemy z narzędziami uwierzytelniającymi mogą realnie utrudnić dostęp. Tak było choćby przy awarii Profilu Zaufanego.

To właśnie dlatego ryzyko zatorów, problemów z logowaniem czy wolniejszego obiegu faktur wydaje się realne. Im więcej firm jednocześnie będzie próbowało wejść do systemu i wysyłać dokumenty, tym większe napięcie wokół pierwszych dni działania KSeF. To będzie duży sprawdzian nie tylko dla technologii, ale też dla cierpliwości przedsiębiorców.

Właściciele firm powinni dziś sprawdzić trzy rzeczy


Najmniejsi przedsiębiorcy powinni zacząć od podstaw. Po pierwsze: sprawdzić, czy mają narzędzia, które pozwolą im zalogować się do KSeF – Profil Zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód albo bankowość elektroniczną. Bez tego nie będzie mowy o sprawnym korzystaniu z systemu.

Po drugie: jak najszybciej ustalić z księgowością, kto za co odpowiada – kto wystawia faktury, kto odbiera dokumenty z KSeF, kto odpowiada za program do fakturowania i czy jest on zintegrowany z systemem. W praktyce to właśnie brak jasnych zasad współpracy może wywołać większy chaos niż sam start KSeF.

Po trzecie: zachować spokój. To szczególnie ważne, bo nawet jeśli 1 kwietnia nie uda się od razu wystawić faktury w KSeF, nie oznacza to automatycznie paraliżu działalności – przy sprzedaży zrealizowanej w kwietniu termin na wystawienie faktury upływa dopiero 15 maja. Ten bezpiecznik powinien obniżyć temperaturę emocji.

Największym błędem może być pośpiech


W atmosferze wdrożenia łatwo skupić się wyłącznie na kwestiach technicznych, a zapomnieć o bezpieczeństwie. Tymczasem certyfikat KSeF daje bardzo szerokie możliwości działania w imieniu przedsiębiorcy. Osoba, która posiada certyfikat i hasła, może nie tylko wystawiać faktury, ale także odbierać dokumenty wystawione na rzecz firmy. W niepowołanych rękach to realne pole do nadużyć.

Dlatego certyfikatów nie należy przekazywać osobom ani podmiotom, których wiarygodności nie jesteśmy pewni. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest upoważnienie konkretnych osób w KSeF do działania w imieniu firmy na własnych uprawnieniach zamiast udostępniania certyfikatu właściciela.

To początek nowego porządku, a nie jednodniowy alarm


KSeF wymusza zmianę myślenia o fakturowaniu. W praktyce kończy się era swobodnego przesuwania dokumentów „na później”, antydatowania faktur czy nieformalnego anulowania sprzedaży po wystawieniu dokumentu księgowego. Nowy system premiuje działanie tu i teraz: faktura trafia do KSeF, a ewentualne zmiany wymagają korekty.

Dlatego na początek kwietnia najmniejszym przedsiębiorcom doradzałabym przede wszystkim spokój i metodyczne działanie. Jutro może przynieść nerwy, przeciążenie informacyjne i pierwsze trudności organizacyjne, ale nie musi oznaczać chaosu. Dla wielu firm będzie to po prostu wymagający początek nowej rzeczywistości, do której trzeba się szybko, ale rozsądnie dostosować.

Autor: Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: KSeF, certyfikat KSeF, Krajowy System e-Faktur, automatyzacja procesów księgowych, elektroniczne faktury, e-faktura, uwierzytelnianie, e-faktury, system podatkowy, rok 2026

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Najnowsze w serwisie

Światowy Dzień Backupu: jak zabezpieczyć dane przed wyciekiem?

Światowy Dzień Backupu: jak zabezpieczyć dane przed wyciekiem?

Więcej kontroli, mniej kar? Nowe podejście do samowoli budowlanych

Więcej kontroli, mniej kar? Nowe podejście do samowoli budowlanych

GEO zamiast SEO? Jak AI zmienia pozycjonowanie sklepów

GEO zamiast SEO? Jak AI zmienia pozycjonowanie sklepów

Wyścig o chińskie gigafabryki. Czy Polska stanie się beneficjentem inwestycji?

Wyścig o chińskie gigafabryki. Czy Polska stanie się beneficjentem inwestycji?

Wyszukiwanie bez klawiatury. Co wprowadzenie Google Search Live oznacza dla marketingu i SEO?

Wyszukiwanie bez klawiatury. Co wprowadzenie Google Search Live oznacza dla marketingu i SEO?

Kto naprawdę korzysta z ulgi B+R? Nowe dane budzą niepokój

Kto naprawdę korzysta z ulgi B+R? Nowe dane budzą niepokój

Koszty eksploatacyjne biura na wynajem: stabilizacja czy nowe podwyżki w biurowcach?

Koszty eksploatacyjne biura na wynajem: stabilizacja czy nowe podwyżki w biurowcach?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: