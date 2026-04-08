Jak rozliczyć dochody z zagranicy? Terminy, ulgi, zwrot podatku i kary za nierozliczenie

Osoby, które pracowały za granicą mogą odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od kraju zatrudnienia, pobierane tam zaliczki na podatek mogą być bardzo wysokie, co równa się z możliwością odebrania wysokiego zwrotu. Z drugiej strony, brak ujawnienia dochodów z zagranicy może sprowadzić na podatnika kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak rozliczyć dochody z zagranicy i uniknąć podwójnego opodatkowania.

Jakie są terminy rozliczeń i jakie dokumenty należy złożyć.

Jak określić rezydencję podatkową i jakie są konsekwencje błędnej kwalifikacji.

Jakie ulgi podatkowe można wykorzystać przy rozliczaniu dochodów z zagranicy.

Jakie kary grożą za nierozliczenie lub błędne rozliczenie dochodów.

Z osiągniętych za granicą dochodów należy rozliczyć się również w Polsce - w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG z tytułu dochodów uzyskanych w 2025 roku należy więc złożyć w terminie do 30 kwietnia 2026 r. Ważne by nie zapomnieć o dochowaniu obowiązku złożenia rozliczenia, w przeciwnym razie można narazić się na wysokie kary.Osoby osiągające dochody z zagranicy często do końca nie wiedzą, jak ten fakt wpłynie na ich obowiązki podatkowe w Polsce. Przede wszystkim należy określić swoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych. To pozwoli ustalić, która dwustronna umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania znajdzie zastosowanie i jakie niesie to ze sobą korzyści. Polska ma podpisanych ponad 90 takich umów. Każda z nich pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów z innego państwa.Miejsce zamieszkania może zostać określone w oparciu o centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium danego kraju lub przebywania na jego terenie dłużej niż 183 dni w roku. Mający miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega polskiemu systemowi podatkowemu. Polscy rezydenci podatkowi mają tu nieograniczony obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów, również tych uzyskanych za granicą.W zależności więc od kraju, w którym osiągało się dochody, będzie je można rozliczyć jedną z dwóch metod. Pierwsza to metoda wyłączenia z progresją, obowiązująca m.in. w zakresie dochodów z Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Zagraniczne dochody zwalnia się z opodatkowania w Polsce, ale mają one wpływ na stawkę procentową, wg której wylicza się podatek od dochodów osiągniętych na terytorium RP.Druga metoda – proporcjonalnego odliczenia – stosowana m.in. do przychodów z Belgii, Danii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady, łączy dochody osiągnięte za granicą z polskimi i poddaje je opodatkowaniu w Polsce, ale przy zastosowaniu odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Przy tej metodzie podatnicy mogą dodatkowo korzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, która pozwala na obniżenie podatku.Rozliczając się z fiskusem warto pamiętać o obowiązujących w Polsce ulgach czy zwolnieniach podatkowych, być może z których, po przeanalizowaniu swojej sytuacji prawnej, będzie można skorzystać. Pierwszym przykładem jest ulga dla młodych. Pozwala ona nie płacić podatku dochodowego osobom poniżej 26 roku życia, których przychody w 2025 roku nie przekroczyły kwoty 85.528 zł, także w zakresie zarobków zagranicznych. W tej sytuacji nie mają one nawet obowiązku składania PIT w urzędzie skarbowym. Z określonych ulg mogą korzystać małżonkowie rozliczający się wspólnie. Tu jednak należy zachować ostrożność, bo dochody zagraniczne mogą mieć wpływ na ostateczny kształt tego rozliczenia.Przepisy ustawy o PIT pozwalają uwolnić od podatku część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w RP, a które przebywają za granicą tylko czasowo, osiąganych ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego), pracy nakładczej, oraz ze stosunku służbowego. Zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, i można z niego skorzystać zarówno przy rozliczaniu metodą proporcjonalnego odliczenia, jak i wyłączenia z progresją.Przy rozliczaniu dochodów osiągniętych poza granicami RP należy je przeliczyć na złotówki wg kursu NBP. Jednak nie to, a ustalenie rezydencji podatkowej bywa najbardziej problematyczne. Zdarza się bowiem, że oba kraje, w których podatnik osiągał przychody, traktuje go w tym samym czasie jako swojego rezydenta do celów fiskalnych. Błędna kwalifikacja przez urzędników, lub samego podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych i/lub nadmiernie obciążyć zobowiązaniem podatkowym.Co do obowiązku ujawnienia i rozliczenia dochodów zagranicznych, to każdy powinien pamiętać m.in. o art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi, że podanie organowi podatkowemu nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, powodujące narażenie podatku na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (w 2026 r. wysokość jednej stawki dziennej, ustalanej w zależności od czynników takich jak: dochody sprawcy, czy możliwości zarobkowe, może się wahać w granicach od 160,20 zł do 64.080 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Karę grzywny w tej wysokości przewiduje również art. 56d, penalizujący podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w wybranych oświadczeniach związanych z podatkami dochodowymi, także przy zwrocie podatku.