Polacy rozliczają PIT. Od ulgi na kota po odliczenie Netfliksa i pralki - co wolno, a czego nie?

Polscy podatnicy nie boją się kreatywności, gdy chodzi o rozliczenia PIT. Od próby odliczenia abonamentu na Netfliksa, przez ulgę na kota, po pytania o rozliczenia w raju podatkowym - eksperci PITax zdradzają, jakie nietypowe pomysły mają Polacy, aby obniżyć podatek. Co jest legalne, a co może skończyć się problemami z fiskusem? Sprawdź, jakie są najbardziej zaskakujące dylematy podatników i jakie ulgi naprawdę warto wykorzystać.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nietypowe pomysły na odliczenia mają polscy podatnicy i dlaczego większość z nich nie jest legalna.

Dlaczego ulga na Internet nie obejmuje abonamentów na streaming, takie jak Netflix.

Jakie ulgi naprawdę warto wykorzystać, np. wspólne rozliczenie małżonków.

Czy można odliczyć sprzęty AGD i jakie są warunki takiego odliczenia.

Dlaczego praca na czarno nie powinna znaleźć się w zeznaniu podatkowym.

Wirtualna rzeczywistość w służbie zdrowia, czyli okulary (nie)całkiem korekcyjne

Polscy podatnicy to prawdziwi wizjonerzy. Co roku udowadniają, że przepisy, które dla urzędników są sztywną ramą, dla nich są zaledwie sugestią lub punktem wyjścia do dyskusji.



Pytania o odliczenie karmy dla kota czy subskrypcji VOD wynikają często z prostego poczucia sprawiedliwości: skoro kot mnie uspokaja, a serial pozwala odpocząć po pracy, to dlaczego nie uznać tego za wydatek zdrowotny? Niestety, fiskus nie ma poczucia humoru ani empatii w tym zakresie.



Zamiast szukać ulgi tam, gdzie jej nie ma, lepiej skupić się na tych mniej oczywistych przepisach, jak chociażby odliczenie sprzętów AGD w ramach wydatków mieszkaniowych. To tam leżą realne pieniądze do odzyskania – mówi Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

Streaming, basen i pies lub kot

Jak odliczyć zakup pralki lub zmywarki?

Małżeństwo, alimenty i... raj podatkowy w Dubaju

Szczerość, która może boleć: Dochody „na czarno” i mandaty

Podsumowanie: Czytaj instrukcję, unikaj mitów

Sezon podatkowy to dla jednych rutyna, a dla innych czas gorączkowego poszukiwania oszczędności. Jednak granica między optymalizacją podatkową a radosną twórczością bywa niezwykle cienka. Eksperci obsługujący system do rozliczeń PITax, każdego roku mierzą się z lawiną pytań, które mogą wprawić w osłupienie. Oto zestawienie najciekawszych dylematów, które pokazuje, że polski podatnik w walce o niższy podatek nie cofnie się przed niczym.Zaczynamy technologicznie. Skoro ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć wydatki na sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, to czy można tam „wcisnąć” gogle do wirtualnej rzeczywistości? W końcu osoby z wadą wzroku mogą dokupić do nich specjalne soczewki korekcyjne. Brzmi logicznie? Być może, ale nie dla fiskusa. Katalogjest co do zasady zamknięty. Choć granica między rozrywką a wsparciem bywa płynna,– nawet z korekcją – pozostają gadżetem elektronicznym, a nie wyrobem medycznym niezbędnym w rehabilitacji. Zatem w tym wypadku, ulga, o którą spytał jeden z podatników, w realu nie da żadnych oszczędności.Prawdziwa rewolucja dotyczy jednak ulgi na Internet. Niektórym podatnikom wydaje się, że skoro oglądamy seriale online, to subskrypcja Netfliksa czy Disney+ powinna być częścią kosztów dostępu do sieci. Nic bardziej mylnego. Ulga na Internet dotyczy. Streaming to usługa dostarczania treści, a nie medium transmisyjne. Zatem seans ulubionego serialu nie obniży podatku, nawet jeśli oglądasz go na bardzo szybkim łączu.A co z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi? Tutaj podatnicy często czują się pokrzywdzeni.– to pytanie pada zaskakująco często. Odpowiedź jest twarda: nie ma. Istnieje jedynie ulga na psa asystującego, dedykowana osobom z niepełnosprawnościami. Kot, choćby był najbardziej terapeutycznym mruczkiem na świecie, w świetle przepisów podatkowych pozostaje jedynie „kosztem własnym” właściciela.Podobny los spotyka rodziców, którzy chcieliby odliczyć. Sport to zdrowie, ale nie odliczenie. Wyjątkiem są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które korzystają z basenu w ramach zleconych zabiegów rehabilitacyjnych. Dla przeciętnego Kowalskiego bilet na pływalnię to wydatek prywatny, podobnie jak... badanie nasienia. Tak, o to również zapytano ekspertów PITax. Choć diagnostyka medyczna wydaje się kluczowa dla życia, przepisy o uldze rehabilitacyjnej nie przewidują odliczeń za procedury diagnostyczne tego typu.Największe emocje budzi jednak wyposażenie kuchni i łazienki. Wielu podatników chce wiedzieć, czy może odliczyć od podatku. Co do zasady, koszty pralki, suszarki czy zmywarki nie mogą zmniejszyć podatku, ale sytuacja zmienia się, gdy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu a w celu uniknięcia podatku uzyskane fundusze przeznaczymy na zakup nowego lokalu. W takim wypadku możemy odliczyć tzw. trwałe elementy wyposażenia, czyli na przykład sprzęty AGD w zabudowie.W sferze relacji międzyludzkich podatki też bywają skomplikowane.Zapomnij o odliczeniu – płacisz je z dochodu już opodatkowanego i państwo nie przewiduje tu „rabatu”.Z koleitechnicznie nie istnieje, ale w praktyce jest bardzo realna dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonków. To jeden z najskuteczniejszych mechanizmów optymalizacyjnych w polskim systemie. Jeśli mąż zarabia dużo, a żona nie pracuje, ich wspólny dochód dzieli się na dwa, co pozwala uniknąć wejścia w wyższy próg podatkowy (32%). Można więc powiedzieć, że niepracująca małżonka to najlepsza „tarcza podatkowa”, jaką przewidział ustawodawca.A co z marzycielami o rajskich wyspach? Pytania oprzez polskie platformy to klasyk. Odpowiedź jest prosta: PITax i podobne narzędzia służą do rozliczania rezydentów podatkowych w Polsce. Jeśli mieszkasz w Warszawie, nie możesz nagle uznać, że Twój PIT-37 powinien trafić do urzędu w Dubaju. Miejsce zamieszkania (centrum interesów życiowych) determinuje, gdzie oddajesz daninę. Chcesz raju? Musisz się tam przeprowadzić.Na koniec zostawiamy pytania z kategorii „ryzykownych”. „Zarobiłem na czarno, jak to wpisać w rubrykę 'inne'?” – pyta podatnik. Tu sytuacja jest patowa. Z perspektywy prawa, każdy dochód powinien być opodatkowany. Z perspektywy praktyki –to wystawienie się na strzał. Urząd Skarbowy może zapytać o płatnika, składki ZUS i legalność zatrudnienia. To prosta droga do problemów dla obu stron transakcji.Polski system podatkowy jest skomplikowany, to fakt. Ale szukanie ulg na siłę tam, gdzie ich nie ma, to prosta droga do wezwania na wyjaśnienia. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie, że większość ulg ma charakter(mają nas zachęcać do czegoś, np. do oszczędzania na mieszkanie) lub(wsparcie osób z niepełnosprawnościami).Zanim więc następnym razem pomyślisz, że Twój nowy smartfon to „urządzenie do obsługi Internetu” podlegające odliczeniu, sprawdź, czy nie próbujesz zaklinać rzeczywistości. Czasem lepiej po prostu rozliczyć się wspólnie z żoną i cieszyć się z legalnego zwrotu, zamiast ryzykować kreatywną księgowość.